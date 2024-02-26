前列腺癌非絕境 聯合治療延壽命

前列腺癌於男性常見癌症位列第三，僅次於肺癌和大腸癌。根據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，2021年本港前列腺癌新症達3,038宗，比2012年的1,631宗上升近53%，升幅之大可見一斑。話雖如此，與其發病率相比，前列腺癌死亡率相對穩定，2023年死亡個案僅518宗。箇中緣由，下文將一一探討。



病徵善偽裝 延誤方恨晚

隨大眾對前列腺癌的認知加深，現今的前列腺癌較多於病情早期確診，惟仍有近三成患者確診時癌症已擴散、也有兩成已演變成局部晚期癌症。觀其原因，乃因早期前列腺癌與其他癌症般善於潛伏，故病徵並不明顯；前列腺癌症狀也善於偽裝，不少患者出現排尿障礙時，都誤以為是良性的前列腺增生而未有警覺，甚至待出現骨痛等轉移性症狀方求醫，屆時病情已趨嚴重。

另闢蹊徑扭乾坤 多管齊下延復發

萬幸的是，前列腺癌與男性荷爾蒙息息相關，故即使擴散，亦可免於其他癌症一般幾乎藥石無靈、又無從下刀的「絕境」，而仍可從控制男性荷爾蒙入手抑制癌細胞生長，另闢蹊徑、扭轉劣勢。傳統的荷爾蒙治療包括切除睪丸和利用藥物盡量將體內的男性荷爾蒙水平減至最低，從而抑制癌細胞的生長。臨床上所見，患者接受荷爾蒙治療後效果雖佳，惟約兩、三年以後仍有復發或惡化的風險。近年醫學界發現，倘於治療開始時便結合多種治療方式可提升治療效果，也可「先下手為強」，趁患者身體狀況較佳時儘早殲滅癌細胞，以斷絕後患、延長患者壽命。是而現今的治療方式以「多管齊下」為目標，於荷爾蒙治療期間同時配合化療或口服藥物，如雄激素受體抑制劑或靶向性荷爾蒙藥物。這些藥物相對化療而言，患者的生理和心理皆更易接受，因其可避免化療帶來的脫髮和影響血細胞等副作用，患者僅會有輕微的疲倦、潮熱、皮疹和血壓升高等，透過定期驗血便可及時處理；治療效果方面，可有效提升整體存活率、降低死亡風險，以及推遲病情惡化至需要化療的時間。另一方面，儘管患者需自費用藥，但社福機構不時提供藥物資助計劃，也有藥物已被納入醫院管理局安全網，合適的患者若通過經濟審查便可獲資助，故毋須為藥費過於憂慮，詳情可向主診醫生查詢。

總括而言，雖然前列腺癌近年個案飆升，死亡率卻相對穩定，除了大眾對此病的認識有所提高，能及早發現疾病外，也有賴醫藥進步，即使病情較為晚期，仍有不少成效佳而副作用少的藥物讓患者在控制病情的同時維持一定的生活質素。另一方面，前列腺癌乃全球常見疾病，醫學界一直鍥而不捨地投入資源進行研究，將來有望研發出更多新的治療方式，於治療效果及患者的生活質素上力求精進。

個案分享

一名六旬患者因轉移性前列腺癌而接受靶向性荷爾蒙藥物。他因長期用藥一段時間而獲得社福機構資助往後免費用藥，療程持續兩、三年。治療過程雖漫長，但他能一如既往地履行文職工作、維持收入，又得以如常生活、陪伴家人。由此可見現今的藥物，已能兼顧提升患者的存活率，同時維持患者的生活質素，實屬佳音。

香港中文大學外科學系何善衡泌尿外科中心主任兼教授、泌尿外科專科醫生吳志輝教授

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（資料由香港泌尿外科學會提供）