德國欲以「高標準」排除華為5G　又有誰可倖免？

過去一年來， 美國極力游說各盟國抵制華為，使華為在「五眼聯盟」（Five Eyes）的市場受阻。如今，波蘭「間諜案」事件使華為的海外市場再起波瀾，而去年10月表示「沒有任何法律依據可以將任何供應商排除在外」的德國，亦傳出正在商討排除華為5G的策略。

路透社周四（1月17日）引述德國《商報》（Handelsblatt）報道，德國正考慮將華為排除於5G頻道競投的方法。

德國《商報》引述政府消息稱，政府正在討論制定華為無法達到的安全標準，從而有效阻止其參與德國5G網絡建設。該報道同時稱，政府亦在考慮修改電信法案，作為排除華為的最後手段。

這一動向被視為德國政府態度的轉變。此前，美國一直以網絡安全、涉及「間諜活動」為由，呼籲各盟國抵制華為。而德國政府曾於去年10月表示，沒有任何法律依據可以將任何供應商排除在外。

德國政府傳出欲制定華為無法達到的安全標準，以排除華為5G。圖為華為於2017年參展德國漢諾威CeBIT展覽會。（視覺中國）

根據報道所說的，德國政府欲擬更為嚴格的安全標準，以排除華為。聯繫之前的波蘭「間諜案」一事，被外界認為是波蘭討好美國之舉，如今德國的動態無論屬實與否，皆顯示出，在美國的挑動下，除了「五眼聯盟」（Five Eyes）之外，歐洲一些國家亦開始將矛頭對準華為。

不過，對產品指標的高標準設置，一直是歐洲產品在國際市場上受到青睞的一個因素。特別在歐洲經濟區（EEA）銷售的商品，不論是來自哪個國家的產品，如果印上歐洲合格認證（CE）標誌，即被視為符合歐洲聯盟指令，增加消費者的購買信心。因此，德國制定更為嚴格的安全標準，這點其實無可厚非。

實際上，德國4G基地站有45%的比例由華為提供，而迄今為止亦無跡象表明，這些設備具有安全性的問題。同時，華為亦正在不斷優化產品的安全保護性能。去年11月，華為在德國波恩新設立一個信息安全實驗室，作源代碼審查之用，以檢測「後門」漏洞，防止被間諜機構利用。

德國缺乏自己的電信硬件產業，當前的4G基地站有45%的比例由華為提供，圖為德國2018年6月於漢諾威舉辦的國際信息及通信技術博覽會。（視覺中國）

波恩是德國電信總部、德國聯邦信息安全辦公室（BSI）、聯邦網絡監管機構（BNetzA）的聚集之地。從選址上，其實也體現了華為維護網絡安全的信心，華為可以與德國信息安全部門展開緊密交流。

可以說，嚴格的安全標準設置對於華為來說，能夠促進企業不斷提升產品的安全性能、實現技術的不斷更新，為下一步的技術突破鋪墊基礎。而退一萬步說，考慮到華為如今在5G領域的技術領先地位，只要德國制定的標準確實是基於技術安全考量，而非歧視性政策的藉口，那麼一個連華為都無法達到的安全標準，放眼全球恐怕也沒有其他5G供應商能達到這一標準了。