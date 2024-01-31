UMEE—女生專屬的輕養生休憩空間　$488實現豐胸+全身保養

「十個女人九個寒」，加上香港年輕女性喜歡凍飲，終日坐在冷氣房，可說是寒上加寒！不但一年四季手腳冰冷，每次生理期都痛得死去活來，沒有止痛藥都難以捱過。但止痛藥始終治標不治本，不想次次都痛到要看醫生，就要從根本開始，為身體驅寒祛濕！主打日式岩盤浴及養生療程的UMEE，為慶祝邁進5週年，最新推出【溫・艾熱40分鐘輕養生療程】，為一眾「寒女」排毒祛濕調理內外，驅走體內寒氣，讓身體由內而外散發溫暖，同時還有豐胸之效！



為年輕女生開啟養生凍齡之門 主打日式輕養生療程

今年正式邁入5週年，擁有8間分店偏布港九新界的UMEE，店面的日式裝潢簡潔明亮舒適。【溫・艾熱40分鐘輕養生療程】亦以日式科技結合漢方，為一眾愛美的女生提供輕養生服務，由年輕時就打好底子。

來到每一間UMEE都可以享受到日式岩盤浴，岩石採用日本櫻島火山石，加熱後會釋放遠紅外線熱力，幫助打開微血管，帶走體內廢物毒素，加速燃燒體內脂肪。只需安躺於其之上30分鐘，就可以極速排汗，從而改善浮腫身形以及改善手腳冰冷問題。優惠期間，惠顧$488【溫・艾熱40分鐘輕養生療程】，就可以免費體驗30分鐘岩盤浴。

UMEE的日式裝潢簡潔明亮，予人舒適的感覺。

日式岩盤浴的石材均取自日本櫻島的火山石，加熱後能釋放遠紅外線，能改善體寒及浮腫問題。

傳統中醫經絡日本養生科研相結合 養宮兼養胸

【溫・艾熱輕養生療程】分別為養胸及養宮兩部份各20分鐘，主要針對體寒問題及豐胸、改善胸型。結合傳統中醫經絡、日本養生研究以及現代先進科技，透過來自日本的艾草精油，再配合不同的智艾養生工具－養生球、養生錐，可以做到內調外塑，實現豐胸、舒緩痛症、塑形、袪寒濕等療法項目。全面為眾女生養好身子。

UMEE日式輕養生療程結合傳統中醫經絡、日本養生研究以及現代先進科技，透過智艾養生工具－智艾養生球、養生錐，實現豐胸、舒緩痛症、塑形、袪寒濕。

【溫・艾熱輕養生療程】項目一：要豐胸 先疏通胸部9條經絡

不說不知，原來胸部有 9 條經絡貫通，全身 70％的血液均需要流通胸部通往身體各部份。因此疏通胸部經絡對全身排毒至為重要！按摩師會先用日本艾草精油為客人手部及胸部進行按摩，再利用智艾養生球，透過高滲透旋轉式遠赤外線，均勻地將熱能滲透至各胸部各穴位、筋腱膜、肌肉及淋巴位置，然後利用智艾養生錐﻿，集開穴、按穴、指壓、撥筋、溫熱於一身，溫通手三陰經（心經、心包經、肺經），加速手部往胸部的血液循環，從而改善手易寒，手乏力，睡覺時手麻痹等情況。更有助平衡荷爾蒙、疏肝理氣、改善乳腺增生、胸部脹痛，以及疏通乳腺以提升修型。

智艾養生球透過高滲透旋轉式遠赤外線，均勻地將熱能滲透至各胸部各穴位、筋腱膜、肌肉及淋巴位置。

智艾養生錐﻿，溫通手三陰經（心經、心包經、肺經），加速手部往胸部的血液循環，從而改善手易寒。

只需20分鐘，即有明顯升cup效果！

【溫・艾熱輕養生療程】項目二：要驅寒 先養宮、開通盆腔經絡

養宮對每位女性來說都極為緊要，養好子宮才能養好身體！子宮有 4 條經絡貫通，而盆腔裡的卵巢靜脈可多達5至6條。它們比其他部位靜脈壁薄而且欠彈性，亦彎曲如沼澤，能容納大量由動脈迅速流入的血液。因此，盆腔血流容易緩慢停滯，一旦遇涼，則「血遇寒則凝」，從而引起痛經等不適。進行【溫・艾熱輕養生療程】時，按摩師會先利用紮帶在神闕穴（肚臍上方）放置智艾養生炙進行無煙艾灸，同時以智艾養生球及智艾養生錐，分別按摩神闕穴及氣海穴（肚臍下方），達至活血化瘀、改善宮寒、打通盆腔經絡等效用，對婦科，泌尿，排便也有很大的幫助。

按摩師會先用紮帶，於神闕穴（肚臍上方）放置智艾養生炙，進行無煙艾灸，同時以智艾養生球及智艾養生錐，分別按摩神闕穴及氣海穴（肚臍下方），以達活血化瘀、改善宮寒的功效。

完成20分鐘養宮療程後，智艾養生炙機頭上面的水珠，都是宮寒中的濕氣！

養生由年輕就要開始，女生們想改善體寒、手腳冰冷等問題，就立即預約來一趟輕養生之旅！

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