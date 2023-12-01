即學Twins逆齡秘訣!Thermage® FLX長效去皺緊膚 正廠正貨要識分！

Twins鍾欣潼（阿嬌）及蔡卓妍（阿Sa）出道22年，童顏美貌屢成熱話，舉手投足依然散發少女氣息，臉上完全沒有歲月的痕跡，完全難以相信她們已經踏入40+！兩人對於保養各有心得，想擁有像Twins一樣的逆齡美肌，便一定要學習她們的保養秘訣！



阿Sa阿嬌凍齡心得大公開

為了讓肌膚時刻保持完美狀態，阿Sa與阿嬌各有自己一套的凍齡心得。藝人因工作關係經常需要化濃妝，所以阿Sa尤其注重皮膚清潔。她習慣使用溫和的卸妝及洗臉產品，避免過度清潔肌膚令水油失衡。無論工作有多忙碌，她亦會每個星期會敷2至3次保濕面膜，為肌膚補充水分。而減肥後回歸全盛時期的阿嬌則經常於社交平台分享護膚秘訣，更對敷面膜的手法非常講究。她提醒大家不要每天敷面膜，免得肌膚防禦力下降。敷完面膜最好按摩1至2分鐘，增強皮膚吸收力。很多女生習慣沐浴時敷面膜，阿嬌卻認為此舉阻塞毛孔代謝，減低保養成效。

阿Sa出名擁有無敵童顏，緊緻透亮的膚質是凍齡關鍵。

阿Sa與阿嬌均認為保濕是護膚的一大關鍵，這亦是不少女生的護膚原則。但隨着年齡漸長，針對皺紋及鬆弛的肌膚問題，單靠保濕未必有效。面對令人在意的歲月痕跡，近年大熱的Thermage® FLX緊膚去紋療程便有效重塑年輕緊緻肌膚。

阿嬌靚樣回歸巔峰，40+皮膚依然緊致零皺紋。

Thermage® FLX神級去皺緊膚 效果長達12個月

相信愛美的女生都不會對Thermage® FLX感到陌生，最新一代Thermage® FLX緊膚去紋療程採用專利單極射頻技術，安全地立體加熱深層皮膚，刺激膠原蛋白，達到即時收緊效果，同時促進膠原蛋白逐漸增生，持續塑造立體輪廓。適用於眼部、面部、以至身體個別部位，有助撫平皺紋，重塑輪廓，完全無需手術或注射。眼周肌膚脆弱，而眼紋、眼部鬆弛更是出賣年齡秘密的元兇，Thermage® FLX是目前市面上唯一FDA認可用於上眼瞼的非入侵式療程，有效且安全地改善眼袋、上眼皮、下垂眼及眼周細紋等歲月痕跡，單次療程效果可長達12個月，而且無復原期，可即時上妝，難怪深受明星熱捧！

正因療程大受歡迎，坊間充斥著各式各樣的Thermage® FLX療程，可是價錢差額由幾千元至幾萬元不等，令不少客人都疑惑為什麼同一療程的價錢可以差距那麼大？下文將教你挑選Thermage® FLX療程前，參考以下兩大原則，識破醫美陷阱！

1. 價錢太低有可疑

原廠Thermage® FLX儀器價值逾百萬，加上Thermage® FLX的治療頭屬一次性，所以療程的成本較昂貴，市場上一萬多至三萬的療程價錢均為合理範圍。相反，價格低至數千元的療程，或有可能是使用假機、假頭或充值頭。假儀器和假探頭難以控制溫度和準確度，不但未能有效刺激深層皮膚增生膠原蛋白，加上由非專業人士操作，更有機會造成灼傷，甚至留下疤痕。

2. 宜選有信譽及大規模的醫美中心

無論哪一種醫學美容療程，都有一定的風險，揀選專業、信譽良好的醫美中心，加上專業醫療團隊主理便更安全。

上市集團醫思健康旗下品牌DR REBORN是香港最大醫療美容集團，所有醫學美容療程均使用100%原廠正貨，配備超過15億世界級原廠醫療儀器，並高達連續15年奪得多間廠商及醫學美容產品之銷售冠軍獎項，已超過1,200萬用家見證。首創14天冷靜期，讓客戶可以得到更全面的消費保障。

DR REBORN環境舒適，充滿空間感。

DR REBORN更獲連續5年Thermage® FLX全港銷量冠軍，擁有每年由原廠發出的認可證書，保證使用100%正廠正貨。Thermage® FLX緊膚去紋療程由專業醫療團隊主理，療程前先進行「360°全景式A.I.膚質檢測」，精準分析皮膚數據，為每位客人度身定制個人化美肌方案。而且探頭為一次性使用，療程均會於客人面前即場拆封，保證安全衞生。DR REBORN更是多名藝人及名人指定療程中心，由「童顏不老」的阿Sa及阿嬌代言，Twins年輕緊緻的肌膚力證DR REBORN療程的完美效果。

DR REBORN 2023年原廠證書

2018至2022年連續5年獲廠商頒發Thermage®全港銷量冠軍

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*療程效果因人而異，如有疑問，請向相關專業人士查詢。

（資料及相片由客戶提供）