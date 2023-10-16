升級版激光與導航　SMILE®pro極速10秒完成矯視！

SMILE是大家所熟悉的激光矯視方法之一，速度和安全是其兩大賣點。今年7月，全新的SMILE®pro正式登陸香港，每一隻眼的激光矯視時間只需10秒，而且配備的散光軸輔助導航（OcuLign）和視軸輔助導航（CentraLign）今次為大家介紹這項新技術！攝影：黃寶瑩



全新SMILE®pro登陸香港僅三個月

相信激光矯視和SMILE這兩個名詞大家都不會感到陌生，這種使用激光來矯正近視和散光的技術發展成熟，整個過程速度快和安全性高，令SMILE成為熱門的矯視方式。德國於2021年開始著手研究SMILE®pro於今年7月正式於香港推出。

SMILE®Pro 微笑激光矯視過程中所使用的儀器 VISUMAX 800

激光程序快 減低病人焦慮

SMILE®pro擁有2 MHz的雷射頻率，手術激光程序只需10秒。對於害怕自己在手術中途無法集中焦點的病人而言，絕對能減少對手術的焦慮。

此外，SMILE®pro配備了散光軸輔助導航和視軸輔助導航，前者確保激光能夠施加在正確的散光軸度上，而後者能夠即時顯示預先測量好的視軸位置，令手術安全又準確。

細小傷口加速癒合

SMILE®pro為單一步驟技術，首先以激光直接切割角膜的中層部分，並開出一個2至4毫米的細小切口，醫生會將已切割的角膜部分從切口取出，從而改變角膜弧度達致矯視效果。與另一款激光矯視方式LASIK相比，SMILE®pro免除了揭開角膜瓣的步驟，傷口面積能大大減少80%，傷口癒合情況更快更理想。

矯視開始前會用儀器固定眼球，因此不用擔心過程中會眨眼。

雖然SMILE®pro優點眾多，但少部分患者會在術後出現眼乾和眩光情況，夜視能力亦有機會降低，不過大部分情況會隨手術時間減輕。

SMILE®pro基本要求

升級版SMILE®pro完成單眼激光只需10秒，適合一些擔心眼睛無法對焦太久人士。

SMILE®pro適合18至42歲，度數穩定、角膜厚度正常及眼睛健康的患者。兩款手術皆可矯正近視度數最高 1000 度及散光度數最高 500 度。

如果患者近視度數未穩定、近視度數高於1000度、散光度數高於500度、角膜厚度不足或患有其他眼疾，均不適合進行SMILE®pro。若經詳細眼睛檢查後，發現自己不適合進行SMILE®pro，亦可考慮ICL植入式隱形眼鏡等等的其他矯視手術。

清晰眼科

電話：6888 8811

網址：https://smile.claritymedic.com/

診所地址：

旺角彌敦道664號 惠豐中心9-10/F 全層

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（資料及相片由客戶提供）