小寒｜小寒陰氣盛忌吹風易傷風感冒 3大法則養生增抵抗力

1月5日為二十四節氣中的「小寒」，小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始，進入一年中最寒冷的日子。中醫理論中，小寒節氣是陰氣偏盛的時節，陽氣退而陰氣漸長。寒屬陰邪，最易傷人體陽氣，而於小寒時人體的陽氣較為虛弱、陰氣相對旺盛，此時若人體抵抗力下降，容易受風寒而出現傷風感冒、咳嗽、鼻敏感等上呼吸道相關的症狀。因此大家有必要注意身體，好好養生！



1. 早睡晚起

中醫認為冬季宜潛藏身體陽氣，即在天氣冷時盡量將身體閉藏。因此在小寒時宜早睡晚起，古有說法「早睡晚起，必待日光」，即早一點睡，入夜早點睡，待太陽出來後才活動，因如晚上太夜入睡，會令身體的陽氣耗散過度。放於現今說法，冬季時應避免在清晨日光未足時活動，因清晨低溫及冷空氣較易引發冠狀動脈痙攣、形成血栓等誘發冠心病、中風等心腦血管疾病的發生。

臨近小寒節氣，為冠心病、中風等心腦血管疾病發生高峰，大家宜多留意長者和三高人士的身體狀況。

2. 身體3個部位直接吹風受寒

天氣寒冷大風日子，一定要多穿衣服以免身體受風寒，其中背部、頸部及膊頭3個部位應避免直接吹風。這些部位如受吹風，輕則引發頸梗膊痛等局部疼痛症狀，如吹到背部更會特別容易患上感冒。另外，小寒亦忌過量運動引致大量出寒，因過度運動會令氣管容易因為天氣冷熱變化導致收縮，有氣喘的人要多加留意。

3.從保健入手增強免疫力

冬天宜保健養生，「靈芝孢子」是已獲中國《藥典》收載的珍貴中成藥，受到廣泛中醫應用以預防重於治療，扶本固正，補足五臟六腑的正氣，即強化人體的免疫力。服用破壁靈芝孢子能有效增加人體免疫細胞，調節身體機能，滋養人體五臟六腑，促進人體健康和長壽。

中醫曾偉恆：「靈芝孢子所含的成分靈芝多體、三帖類等可以調節免疫系統及提升免疫細胞對抗病毒與增強免疫。食用靈芝孢子可增強身體抵抗力，扶本固正，滋養人體五臟六腑，有效抗疲勞，提升精神活力，加快踢走後遺症。市面上一般靈芝產品多數配方只有靈芝子實體或靈芝孢子。建議選擇配方98%破壁率，並集合『全破壁靈芝孢子』、『靈芝子實體』、『靈芝菌絲體』及『舞茸』於一身的4合1靈芝產品。這樣就等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體完全吸收。」草姬靈芝孢子98%高破壁率，獨有4合1珍貴配方，「全破壁靈芝孢子」、「靈芝子實體」、「靈芝菌絲體」及「舞茸」，等於整顆靈芝的營養價值都可以被身體吸收。其成分更蘊含豐富氨基酸、靈芝多醣體、三萜類及腺苷等比一般靈芝高75倍，有效促進身體免疫功能，預防生病。

為感謝各界支持，草姬靈芝孢子1月5日（五）萬寧出位價買10送1，低至$170.9/盒(標準價$399)，只限1日。

銷售點: 萬寧網店及全線門市有售

每位顧客最多可購買24件出位價產品。出位價與$188贈品優惠不可同時享有。

優惠受條款及細則約束，只適用於2023年1月5日。

萬寧官方網店購物優惠由上午6時至晚上11時59分，數量有限，送／售完即止。

#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。