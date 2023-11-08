銀屑病影響工作及社交 IL-23生物製劑清除斑塊

不少人認為銀屑病只是普通皮膚疾病，而且並不致命。有皮膚科專科醫生指出，銀屑病的發病成因未明，醫學界估計與淋巴細胞的「T細胞」過度活躍有關，導致皮膚細胞增生而誘發。雖然銀屑病不具傳染性，但對患者的生活造成各方面的影響。有研究顯示，銀屑病患者出現抑鬱症狀的可能性為一般人士的1.5倍。



銀屑病是由於免疫系統失調，導致體內的發炎因子過多，令皮膚細胞過度增生，引起發炎反應。根據衞生署估算，現時香港約有逾兩萬名銀屑病患者。皮膚科專科醫生劉顏銘指出，一般人需要三至四星期產生新的皮膚細胞，但銀屑病患者只需要三至七天，導致未成熟的皮膚細胞在皮膚表面迅速堆積，形成斑塊，並出現如紅疹斑塊、銀色皮屑脫落、皮膚乾燥及痕癢等症狀。

針對治療中度至嚴重的銀屑病，生物製劑是其中一個方法。劉醫生解釋，傳統治療只能減少炎症細胞的數量，對特定的調節性細胞因子未能進行阻斷，而部分生物製劑，如IL-23生物製劑，則可阻斷特定的調節性細胞因子，紓緩病情並維持長期的治療效果。

Albert（化名）指，經歷感染新冠肺炎後，銀屑病情況開始轉差。

顯眼地方難遮蓋 惹來異樣目光

現年37歲的Albert（化名）約在2011年出現銀屑病的症狀，包括四肢部份皮膚出現痕癢、皮膚增厚的情況，不時會抓傷導致流血。惟直至近年，情況開始轉差，最嚴重是經歷感染新冠肺炎後，整個手臂都脫皮。再加上自己從事服務業，手指、手背、耳朵，頭皮等顯眼的地方難以遮蓋，因而受到客人異樣目光。

直至今年年初，他得知聖雅各福群會惠澤社區藥房的「生物製劑藥物資助計劃」， 並通過審查，參加IL-23生物製劑計劃，現時已接受第四針治療。 他表示，在接受第二針治療後，身體症狀已有明顯改善，直言以前即使在炎炎夏日，外出都需要「包實哂」，但現時短褲、短袖上衣外出也沒有問題。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業表示，相關資助計劃在過去三年，受惠人數超過300人。他指出，現時計劃向合資格的患者提供四款生物製劑資助，每款申請資格不同，患者如有任何疑問，可上聖雅各福群會惠澤社區藥房網站了解。