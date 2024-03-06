全港調查: No.1 NMN結果出爐｜全逆齡NMN成女神萬綺雯抗老秘密

主打逆齡抗衰老的NMN近年備受熱捧，面對市面上五花八門的NMN產品，每款均聲稱有效抗老，但仔細比較產品成分不盡相同，到底怎樣才能挑選出最適合自己的NMN？提提大家，選擇時可考慮品牌信譽、NMN含量與配方組合，除此之外，銷售量及累積口碑亦是一個重要的參考指標。



歐睿國際調查﹕全港No.1 NMN銷售及口碑冠軍

市場調查報告一向是消費者購買產品的重要參考指標，許多國際品牌都會使用如尼爾森AC NIESEN或歐睿國際有限公司為其下產品作市場調查及銷售統計，故其報告絶對達國際認可級數及標準。歐睿國際率先為全港的NMN產品做了一個極具權威性的調查報告，其發表的報告顯示各大NMN品牌的市場概況及銷量，當中最受注目的必然是全港銷量No.1 NMN品牌花落誰家，結果由WholeLove MED全逆齡NMN穩奪第一名。

銷售量絶對是一個反映產品於市場受歡迎程度的重要指標，而香港NMN銷售No.1更意味著產品獲得廣大消費者的認可和信賴。全港銷售No.1**的WholeLove MED全逆齡NMN，不但NMN含量高達32,000+mg，純度達99.99%，超越坊間其他NMN產品。確保真材實料，安全可靠，加上選用腸溶素食膠囊，可防胃酸，確保有效成分直達腸道後才分解，更易被人體吸收。

WholeLove MED全逆齡功效更獲得香港醫護學會認可^，30日顯著見效，90%身體機能全面提升*，眾多用家好評推薦，其逆齡功效成優良口碑的重要因素，10大功效包括美肌、強腦及抗病，持續使用，肌膚變得緊緻白滑有彈性，皺紋減少，改善脫髮問題，亦能改善記憶力、視力、聽力及睡眠質素，強化心血管健康、提升免疫力，強身健體，深受大眾喜愛。並且獲得多家第三方認證，通過GMO Free（非基因改造）和GMP SGS第三方測試無激素和無幅射報告，安全可靠，消費者自然食得更安心。加上價錢合理，比上一代加含量加粒數但不加價，絕對性價比高。

女神萬綺雯「出山」代言 大讚抗老效果顯著

近年淡出香港演藝圈的女神萬綺雯亦「出山」擔任其品牌代言人！她表示：「女人一定不可以懶！要Keep住靚就要由根源補充NAD+，修復DNA，令細胞做逆齡，而我服用WholeLove MED NMN Ex Plus全逆齡白金版32,000+mg首1至2星期，睡眠質素顯著提升，細紋減淡、皮膚更緊緻，而且頭腦清晰，明顯感覺身體機能逆齡。對於口服的產品，我都好小心，呢個品牌及產品一直俾到我好大信心，而我真係試過有效我先會推薦。」到底WholeLove MED全逆齡白金版32,000+mg除左以上含量及認證之外，其配方比坊間其他NMN產品有何優勝之處？以下為大家一一拆解！

萬綺雯近年移居內地，亦把事業重心轉移到內地。

配方堅持參考哈佛建議，不但NMN含量高、純度高外還有白藜蘆醇

WholeLove MED全逆齡白金版32,000+mg由日本GMP醫藥級廠房生產，純度高於99.99%、含量高達32,000+ mg，配方參考哈佛大學抗衰老研究權威教授Dr. David Sinclair建議，加入白藜蘆醇，進一步啟動NAD+，高效激活細胞，使抗衰老效用加乘。WholeLove MED全逆齡白金版配方堅持參考哈佛建議，沒有額外胡亂添加其他不需要及沒有哈佛大學建議的成分，確保產品的逆齡功效及可靠性。加上全逆齡白金版的專利NADH穩定性高，可以幫人體補充NAD+之餘，同時直接為細胞提供能量，配合腸溶膠囊，直達腸道，快速到達腦細胞，吸收率提升超過10倍+，達至最佳吸收效果，全方位逆齡。

全港銷售No.1**的WholeLove MED全逆齡白金版32,000+mg具研究實證，眾多用家好評推薦。

3月9日萬寧岀位價優惠

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** 歐睿國際按2023年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸（Nicotinamide Mononucleotide，NMN）為功能性成分，於產品包裝、成分表和名稱包含NMN 字樣的膳食保健品，於2024 年1月完成調研。

^香港醫護學會「WholeLove MED全逆齡白金版產品試用滿意度調查」合共邀請了110位從事醫護工作人士參加，2月2023.

*產品效果因人而異，如有任何疑問，請向相關人員查詢。

（資料及相片由客戶提供）