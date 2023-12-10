流感季節高峰期點算好？一支噴劑速效擊退病毒源頭

踏入12月，或轉季時候，通常都是流感季節高峰期。受疫情影響，長時間戴著口罩，難免影響抗病力，身體容易受細菌病毒感染，出現如發燒、咳嗽和肌肉酸痛等症狀。其中喉嚨腫痛發炎，灼痛感覺更是苦不堪言！症狀可能持續多日，吞嚥喝水都受到影響！ 不少人會選擇飲蜂蜜或使用喉糖緩解喉嚨痛，但是效果短暫，而且不能即時緩解不適。想儘快舒緩喉痛不適，喉痛噴劑會是一個不錯的選擇。



貼心特長噴咀設計 直擊患處15秒^速效消毒殺菌

日本百年歷史品牌小林製藥細心地考慮用家需要，硏製出諾特露喉痛露噴劑。產品採用特長噴咀設計，可確保藥液直擊喉痛患處，有效地發揮藥力，消毒殺菌。除此之外，諾特露喉痛露噴劑主要成份為Iodine，能15秒^速效滅活引致喉嚨痛或發炎之病毒及細菌。同時，諾特露喉痛露噴亦含有薄荷成份，有助紓緩喉痛不適。

特長噴咀設計，藥液能直擊喉痛患處。

喉嚨腫痛發炎，吞嚥喝水都受到影響。

坊間一般喉痛噴劑都以噴霧式設計為主，藥液難以直達患處。

小巧瓶身設計方便攜帶 隨時緩解喉嚨不適

除了特長噴咀設計，產品瓶身設計小巧，方便攜帶，更配備可開合的密封式膠袋包裝，保持衛生。除了一般配方，諾特露喉痛露噴劑更設有冰涼薄荷配方，冰涼感覺，更加有助紓緩喉嚨乾涸及痕癢不適等徵狀。

諾特露喉痛露噴劑瓶身設計小巧，方便攜帶，更配備可開合的密封式膠袋包裝。

9折入手諾特露喉痛露噴劑 為流感季節做好準備

立即領取現金優惠券，購買諾特露喉痛露噴劑，以備不時之需！

https://bit.ly/ShopNodonool_HK01

諾特露喉痛露噴劑（左，香港醫藥品註冊編號︰HK-41633）、諾特露喉痛露噴劑冰涼薄荷配方（右，香港醫藥品註冊編號︰HK-66169）

建議零售價* HK$54.5

零售地點︰

萬寧、屈臣氏、Don DonDonki、松本清香港、莎莎等

各大零售商及指定藥房有售

^根據內部測試結果證實，Iodine可15秒滅活99.9%喉痛病毒（包括冠狀病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒）J. Antibact. Antifung. Agents Vol. 46, No.4, pp.143-148 (2018)

*實際價格以各零售商釐定

（資料及圖片由客戶提供）