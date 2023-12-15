「紫靈芝」係中藥界安眠救星？中醫：天然中藥配方，無依賴性

古語有云，瞓得是福，但香港不少人都有失眠問題，除了難以入睡，更有淺睡易醒、過早起床等問題！而睡眠質素差，往往會造成生理上的困擾，例如黑眼圈﹑口氣﹑皮膚出現暗粒，於精神層面上亦會經常疲倦﹑易怒，甚至記憶力出現減退。想解決失眠，部份人可能只會想到西醫的安眠藥，但原來中藥界「紫靈芝」都被視為安眠藥？在中醫角度，天然中藥「紫靈芝」除了無依賴性、無副作用，更有實證可助入睡、減少半夜起床次數及改善過早起床。以下立即為你解構紫靈芝如何幫你睡得好及何時食才有最佳效果！



不少香港人都因為精神緊張而令晚上難以入睡。

中醫角度：睡得好需護養肝膽 中醫典籍記載紫靈芝有效改善睡眠

除了數綿羊，網上更有不少教人改善失眠的方法，例如改善臥室溫度、改變睡眠姿勢等，不過好多人都試過不同方法，依然不能改善失眠及睡眠質素差的問題。 歸根究底，睡眠質素與精神緊張有莫大關係，當人處於緊張及焦慮狀態下，大腦神經會過度活躍，導致難以入睡。而在中醫角度，肝膽的健康對於睡眠質素有很大影響，據《黃帝內經》記載：「臥則血歸於肝」，人休息時讓血歸肝，不但能護養肝膽，而且能幫助心神更易入定，舒緩精神緊張；但香港人生活繁忙，精神壓力大以致難以入睡、淺睡易醒，亦有一班年長人士易出現過早起床的情況，最後更易產生惡性循環。

中醫認為「紫靈芝」可以有效改善睡眠，其性平味甘，有歸心、肺、肝、腎經的作用，再取其補氣安神，寧心益胃之功效，對治療心神不寧、失眠、驚悸等證有一定幫助。除了單一的紫靈芝，在中醫角度，加上赤靈芝及孢子的配搭，達到兼顧心肝肺腎，能令睡眠質素變得更佳。按《神農本草經》赤靈芝能益心氣，有助改善健忘情況，加上靈芝孢子含有豐富的靈芝多糖及三萜類等物質，可以扶正固本，提高免疫力；三者配合，相得益彰。

一夜好眠除了夠精神應付一天的工作，更有助於緩解焦慮、穩定情緒。

真實用家推介：余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）

坊間想找紫靈芝的產品不難，但要集合紫靈芝、赤靈芝及破壁靈芝孢子粉，藴含3重靈芝精粹的保健產品，則在市場稀有。今次就為大家特別找到『余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）』，特別以3重靈芝精粹成分所調配，能舒緩精神緊張﹑有助加快入睡及提升睡眠質素；產品為天然中藥配方，無依賴性及無副作用，適合普通失眠、淺睡易醒及過早起床人士服用。紫靈芝及赤靈芝亦被記載於中國藥典中，效用備受肯定。

針對港人睡眠質素問題，早前余仁生透過其中醫醫療中心，邀請普通失眠﹑淺睡易醒及過早起床的成人，食用此安睡紫靈芝配方14日，經科學分析統計，結果顯示約90%用家實證顯著改善睡眠狀況^、84%用家實證顯著改善過早起床^及84%用家認同食用此產品後，減少半夜起床的次數^！

晚飯前空腹食，效果更佳！

大家在晚飯前空腹食用余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方），可讓身體能夠更有效吸收成分，亦有充足時間發揮作用，從而提升睡眠質素。每天兩粒就有機會跟失眠、瞓得唔好講byebye，一覺瞓到天光！立即到https://bmai.app/5chn9w；了解更多及立即選購！

銷售點: 余仁生門店、網店及萬寧有售

^ 根據余仁生中醫醫療中心統籌的內部體驗數據，用家食用余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）14日後效果。 需配合均衡飲食

*資料及相片由客戶提供

本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。