寄生蟲｜吃１食物令男童體內生5000寄生蟲 這５類食物不應生食！

進食未經煮熟的食物具感染風險，內地就有一名男童突然患上怪病，求醫後竟發現體內長有5000條寄生蟲，更有部份已入侵男童的身體器官。經醫生了解後，寄生蟲源自男童近日進食的螃蟹。海鮮刺身一直是港人最喜歡的食物之一，若為了避免感染就得完全禁食，似乎就有點矯枉過正，到底在進食或處理刺身前，有什麼貼士可以吃得相對安全點?



綜合內媒報道，湖南一名男童無故出頭痛、高燒、胸悶、呼吸困難等症狀，情況甚至影響行動能力，連走路都出現困難。父母便帶其到醫院求醫，經X光檢查才發現，至少5000條寄生蟲藏於男童體內，更有部份已入侵他的身體器官，啃食腦部、胸腔及腹腔。

結合問診結果，醫生推斷，男童體內的寄生蟲極有可能源自於早前進食的「醉蟹」，該種寄生蟲的正式名稱為肺吸蟲，一旦進入體內便會引致引致「肺吸蟲病」。

專家提醒：這５類食物不宜生吃！

報道亦指出，每年因為生吃各種海鮮導致寄生蟲感染的人不在少數，專家就列出了５種不宜生吃的食物，否則恐徒增感染風險：

1. 肉類



生肉（包括牛肉、豬肉、雞肉等）可能含有寄生蟲（如豬囊尾蟲、絛蟲等）或細菌（如沙門氏菌、大腸桿菌等），只有適當烹煮才能殺滅這些病原體，降低感染風險。

2. 蔬菜



水生蔬菜如茭白筍、菱角、水芹、蓮藕、馬蹄（荸薺）等，均有可能帶有薑片蟲，薑片蟲是一種寄生在人體小腸的大型寄生蟲，以吸食宿主血液維生，可造成局部潰瘍和發炎，出現腹痛、腹瀉、便秘、出血、貧血，嚴重時可出現浮腫、腹水，甚至智力減退。

3. 魚生、刺身



魚生、刺身是很常見的感染源，異尖線蟲就是一種專門寄生在海洋動物身上的寄生蟲，被它污染的海鮮種類也很多。 當人吃了被異尖線蟲感染的鮭魚或鮪魚等海洋生物時，就會感染異尖線蟲，鮭魚、鮪魚都是被它污染的常客。當吃了被污染的海魚之後，異尖線蟲的幼蟲會進入身體，並能夠長期存在於體內，引起腹痛以及強烈的過敏反應，甚至穿破腸壁在腹腔內形成膿腫。

另外，吃淡水魚的生魚片，很可能會感染肝吸蟲病！ 它會寄宿在肝內膽小管，引起膽管炎、膽結石、肝硬化，甚至有可能演變成肝癌！

4. 醉蟹、醉蝦



很多人認為醉蝦、醉蟹雖未煮熟，但經過高度白酒和各種調味汁的浸泡「殺毒」已經很安全了。 其實，飲用酒並不能完全殺死肺吸蟲的蟲卵或幼蟲，食用後就會感染。如果吃了沒煮熟的蝦子和蟹，肺吸蟲就有可能進入人體內，並寄生在胃腸道，引起腹瀉、腹痛、低熱、食慾減退等症狀。

如果寄生蟲轉移到肺部，輕則引起胸痛、咳嗽、咯血，重則侵入腦部和其他器官，若此時仍不就醫，肺吸蟲還會侵犯腦部造成腦疝，嚴重甚至可能致死。

5. 螺肉



螺肉也是一種常見的食材，但田螺也是容易感染寄生蟲的，當寄生蟲進入人體後會在人體各器官間遊走，侵襲人的中樞神經、肺部、眼部等，造成腦膜炎、視力損傷甚至失明。

另外，進食應盡量避免福壽螺。一隻福壽螺體內能存在多達6000條寄生蟲，即使已經進行烹飪，亦未必能完全消滅寄生蟲。

▼愛吃刺身會生寄生蟲？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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冷凍、加熱方有效殺死魚內寄生蟲

本港食安中心過去曾經指出，進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產有可能危害健康。在眾多海產寄生蟲中，最令人關注的是蛔蟲、縧蟲和吸蟲。

大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適。患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲(例如肺吸蟲)甚至有可能進入患者的重要器官(例如肺部)，引起嚴重併發症。

以異尖科線蟲為例，該蟲寄生在海魚，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，就可能感染寄生蟲病(例如異尖線蟲病)。

中心強調，根據聯合國糧食及農業組織，無論是野外捕獲或人工養殖的水產都可能帶有寄生蟲。

中心又引述歐洲食品安全局指，在特定條件下進行冷凍和加熱才是殺死魚內寄生蟲最有效的方法。

▼同場加映，細菌性腸胃炎的5大症狀：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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