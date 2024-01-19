皮膚病｜全家一齊脫疣先有效！？專業解構脫疣過程

每人每日或多或少都有機會接觸到扶手、門柄及升降機按鈕等，原來這樣已有機會感染人類乳頭狀病毒（HPV）令皮膚生「疣」，如果本身免疫力較低，感染疣病毒的機會便大大提高！疣除了影響外觀，更有機會影響生活，而根據LIGHTMAC Warts Clinic脱疣中心的數據顯示，發現單是2020年脫疣的人數就比2019年多一倍，可見大眾對脫疣的意識逐漸增強，但坊間不少聲稱可脫疣的醫美中心質素參差，大家可能有留疤的風險外，消費者委員會早前亦表示有不少中心訛稱可claim保險。到底「疣」是什麼？脫疣過程又是如何？以下逐一為大家解答。



3大常見「疣」

現時已發現超過 100 種不同基因排列的HPV病毒，而不同的HPV基因型會引致各種不同臨床類型的皮膚疣，以下就是3大常見的皮膚疣：

1. 扁平疣

相信是最多人在意的「扁平疣」，因為面部和頸部是最常感染的部位，細小扁平、數量較多、顏色可與皮膚相同，但又有機會隨著時間變深，最影響大家的外觀，所以不少女士都希望去除扁平疣。而其實除了面部和頸部，腋下、大腿內側、乳房下側等皮膚摺疊的部位也是比較容易感染的部位。

2. 尋常疣

會明顯凸起、摸起來偏硬的肉粒，顏色偏棕色，中間還有可能會有一個小黑點的尋常疣，多會在手部、指甲周圍和四肢部位出現，不少人一開始不處理，後來卻影響寫字，甚至因尋常疣變大而不敢與別人握手，影響自信心。

3. 足部疣

顧名思義是長在足部的疣，最常見於腳底，多數在健身室、游泳池、淋浴間等地方感染。其形狀有可能是顆粒狀或者塊狀，上面一般會有黑點，在比較淺時一般不會有痛感，當感染較深的時候有機會在步行時感受到不適和疼痛。

脫疣過程需要專業評估 經驗指家族傳染率高、復發率高

現時常見疣的治療方法有3種，分別是在局部麻醉之後使用電灼燒死受感染的病毒，然後用刮刀清除疣組織的「電灼脫疣」；通過將液態氮用棉棒或者噴槍噴射的形式,利用低溫殺死受感染的細胞，有機會需要進行多次治療的「冷凍治療」以及在局部麻醉之後，利用二氧化碳激光氣化受感染的疣組織的「激光脫疣」。

進行哪一種脫疣治療需要由註冊醫生臨床診斷，一般會由醫生向病人詳細解釋的病毒疣，再評估其身上的皮膚狀況，去精準分辨及檢查疣，再作出專業的判斷，以及用KFDA認證儀器以進行安全、深層及精準的處理。

LIGHTMAC脫疣中心負責人表示，發現有不少病人在脫疣後有復發的情況，多數是因為家庭中有其他成員未處理身上的疣病毒，令患者在家中可能透過共用個人物品而再次感染，所以鼓勵所有同住的家庭成員都一起脫疣，減少復發機會。

20+年經驗醫生團隊 保險公司網絡醫療中心

不少人擔心去美容中心，脫疣療程只由資歷及經驗不明的「姑娘」處理，又怕自己要處理繁複的保險單據及文件，而最後有機會卻不受保。

為保障自己，揀選一間專業可靠的脫疣中心是重要的。LIGHTMAC Warts Clinic脱疣中心已成為國際保險公司醫療保險計劃內其中一間網絡醫療中心，並擁有超過 20 年經驗醫生駐診，提供最適切的療程方案。同時，價格公開透明，沒有「海鮮價」療程。治療過程中亦絕不主動銷售其他療程，並設覆診跟進，令大家可以更安心！

LIGHTMAC脫疣中心分別位於 海港城 和 世貿中心。

想了解更多脫疣的資訊，可以到LIGHTMAC Warts Clinic脱疣中心網頁查詢！

尖沙咀脫疣中心

地址：尖沙咀海港城世界商業中心9樓915室

電話：＋852 3596 2603

WhatsApp: +852 67138636

營業時間：

星期一至六（上午10時正至晚上7時正）

星期日休息

公眾假期休息

銅鑼灣世貿脫疣中心

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心3603室

電話：＋852 2366 8686

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營業時間：

星期一至六（上午10時正至晚上7時正）

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