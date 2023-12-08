呼吸道合胞病毒RSV高峰將至 高危人士需預防

出現流鼻水、咳嗽，不少人可能會以為自己患上流感，甚至新冠肺炎。不過，有醫生提醒感染呼吸道合胞病毒（RSV）也會出現類似傷風感冒症狀，而且有機會出現嚴重病徵，例如肺炎、呼吸困難或脫水等情況。有鑑本港即將來臨RSV高峰期，或可能出現新冠、流感，RSV三疫大流行。近日，本港引入適用60歲以上士接種的RSV疫苗，保護效力約八成至九成五。



呼吸系統科專科溫志堅醫生指出，流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力等，為常見感染RSV後的病徵。他指出，大部分感染RSV的健康人士也可在約1至2星期內痊癒，但高危人士例如60歲以上長者、患有長期病患人士，包括慢性阻塞性肺病、哮喘、糖尿病和心臟病和免疫系統不全人士，一旦感染RSV，便有機會出現嚴重併發症，需入院接受治療。

溫醫生指出，有研究發現，8成RSV住院成人患者會出現一種或以上的併發症，其中有71.9%、14.3%和15.9%的患者分別出現下呼吸道、心血管和其他併發症。他又指，年長人士和患有長期病患者需要多加留意，他引述美國研究顯示，這群患者因RSV感染而住院的比率，較年輕組別及沒有長期病患的人士高。此外，另一研究更發現，約12.2%因RSV而需要住院的患者需入住加護病房接受治療。

RSV感染有上升趨勢

溫醫生指出，RSV有別於其他病毒如流感和新冠病毒，並沒有任何特效藥可醫。

回顧過往數據，RSV感染數字在本港有上升趨勢，其中以老人或殘疾人士院舍最高危。溫醫生指，如果感染數字上升情況持續，便有機會出現不同院舍的群組爆發。他續指，若比較新冠疫情前和疫情後的本地RSV檢測率，在2019年最高峰時期，RSV檢測率不足4%，但今年復常後（截至第46星期），最高峰時期的RSV檢測率已超過8%。

但RSV有別於其他病毒如流感和新冠病毒，並沒有任何特效藥可醫，若不幸感染RSV，患者只能靠支援性療法紓緩病況。

香港成亞洲首個地區可接種RSV佐劑疫苗。

本港近日引入RSV佐劑疫苗，批准可用於預防60歲以上人士因感染RSV而引發的下呼吸道疾病。是繼歐美及加拿大等地後，香港成亞洲首個地區可接種RSV佐劑疫苗。

溫醫生續指，由於長者容易從社區或家中的患病幼童感染RSV，長者接種疫苗可助間接減低RSV傳播予社區中同屬高危的人士，特別患有長期疾病人士和其他長者。他續指，若為院舍中的長者接種疫苗，也可有助減低院舍爆發呼吸道疾病的機會，間接減輕院舍職員的工作負擔。