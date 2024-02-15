臍帶血庫點揀好？恆溫密閉式儲存系統成關鍵

臍帶血有用嗎？相信不少準父母對臍帶血並不陌生，但對於選擇臍帶血庫與臍帶血用途仍然存着疑問。事實上，臍帶血可用於移植治療的疾病多達113種，包括白血病、淋巴腫瘤、遺傳性代謝疾病與其他癌症等。臍帶血於嬰兒出生一刻採集，所以準父母自懷孕起應開始計劃為子女儲存臍帶血，避免錯失珍貴的機會。以下為大家解構揀選臍帶血庫時需要了解的資訊！



香港臍帶血庫哪間好？選擇臍帶血庫時，以下4點值得大家注意：

1.⁠ ⁠儲存系統及實驗室監測

臍帶血庫的儲存及處理設備直接影響幹細胞的活性，而幹細胞活性是移植成功率的重要指標，先進的設備有效確保幹細胞維持高水平的活性。一般傳統氣態氮開蓋式儲存槽，令幹細胞在儲存中有機會短時間暴露在周邊空氣，引發「短暫熱效應」。而BioArchive®️零感染液態氮全自動系統，讓幹細胞穩定保持於-196 ̊C的恆溫狀態，解凍後活性較佳。而全面的實驗室監測系統更令幹細胞儲存達到安全的規範。

2.⁠ ⁠定期檢測臍帶血品質

為嚴密監控臍帶血幹細胞的品質，每年會按FACT、AABB及美國病理學會（CAP）指引進行品質檢測的臍帶血庫便更具信心保證。現時只有瑪麗醫院以及HealthBaby的檢測得到CAP認可。

3.⁠ ⁠成功移植案例

成功的移植案例引證臍帶血庫的儲存品質，而全港促成最多成功臍帶血移植案例的臍帶血庫，可信度亦相對較高。

4.⁠ ⁠臍帶血庫規模及實力

儲存臍帶血會超過數十年，選擇的臍帶血庫需經財務及營運較穩健且資金充裕，所以規模較大且受市場信賴的臍帶血庫更值得考慮。

臍帶血可用於移植治療的疾病多達113種，包括白血病、淋巴腫瘤、遺傳性代謝疾病與其他癌症等，儲存臍帶血有助保障子女未來健康。

為妥善保存臍帶血中珍貴的幹細胞，儲存設備必須達到國際認可的標準。其中BioArchive®擁有頂尖的幹細胞儲存技術，包括獲得FDA認證的BioArchive®零感染液態氮全自動系統及AXP® II自動化臍帶血處理系統，獲多家大型國際血庫以及擁有眾多成功移植案例紀錄的紐約捐血中心採用，其恆溫-196℃的儲存條件能夠確保幹細胞維持最高的存活度。此外，其獨有的無蓋密閉式設計有效避免了傳統氣態氮儲存槽在存取及提取過程中因溫度波動導致的短暫熱效應（TWEs），進而減少幹細胞數量的問題，使患者在移植手術後的存活率比使用傳統氣態氮儲存系統高出10%¹。

全港唯一私營臍帶血庫使用BioArchive®儲存系統 每年檢測幹細胞活性超過90%

HealthBaby生寶深獲父母們的信任，連續15年成為香港市場佔有率最高的臍帶血庫，亦是全港唯一一家採用BioArchive®臍帶血儲存系統的私營機構。幹細胞的活性與移植效果息息相關，為確保幹細胞活性，HealthBaby生寶每年均會進行幹細胞存活度檢測。結果顯示，樣本中的TNC核細胞總數恢復率及CD34⁺細胞存活度均超過90%²，充分證實其儲存系統在長期保持幹細胞活性方面的卓越表現，有關的檢測結果亦會每年於網頁內發佈。

全港只有HealthBaby生寶和瑪麗醫院臍帶血庫中的CD34⁺細胞存活度檢測經過CAP審核，證明BioArchive®能長期保存幹細胞的最佳活性，達到國際醫療級移植水平，給予每個家庭最大的保障。加上HealthBaby生寶是目前全港成功移植案例最多的臍帶血庫，進一步鞏固了其在行業內的領先地位。

HealthBaby生寶是全港唯一一家採用BioArchive®臍帶血儲存系統的私營機構。

24x7全天候實驗室監測保障臍帶血狀態

HealthBaby生寶是首間進駐香港科學園的臍帶血庫，比較其他臍帶血庫，HealthBaby生寶是本地最大及最有規模的臍帶血庫，更是全港唯一獲多項國際專業認證的臍帶血庫，包括美國血庫協會認證（AABB）、細胞治療協會認證（FACT）及美國病理學會認證（CAP），信心絕對有保證。臍帶血庫設有加強版的實驗室監察系統 DATAssure，專門支援生物科技的配套，全面監測氣溫、濕度、氧氣、二氧化碳等濃度，確保符合安全國際標準；24小時全天候保安監控與即時網上危機處理系統，確保臍帶血庫運作。

HealthBaby生寶是首間進駐香港科學園的臍帶血庫，比較其他臍帶血庫，生寶是香港最大及最有規模的臍帶血庫。

有研究指愈早處理及儲存臍帶血的質素會更好，HealthBaby生寶是全港唯一承諾收集本地嬰兒臍帶血後24小時內處理及儲存入庫的臍帶血庫，減低運送期間的潛在風險。各位有興趣的準父母可到HealthBaby生寶了解更多儲存臍帶血服務。

1. https://healthbaby.hk/zh-hk/why-healthbaby/state-of-the-art-facility/bioarchive/

2. https://healthbaby.hk/zh-hk/why-healthbaby/cord_blood_stability_report/

（資料及相片由客戶提供）