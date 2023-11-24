港男壓力大、高糖易脫髮？公開一育髮成份　實證防脫髮超有用

十個男人相信十個都怕脫髮！然而這個「男人最痛」的問題的其中一個最大的成因就是壓力大，壓力大除了令不少男士脫髮，更會令頭髮受損。但可惜香港生活及工作的節奏急促，壓力大可能無可避免，更有不少人化壓力為食量，除了食得多，平常更愛飲凍檸檬茶、奶茶咖啡、珍珠奶茶、汽水等高糖份飲品，但原來大量或過量攝取這些高糖分食物、飲品亦可能會導致脫髮！各位珍惜自己頭髮的男士，想預防及減少脫髮應該要怎樣做！？不妨由每日都使用的洗護髮產品入手！以下為你立即解構！



絕對有根據！？咖啡因活性成份洗護髮產品可防脫髮

在網上可能會看到9成的洗頭水，都會標榜自己有防脫髮的功能，然而其實大家做個精明消費者，留意當中的成份是相當重要。其中含有「咖啡因」成份的洗頭水在近年更備受追捧，因為不少研究都指出咖啡因能夠強化頭髮毛囊，令髮根及髮絲變得更強韌。然而，坊間的咖啡因成份洗頭水質素參差，要找一支可信賴的咖啡因成份洗頭水，就有以下推介！

擁多達14份「咖啡因與頭髮」研究！超推薦：Alpecin咖啡因洗護髮產品

要找尋「可信賴」的咖啡因成份洗護髮產品，當然要從其背景開始調查，今次找到來自德國的Alpecin咖啡因洗護髮產品，凝聚15年專研成果及經驗，發表多達14份咖啡因與頭髮生長相關的科學研究，證實咖啡因活性成分可激活髮根，有效減少脫髮。其獨有的Alpecin咖啡因配方，更加入髮根健康成長的重要元素鋅和菸酸，能強健髮根。

看到這裡，你可能會有疑問，「既然咖啡因有用，我自己也可以用飲用的咖啡按摩頭皮？」但其實飲用咖啡中的咖啡因是不能有效穿透頭皮或滲透至髮囊。咖啡因要滲透至髮囊，必須有一特定載體，而Alpecin就有獨家載體配方，可以確保咖啡因的活性成分直達髮根，即使經過沖洗也不會失去效果，當中更經過實驗證明，Alpecin的咖啡因活性成分在短短2分鐘就可以滲透至頭皮及毛囊，並形成24小時能量儲存庫，持續為髮根提供充足能量，延長頭髮生長週期。每天使用Alpecin C1咖啡因洗髮露，並讓洗髮露停留在頭髮2分鐘，咖啡因活性成分能於洗髮時深入並激活髮根，有效減少及預防脫髮，為頭髮健康做好全面的護理。

激活頭髮生長！洗髮後配搭Alpecin咖啡因頭髮液按摩頭皮更有效

除了使用洗頭水，洗髮後的護理亦相當重要，Alpecin咖啡因頭髮液同樣含有咖啡因活性成分有效激活髮根，讓咖啡因活性成分持續停留在頭皮，更有助提升髮根細胞活躍度、促進頭髮生長。使用方法簡單方便，只需在洗髮後擦乾頭皮，直接將Alpecin 咖啡因頭髮液塗於頭皮並輕輕按摩，毋需沖洗，質地清爽，待頭皮微乾後可如常梳理頭髮及進行造型，最適合生活忙碌的香港男士。

知道以上Alpecin系列產品的好處之後，每天只需要兩步，先用Alpecin C1 咖啡因洗髮露，洗髮後再用Alpecin 咖啡因頭髮液，就可以在日常輕易為髮根注入充足的護髮能量，在強化髮根同時達到修護頭髮和頭皮，十分方便！

Alpecin產品於萬寧有售

立即購買Alpecin C1 咖啡因洗髮露：https://bit.ly/47qmuAp

立即購買Alpecin 咖啡因頭髮液：https://bit.ly/462P3CZ

如果你都想對預防及減少脫髮了解更多，可以立即到https://www.alpecin.com/zh-hk/ 查詢更多Alpecin的產品！

（資料及相片由客戶提供）