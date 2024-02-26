有助減輕長期神經痛後遺症 蛇針預防「生蛇」 五十歲以上宜接種

今個星期（2月26日至3月1日）是「帶狀疱疹（生蛇）關注周」，大家本身對「生蛇」兩個字是否望而生畏呢？甚至有人會擔心兜了一個「蛇圈」可能隨時斃命！當然，這個說法並無根據，但是「生蛇」引起的痛楚，尤其是「蛇後」長期神經痛就不能忽略。有醫生指出，五十歲或以上、患有長期疾病人士可打「蛇針」減低「生蛇」風險，同時疫苗亦能減輕長期神經痛，建議及早接種。



「『生蛇』生一圈直至頭尾相連，性命隨時凶多吉少。」這個傳說相信你我也聽過，老人科專科醫生馬漢明表示，「蛇圈」說法並沒有科學根據，與形狀毫無關係，但就相信與「生蛇」其中一種特性有關。

生蛇可導致眼盲耳聾

所謂「生蛇」是指感染由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒所引起，患者最初會感到身體某部份的皮膚痕癢及疼痛，約一至三天後陸續出現紅疹及麻痺、針刺、灼熱甚至電擊等神經痛症狀。馬醫生指出，由於身體的皮膚都有感覺神經線，故此「生蛇」可能出現在任何一個部位，最常見就是腹部及腳、其次是上半身、手及面部，最嚴重情況是當病毒感染了眼角膜或視網膜，可引致眼盲；病毒亦能感染耳朵，導致耳聾或面癱。

至於剛才提及的「蛇圈」傳聞，馬醫生相信與「彌漫性生蛇」這種嚴重情況有關︰「它具傳染性，大多發生在年長或免疫力非常低患者身上，並會出現在皮膚兩個或以上相鄰感覺神經的區域；紅疹出現在皮膚左右對稱位置；甚或當病毒入侵內臟，會引起肺炎、腦炎或腦膜炎。」

馬醫生提醒，只要曾經感染過水痘的人都有機會「生蛇」，尤其年長及免疫能力較弱人士，原因是隨著年紀增長，人體的免疫系統對病毒抗體水平逐漸下降，潛伏的病毒有機會活躍過來，舉例說，超過八成「生蛇」個案就發生在五十歲以上，超過半數八十五歲或以上長者更曾經生蛇。

治療黃金七十二小時

不過，部份患者即使感到皮膚痛楚也未必知道是「生蛇」，馬醫生指較常見是腹部痛時會誤以為是腸胃不適；生有紅疹則當作是皮膚敏感，惟「生蛇」的紅疹會接著痕痛感覺出現，皮膚敏感的紅疹則會與痕癢同一時間出現，位置亦較分散。

針對「生蛇」患者，醫生主要依靠臨床診斷，如果徵狀不明顯或不典型，則需要抽取疱疹的分泌液進行病毒測試，若然懷疑患者感染腦炎或腦膜炎，便要化驗患者的腦脊髓液。馬醫生補充，治療應在徵狀出現的七十二小時內進行，透過口服抗病毒藥物及止痛藥，能夠清除體內的活躍病毒，加快紅疹痊癒及減少急性神經痛與「蛇後」長期神經痛。

「『蛇後』長期神經痛是最常見的後遺症，患者很多時要服用一段時期的止痛藥。在六十至六十五歲的患者中，百分之二十會出現相關後遺症，出現的機會率會隨著年齡增加，百分之三十的八十五歲以上患者就有此後遺症。」馬醫生說。

馬醫生強調，「生蛇」不能根治，也可能復發，最佳預防及減少患有「蛇後」長期神經痛的方法是接種俗稱「蛇針」。他建議，不論曾否出過水痘或接種疫苗，只要年滿五十歲或以上人士，尤其患有長期疾病均適合接種，假如近期曾經「生蛇」，患者也可以在痊癒後接種。此外，均衡飲食、足夠休息及規律生活均有助預防「生蛇」。