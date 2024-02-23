濕疹治療香港唯一入選　位元堂個案列衛建委案例

濕疹向來給人難以痊癒的印象，但近日位元堂有醫師，所提交的《中醫藥治療頑固性濕疹的臨床與應用》便以其成功治療個案為例，獲國家衛生健康委人口文化發展中心、中國醫藥新聞信息協會等選為「優秀創新健康技術案例」，成為香港唯一入選案例，為香港的濕疹治療揭開新一頁。



經過多年臨床研究，治療濕疹療效顯著，早前其皮膚科案例經公司協助，成功向國務院衛健委申報治療成果，入選衛健委官網備案。早前相關病例亦經微信向全國展示，引起不少迴響。

專業醫師的治療思路

濕疹非常常見，亦相當容易復發，常發生於頭、臉、四肢屈側，以及會陰等部位，多數呈泛發，或對稱分布。濕疹是多因性疾病，普遍被認為與「超敏反應」密切相關，亦有部分與內分泌功能紊亂，或自主神經功能紊亂有關。遺傳因素同時可為濕疹發病原因之一。而正因濕疹發病機理複雜，所以在濕疹治療上，過去確實為不少中醫帶來困難。

然而以皮膚病來說，患者常見表徵不外乎瘙癢、皮損，基本病因皆由風、寒、濕、熱、蟲而起。濕疹作為眾多皮膚病的其中一種疾病類型，主要病因亦多為風、熱、濕、蟲，或由先天稟賦不足，或由後天因素所致。是熱極生風，風勝則癢，風因熱生，蟲因濕化，濕疹即由此而生。

治療效果顯著 入選技術案例

經過多年臨床研究，加上治療經驗的日積月累，用中醫藥治療頑固性濕疹的療效亦日益顯著。在望聞問切之餘，亦巧妙運用過去多年經驗。例如在今次入選案例中，醫師在考慮整體證型及患者體質後，便選用了清熱燥濕，疏風殺蟲的方法，是以熱氣清而風息，濕氣除蟲無由生。隨之在用藥方法，便以防風片、龍牙百合、生薏米、雲南茯苓等十六種中藥材配合加減運用，對罹患濕疹的病人進行辯證治療，根據患者個人體質對症下藥，終於取得令人滿意的治療效果。

「治病求因、對症下藥、隨癥加減」的原則，貫徹整個治療過程。如前文所述，頑固的重度濕疹成因多樣，即使表徵同為濕疹，如何用藥、劑量如何亦可南轅北轍。中醫治療是以「辨證施治」為原則，堅持一人一方，不能隨意用藥。因此患者若深受濕疹困擾，不妨及時諮詢專業中醫意見。

位元堂中醫團隊：https://bit.ly/43LMVzv

衛健委網站：https://bit.ly/3If6Ixv

(資料及相片由客戶提供)