日間手術 無痛切除子宮瘜肉

相信不少女士都聽過子宮瘜肉或肌瘤這類常見的婦女病，雖然大部份都屬良性，但瘜肉過大亦有機會影響懷孕機會，而肌瘤過大有機會導致早產或胎位異常；有婦產科專科醫生表示，現時婦女可選擇在日間手術中心將肌瘤或瘜肉切除，過程簡單又安全，毋需全身麻醉，即日可出院，而且幾乎可以無痛離開。



瘜肉影響懷孕成功率

子宮內膜瘜肉是因子宮內膜細胞過度生長而形成的良性腫瘤，常見症狀包括不規則的月經周期、經血量過多、經期過長及兩次經期之間出血等。子宮內膜瘜肉有機會阻礙胚胎著床，嚴重可引致不育。

婦產科專科醫生謝倩盈指，曾有一名30多歲的女士，結婚逾3年，與丈夫多番「努力」，始終未能懷孕；她在經期時流量會較多，但由於情況並非十分嚴重，也沒有特別留意。直至她接受例行婦科檢查時，始發現自己有一顆差不多兩公分的大瘜肉。切除瘜肉後，經血量回復正常，三個月後更成功自然懷孕。謝醫生指，一旦瘜肉達到1.5公分，導致子宮內腔凹凸不平，便會影響胚胎著床及懷孕，因此建議有懷孕計劃又發現有瘜肉的女士，可先安排切除瘜肉。

子宮肌瘤可致流產或早產

至於子宮肌瘤，如果肌瘤在子宮內腔生長，可增加女士受孕難度甚至流產風險，肌瘤過大亦有機會導致早產或胎位異常，並增加產後大量出血的風險。謝醫生解釋，大部分的子宮肌瘤都屬良性，不會對身體帶來急切性的影響或危害生命。

雖然此症成因不明，但有研究顯示，子宮肌瘤或與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素的藥物如避孕丸、肥胖及壓力等，都有可能影響雌激素分泌，增加患上子宮肌瘤的機會。由於大部分的子宮肌瘤都沒有症狀，因此不少婦女都是透過接受婦科檢查才發現自己患病︰「如果是一些比較大的子宮肌瘤，病人可能會有腹痛或腹部隆起的情況，部分婦女會因經血過多而出現貧血，增加心血管的負荷，有機會出現心臟衰竭。」

15分鐘完成無創手術 翌日可上班

要切除子宮肌瘤及瘜肉，傳統的方法需要全身麻醉及電熱刀，手術時間較長，過程中有機會傷及肌肉層及其他器官，病人承受的痛楚較多，術後亦需要留院觀察。謝醫生表示，現時在新儀器配合下，醫生可以無創方式進行手術，其原理是透過宮腔鏡經陰道進入子宮，再用冷刀將子宮肌瘤及瘜肉切除，安全性較高，一般只需15分鐘便可完成手術。

麻醉科專科醫生會以監測麻醉的方式，輔助手術進行，病人毋需全身麻醉；另外，現時病人可於日間中心進行手術，毋需住院，術後一般只需觀察一至兩小時，情況穩定便可回家，部分病人第二天便如常上班。術後的一星期，患者可能會有少量流血及輕微的痛楚，不需服藥或接受其他治療，一星期後覆診便可。

謝醫生最後強調，處理子宮瘜肉或肌瘤時有不同治療方案，如患者打算使用以上日間手術方式，需先行與自己主診醫生商討。