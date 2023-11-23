弓蟲症｜懷胎９月卻不幸流產 醫生揭原因竟是「貓糞寄生蟲」

尚未出生的嬰幼兒十分之脆弱，孕婦在接觸動物時必須注意衛生！馬來西亞就有一位孕婦在最後一次產檢時，被醫院發現她已不幸流產，後來經過醫生解剖才發現胎兒感染了弓形蟲，而寄生蟲竟源自家中的貓。



（圖片來源：TikTok@dynayusof88）

據外媒報道，這位孕婦在失去胎兒後，經過半年才慢慢克服悲痛，並鼓起勇氣分享自己的經歷。她指，自懷孕以來的每次定期檢查中，醫生都表示嬰兒十分健康，怎料在產前的最後一次產檢中，醫生竟告知她的胎兒的心跳已經停止了。

得知這消息時，她楞住並無法接受事實，只能質問醫生，「我的寶寶去哪了？」醫生隨即向她和丈夫解釋情況，在她走出醫院回到車上時，再也無法忍住悲痛的淚水，淚如泉湧。

在流產後的3個月，經過解剖得知胎兒感染了弓形蟲病毒，而這個病毒竟然來自貓糞。她表示，「我得知寶寶的死因後，我只能欣然接受，而更不可能把責任怪罪到貓的身上。」

最終，經過一段時間的沉澱後，她終於能夠接受胎兒已經離世的事實，並決定在社交媒體分享這次經歷，提醒孕婦們要注意衛生，以免胎中嬰兒感染寄生蟲，釀成悲劇。

弓形蟲感染症是什麼？

弓形蟲感染症，又稱為弓蟲症（Toxoplasmosis），是由一種稱為弓形蟲（Toxoplasma gondii）的寄生原蟲引起的疾病。這種寄生原蟲可以感染人類和其他哺乳動物。

弓形蟲感染症通常可以分為兩種形式：先天性弓形蟲感染和後天性弓形蟲感染。

1. 先天性弓形蟲感染



當懷孕的女性在懷孕期間感染弓形蟲時，寄生原蟲可以通過胎盤傳染給胎兒。這種感染可能導致嚴重的後果，包括胎兒畸形、神經系統問題、視力和聽力損害等，在最差的情況下更有可能導致胎兒死亡。

2. 後天性弓形蟲感染



後天性感染是指在出生後感染弓形蟲。弓形蟲可以通過接觸被感染的食物（如生肉）、飲水、接觸被感染的糞便（通常是由貓隻排出）或接觸被感染的土壤而傳播。大多數人在感染弓形蟲後往往不會出現明顯的症狀，但對於免疫系統功能處於低下狀態的人（如免疫抑制治療的病人或愛滋病患者），可能會出現嚴重的病症。

預防感染弓蟲症４大要點

一般而言，弓形蟲感染症對於免疫系統正常的成年人而言，通常是輕微和自限性的。嚴重的症狀可能包括發燒、淋巴結腫大、頭痛、肌肉痛、疲勞等。然而，對於免疫功能受損的人，如妊娠婦女、免疫抑制病人或器官移植接受者，弓形蟲感染可能導致嚴重的併發症，如腦炎或視網膜炎。要預防感染弓蟲症，在日常生活上就必須留意４點：

1. 食品安全



- 避免生肉或未經充分烹調的肉類，包括牛肉、豬肉和羊肉。

- 確保食材充分加熱，避免生食或半熟食品。

- 在處理生肉或生食食材後，務必徹底清洗手部和食物接觸表面。

2. 保持個人衛生



- 經常洗手，特別是在接觸土壤、寵物或可能受到弓形蟲污染的物體後。

- 使用溫水和肥皂，徹底洗淨手部，尤其是在進食前和烹飪前。

- 避免觸摸臉部、口鼻和眼睛，以減少弓形蟲進入體內的風險。

3. 貓糞便處理



- 妊娠期間的女性應避免直接接觸貓糞便，因為貓是弓形蟲的主要宿主。

- 如果你有貓作為寵物，請讓他人（非孕婦）處理貓砂盆的清理工作。

- 如果必須自己處理貓砂盆，請戴上一次性手套並使用鏟子清理糞便。

4. 環境衛生



- 避免與土壤接觸，尤其是可能受到貓糞便污染的土壤。

- 在園藝或農業活動中，使用手套並保持良好的衛生標準。

- 清潔蔬果時，使用清水徹底沖洗，以去除可能存在的弓形蟲。

5. 注意飲食習慣



- 避免飲用生水或未經過適當處理的水源，以減少弓形蟲感染的風險。

- 避免食用未經適當處理的生鮮蔬果，特別是在感染風險較高的地區。