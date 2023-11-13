雙11爸媽必搶好物｜意大利名牌餐椅遊戲床 限時限量四二折加購！

一年一度的雙11購物節已來臨01網購平台，為一眾爸媽帶來激抵育兒用品購物優惠，正所謂「小數怕長計」，花費在子女的生活用品的投資上當然要用得其所，而在挑選性價比高的母嬰用品，01網購商家BabyHands就是這方面的專家！趁着雙11店內意大利名牌餐椅遊戲床推出了限時限量低至四二折優惠，小編在下文一一為大家介紹如何搶購！



嬰兒用品種類齊全

BabyHands —新手父母的母嬰用品顧問

BabyHands秉持幫助父母找到適合產品的宗旨，為顧客提供個人化服務，明白新手父母購買母嬰用品的常見困難，父母總會不太清楚每項母嬰產品的特點及優劣，例如產地、材質、款式、不同品牌的差異等等，而BabyHands—意即寶寶好幫手，會就新手父母真正的需要和產品特點蒐羅優質而性價比高的母嬰用品，由嬰幼兒玩具、消毒防疫用品、以至媽媽孕婦專用品都一應俱全，以產品質素以及寶寶安全為首要考慮，堅持讓父母購買到真正符合需要的用品的企業初心。

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01網購雙11爸媽驚喜獨家大優惠！

雙11購物節期間（2023年11月11日至17日）於01網購平台惠顧任何商家滿$500即可以$299加購意大利名廠品牌Brevi餐椅或可摺疊遊戲床，加購數量有限，售完即止！而且加購產品包郵直送上門，並於大約五至七個工作天寄出貨品，無後顧之憂。

為何選擇意大利名廠品牌Brevi餐椅？

意大利 Brevi Junior 餐椅能幫助父母解決位置有限，但需要餐椅協助餵食的問題。Brevi Junior 餐椅摺疊後非常小巧輕便，而且不佔位置，是都市父母的餐椅好選擇，設有安全裝置，避免餐椅意外打開，安全可靠。

雙11加購價$299(原價$448)

🔥🔥限時搶購量：7張🔥🔥

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【產品特點】

適用年齡： 6個月至3歲

餐盤調校： 3段式闊度調校

可拆式餐盤

安全帶： 3點式安全帶

其他： 摺疊後非常小巧，不佔位子

產地： 意大利製造

尺寸： 展開 60（長）x 67（闊）x 105（高）厘米

摺疊 60（長）x 33（闊）x 72（高）厘米

重量： 5.7 公斤

配件： 餐盤



為何選擇意大利名廠品牌Brevi餐椅？

．可摺疊

．防咬膠邊

．意大利製造

雙11加購價$299(原價$699)

🔥限🔥時搶購量：3張🔥🔥

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【產品特點】

橙色方形款：

尺寸: 展開-105 x 105 x 79H cm;

收合-23 x 92H cm

重量: 12.1kg

粉色小天使款：

尺寸: 展開- (L) 125 x (l) 79 x (h) 79 cm ;

收合-(L) 23 x (h) 92 cm.

重量: 9.6kg



如何搶購意大利Brevi餐椅或可摺疊遊戲床？

雙11活動期間（2023年11月11日00:01至11月17日23:59）於「01網購」買滿$500即可以用$299優惠價加購 餐椅或可摺疊遊戲床一件, 每個會員只可以優惠價加購一次。

第一步：於「01網購」惠顧任何商家滿$500 : 以單一訂單淨金額計算，01積分及優惠券則不被計算在內。

第二步： 打開我的訂單，將訂單編號 以WhatsApp傳送到「01網購」 客服（電話號碼為53192185 ）

第三步： 「01網購」客服專員將發出優惠連結予符合資格之客戶購買

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加購產品包郵直送上門，並於大約五至七個工作天寄出貨品，加購數量有限，售完即止，爸爸媽媽切密錯過！立即到01網購平台選購心水產品吧！