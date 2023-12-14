接種合適疫苗 預防「三高」肺炎球菌

不要輕看肺炎球菌，一旦細菌進入身體其他部位，便會成為耐藥性高的「超級細菌」，嚴重可致死亡。現時香港最盛行的肺炎球菌是血清3型，死亡率十分高，不容忽視。香港醫院藥劑師學會提醒市民，冬季應做足預防措施，接種適合自己的疫苗，及早預防肺炎球菌感染。



血清3型惡菌 死亡率高達約5成

肺炎球菌大約有超過100多種血清型，香港醫院藥劑師學會副會長（外務）蘇曜華藥劑師指，香港最常見的肺炎球菌血清型是血清3型，近4至5成的入侵性肺炎球菌都是由血清3型所致。他形容，肺炎球菌血清3型有「三高」特徵，高嚴重性、高耐藥性且高死亡率。「它的嚴重性較其他血清型高，相信是和血清3型菌株的體積比其他血清型大，需要更多抗體才能有效對抗，和它獨特的依賴途徑，擅於免受吞噬作用有關。」入侵性肺炎球菌病引起的死亡率十分高，資料顯示，血清3型肺炎球菌引致的入侵性疾病在多重病患者中，死亡率可高達47%。

蘇曜華藥劑師提醒，市民在選擇時不應只看數字，價數愈高未必愈好。

疫苗價數高未必好

要預防肺炎球菌感染，要緊記「預防感染三部曲」，注意個人衛生、保持環境清潔，以及接種疫苗。市面上的疫苗種類眾多，蘇曜華提醒，不要以為價數愈高，覆蓋血清型愈多的疫苗便越好。「有研究推斷，於一般情況下，較高價數的疫苗雖然對更多的血清型有保護力，但對每種血清型的保護力一般都會降低。」他建議市民，應按自己的需要作出選擇，「例如現時香港盛行的血清型是血清3型，市民可向醫護人員查詢對血清3型誘發更強免疫效力的疫苗選擇。若單以疫苗價數來選擇疫苗，忽略疫苗對不同血清型功效的重要性，有機會接種了未能切合自己需要的疫苗。」

新一代15價疫苗 切合香港需要

傳統的肺炎球菌疫苗主要有23價肺炎球菌多醣疫苗及13價結合疫苗，現時香港有兩種新一代肺炎球菌疫苗，分別是15價和20價結合疫苗。新一代15價疫苗除了覆蓋13價疫苗所包含的血清型外，還包括22F及33F，對血清3型亦可誘發更強免疫效力。

至於新的20價疫苗，耐受性及安全性與其他疫苗相若，並通過與13價疫苗對比的不劣性試驗，但暫時在香港只可讓成人接種。香港疫苗可預防疾病科學委員會建議，在香港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃中，以15價疫苗取代13價疫苗，以更有效地預防血清3型引致的入侵性肺炎球菌感染。