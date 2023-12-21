長者染新冠病情可大可小　藥物治療減嚴重併發症

愈來愈多市民把新冠病毒視為一般的「重感冒」，但新冠病毒對高風險群組，特別是長者和長期病患者，仍然可帶來重大威脅。見過有年邁病人感染新冠後出現嚴重併發症，出現肺積水和缺氧等情況，需留醫一個多月，元氣大傷。近日天氣顯著轉冷，加上外遊回港的人增加，預期病毒會在社區中傳播，大家迎接假日之餘亦要慎防新冠，一旦感染應盡快求醫，並由醫生判斷是否需要新冠口服藥。



呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生

百歲長者被照顧者傳染 肺積水缺氧入ICU

長者感染新冠的後果不容小覷。早前我曾為幾位過百歲的長者診症，他們的照顧者從社區感染新冠，其後他們亦受感染。雖然幾位長者年紀很大，但身體一直頗強健，感染後初期仍然相當有精神，但當中有兩位病人情況急轉直下，出現嚴重併發症，包括炎症、肺積水、缺氧等，病情一度危急，雙雙要入住深切治療部，接受抗病毒藥物及入侵性治療。幸好，他們最後均順利康復出院，但住院一個多月期間實在相當驚險，令人猶有餘悸。

個案反映長者感染新冠後，由輕症惡化至重症的時間可以很迅速；因此，出現病徵後及早檢測及求診相當重要，絕不能掉以輕心。尚幸這些個案未有太遲接受治療，否則病情可能會更嚴重。

長者感染冠的後果不容小覷，由輕症惡化至重症的時間可以很迅速，因此出現病徵後及早檢測及求診相當重要，不能掉以輕心。

確診勿延誤求醫 新冠口服藥助減入院或死亡風險

我們都不希望自己生病和入院，但當病毒在社區廣泛傳播，我們未必可以完全防止感染，一旦確診，最重要是及早求醫。其實現時本港已有兩款註冊新冠口服藥¹ 在公營及私營醫療機構供應予有需要病人，尤其長者及免疫力不足人士，他們及早服藥，療效更明顯，除可減輕身體對新冠病毒的反應，亦能有效降低入院機會。

年滿60歲或以上長者一旦確診新冠肺炎，只要符合患有慢性疾病（如糖尿病､脂肪肝､心血管疾病等）、肥胖（BMI達30kg/m²或以上）或免疫力不足（如需服用抑制免疫系統的藥物）其中一項，於私家診所或公立醫院求診，經醫生診斷可獲處方新冠口服藥。醫生處方藥物時，會按病人的臨床情況作出評估，包括身體狀況及出現病徵的日子等因素作臨床判斷，亦會考慮病人因自身疾病或長期病而服用的藥物，為病人處方較合適的口服藥，以減低病情惡化的風險，和避免用藥後出現不良反應的機會等²。

新冠疫情持續三年，大眾對預防及治療新冠的方法普遍有更深入認識，對口服藥治療愈趨接受。因此，如果大家擔心服用新冠口服藥會可能出現的副作用，可以諮詢醫生的意見。

最後再次提醒大家，天氣轉冷加上不同呼吸道感染疾病肆虐，各位尤其長者應提高警覺，加強預防傳染病。老友記們要盡快接種新冠疫苗和流感疫苗，現時本港已引入新一代XBB新冠疫苗，獲政府資助群組可預約免費打針，增強保護力。除此之外，大家亦要緊記注意個人衛生，勤洗手，到人煙稠密的地方時佩戴口罩，如出現病徵就應及早求醫，以免延誤治療。

資料來源：

1）醫院管理局《新冠口服藥大減死亡風險 醫管局庫存充足 應付下一波疫情》

Available at https://www.ha.org.hk/haho/ho/pad/266898tc.pdf. Accessed on 12 Oct 2023

2）醫院管理局《兩款新冠口服藥最新資訊》

Available at https://www.ha.org.hk/haho/ho/pad/266364en.pdf. Accessed on 12 Oct 2023

年滿60歲或以上長者一旦確診新冠肺炎，只要符合以下任何一項資格，包括患有慢性疾病、BMI達30kg/m²或以上、免疫力不足，均可從不同途徑獲取新冠口服藥。

普通科門診預約電話及相關私家醫生名單可到以下網頁查詢：

致電各區普通科門診診所：http://bit.ly/46j3seL

向已在「醫健通」登記的私家醫生預約：http://bit.ly/46dAH3e

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HK-ANV-0065 Dec/2023