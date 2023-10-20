適應開學仍須努力 及早評估 助ADHD學童衝破難關

新學年開課至今轉眼超過一個月，未知各位莘莘學子是否已經適應呢？對於專注力失調及過度活躍症（ADHD）小朋友來說，每天上課學習都是一個新挑戰，部份ADHD學童在這段時間，可能已經出現了一些「衝動、魯莽」行為。有精神科專科醫生指出，這些行為如不盡早透過治療糾正，長遠不僅影響學業，累積的壓力及負面情緒，更可能損害患者成長。



今年九月升小一的琳琳（化名），早於就讀幼稚園時已確診ADHD，開課首兩星期，老師意識到她「力不從心」，上課時常擅自離座，連準時交功課、遞交回條，或是與同學相處也感到困難。老師擔心，琳琳的狀況持續不僅影響學業，更可能引發負面情緒，於是告之其母親，希望找出改善方法助她盡早適應校園生活。

升小升中學生 較難適應

精神科專科醫生黎大森表示，每逢開學月份，ADHD學童總會遇到適應困難，尤其今年是三年疫情後首次正式「實體」開學，許多兒童缺乏機會認識基本社交以至學習聽從指令等，特別是今年升上小一或中一學生，由於學習模式及環境與以往不同，衍生的問題可更嚴重。

黎醫生舉例，幼稚園不會要求學生抄寫功課，升小學生根本沒有這種經驗，而且同學數目增加，這班ADHD小朋友未必適應，加上他們本身行為衝動，自我控制能力較差，也就更容易與同學發生磨擦。而學習跟不上進度，回到家中亦可能因功課而與父母吵架。

「ADHD小朋友在學習及社交的適應能力較弱，如果情況一直持續，學業上無法打好基礎，愈是升上高年班，問題就會愈嚴重，壓力及負面情緒便會隨之而來，影響著身心發展。」

藥物配合訓練 相輔相成

黎醫生認為，若情況屬病態性，並且持續長時間，損害學習及日常生活，家長便應及早與子女接受評估，畢竟愈早處理，影響愈少。

研究指出，針對ADHD的治療以合併方案的成效最高，即藥物輔以行為治療。黎醫生表示，現時一線藥物以刺激劑為主，作用是刺激多巴胺分泌，藉此提高專注及集中力，再配合行為訓練及適當生活管理，發揮理想療效。

不過，這類刺激劑分為短、中及長效，家長又應怎樣為子女選擇適當藥物呢？黎醫生以香港為例，他指不論小學及中學均是全日制，短效藥物未必適合，因其時間性較短，藥物穩定性會相對波動，而長效藥物所發揮的藥效則在全天較平均；家長應與主診醫生商討子女實際情況，讓醫生判斷及處方合適的藥物組合。

黎醫生又提到，部份家長可能在暑假期間或長假期會讓小朋友停藥，以減輕用藥負擔，「但ADHD兒童並不會因為放假而少了衝動行為，平日的穩定性也很重要；其實小朋友每時每刻也在學習中，需要處理很多事情，同樣需要保持專注及集中。」

最後，黎大森醫生提醒，治療ADHD有不同方案，各有其成效及副作用，家長應與主診醫生溝通，為子女選擇最合適的治療方案。