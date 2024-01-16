新冠流感再突襲！甲型流感佔病例8成！邊款新冠流感快測最準確？

衛生防護中心在一月四日公布的最新數據顯示，本地季節性流感及新冠病毒病活躍程度有明顯上升趨勢，並可能在短時間內再度出現高峰。近日亦有報導指出，公院實驗室流感陽性率已超出基線水平，而目前香港流行的流感病例中，H3N2病毒佔了差不多近８成，病毒對長者殺傷力大，市民必須小心留意。



感染新冠流感死亡率高2.5倍 INDICAID™ 妥析™ 新冠流感快測表現最佳

一份外國研究報告表示，同時感染新冠和流感病毒，需要插喉的機會對比僅感染新冠高出4.14倍，死亡率高出2.35倍。新冠和流感徵狀十分類似，一旦出現病徵，醫生普遍會建議病人使用三合一快速測試來知道病毒感染狀況，以便更準確地評估病人的病情，立即對症下藥。

精明消費者如何選擇三合一快測？

市面上有不同的新冠流感三合一快測，消費者應該怎樣選擇最準確的快速測試，以下提供一些有用貼士：

1. 可靠性：選擇可靠和有信譽的品牌以確保產品的質素及準確性。

2. 可檢測病毒類型: 選擇可檢測常見病毒類型的快測，包括甲型流感 H1N1 及H3N2 ; 乙型流感維多利亞型及山形亞型; 新冠病毒Omicron 等。

3. 準確性：選擇具高準確性 (靈敏度及特異性) 的快速測試。

4. 無徵狀感染/輕微病徵患者: 選擇檢測限（Limit of Detection, LoD）低的快測。檢測限(LoD）越低表示在患者體內病毒量仍然較低的早期階段/未有徵狀時已經檢測得到。

實測坊間三款產品對6種甲乙型流感和新冠流行病毒株表現

僅INDICAID™妥析™不論病毒量高低均可測出病毒

要了解自己是否中招，使用新冠流感快測是最好的方法。坊間有不同品牌，靈敏度、準確度不一，有機構實測市場最主要檢測品牌的新冠流感快測在6種甲乙型流感和新冠流行病毒株的表現，其中發現香港研發、香港製造的INDICAID™妥析™新冠病毒/甲型及⼄型流感快速抗原測試在不同情況下，不論病毒量高或低，一樣能夠檢驗病毒，是次實測的表現近乎「完美」。這次實測針對最流行的H1N1及H3N2兩款甲型流感類型、維多利亞型及山形亞型乙型流感類別及新冠病毒的SARS-CoV-2標準病毒株及Omicron XXB 病毒。

根據測試報告結果顯示*，三款產品在病毒量高時同樣檢驗出病毒，但在病毒量低時，只有INDICAID™妥析™新冠病毒/甲型及⼄型流感快速抗原測試能夠有效檢測出病毒，其檢測限明顯較市場上其他品牌優勝，能夠比其他品牌更早﹑更準確地測出陽性結果。

早檢測、早發現可讓患者及時知道自己感染狀況，盡早尋求治療並自我隔離，從而減少將病毒傳播給他人的風險。更精準的檢測也可以幫助醫生及時處方適當的藥物，提高治療效果，降低病情惡化導致需要住院、甚至進入ICU或面對死亡的風險。

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*詳情請参閱INDICAID™妥析™網站。

本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

（資料及相片由客戶提供）