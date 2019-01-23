北方四島遇上歷史變局　日本身不由己又錯失機遇

日本首相安倍晉三昨日（1月22日）抵達莫斯科，同俄方就日俄和平條約及北方四島歸還問題展開磋商。一如預期的是，今次日俄雙方儘管氣氛良好，卻未在歸還島嶼問題上達成共識。北方四島問題已遺留六十餘年，日俄雙方在此期間多次「攻守易位」，轉換立場。這樣的改變即牽涉到日俄國力消漲，也事關更宏觀的地緣政治格局。

1956年，日本同蘇聯兩國在莫斯科簽訂共同宣言，宣布結束兩國間戰爭狀態並恢復正常外交關係。宣言還明定：兩國將以蘇聯向日本移交齒舞群島和色丹島為前提，盡快簽訂正式的和平協定。

君子一言，駟馬難追，更何況國與國間簽訂的契約。之後數十年，蘇聯及日本在北方四島上的立場均背離早前的約定。日本堅持對北方四島均擁有主權，更將相關內容寫入中學教科書中；俄國如今則持續拖延「還島進程」，更表態稱「齒舞群島和色丹島」的主權和治權要分開對待。只是實在想不明白，如果兩島主權歸屬俄國，有什麼理由將治權交給日本。

普京在會後回答記者提問時，表示儘管過去《日蘇共同宣言》中寫道會歸還四島其中兩島，但包括主權也需要細緻討論。（視覺中國）

冷戰陰霾下 美日蘇陷入撕扯

北方四島問題源於二次大戰，就很難脫離戰後東亞地緣政治的脈絡。1945年8月9日，日本戰敗已成定局之時，蘇聯忽然撕毀同日本簽訂的中立條約揮師南進，並一舉佔據過去歸屬日本的整個千島群島，其中便包括如今爭議的北方四島（俄稱南千島群島）。

戰後的日本雖得益於朝鮮戰爭帶來的經濟成長紅利，國力有所恢復，但和超級大國蘇聯相比仍缺乏議價能力。1956年，蘇聯提議交還色丹及國後兩島方案，對當時的日本已是最優解。只不過，這樣的交易不被當時美國所樂見，美方甚至威脅東京：如果簽訂協議，承認另兩島歸屬蘇聯，美國也將照板煮碗，永久佔領沖繩。

日本和俄羅斯在第二次世界大戰之後，對於北方四島（南千島群島）的主權誰屬爭論不休，致使兩國至今未正式締結和約。（視覺中國）

儘管最終日本仍克服壓力，簽下《日蘇共同宣言》，事態發展卻超出東京想像。在蘇聯看來，交出已佔據的島嶼，勢必要日方「投桃報李」。莫斯科本希望這一交易可令日本在美蘇間維持相對中立，或放慢倒向美國的速度。但隨著保守派代表岸信介上台，以及《美日安保條約的簽訂》，日本同美國正式達成軍事同盟，美國有權在日本領土上駐軍或建設軍事基地。對彼時同美國處於冷戰中的蘇聯，主動將島嶼交給對手無疑是癡人說夢。

某種程度上說，在冷戰美蘇對峙的大背景下，日本對北方四島問題根本缺乏決定權。只能眼看著美蘇撕扯，令本已成事的「兩島歸還」無疾而終。

圖片說明：安倍的外祖父岸信介是日本戰後著名的右翼政治家，圖為其簽訂《日美安保協定》（Getty Images）

鐵幕打開後 日本錯失機遇

鐵幕打開的上個世紀90年代，繼承俄羅斯衣缽的蘇聯落魄至極。由于激進經濟改革政策，俄國陷入經濟崩潰，不僅是一般國營企業被紛紛私有化，就連「國之重器」的航天、火箭科學家都被鄰國逐一挖角。當時俄國境內甚至有人提出：以高價將四島出售給日本以解決經濟危機。

在日本國力遠超俄國的90年代初，若能配合相當數量的海外援助承諾，索回如今朝思暮想的齒舞群島和色丹島絕非不可能。不過，當時的日本似乎高估自身談判籌碼，低估了俄國「回神崛起」的速度，要求後者一次性歸還四島，令談判陷入僵局。而伴隨俄國經濟實力恢復，及高舉民族主義旗幟的普京站穩腳跟，「島嶼歸還」又無疾而終。

此航母原名是巴庫號，在蘇聯時期建成，但在蘇聯解體後發生鍋爐爆炸事故，當時俄羅斯政府無法應付巨額維修費，繼而在印度付維修和改裝費的前提下，「免費」送給印度。（路透社）

如今安倍晉三急於同俄國達成協議，重獲兩島並簽署和平協議，一方面自然有在最後一個三年任期留下「外交戰績」的政治考量；也逃不開美國孤立主義日趨盛行背景下，東北亞安全格局轉變的挑戰：日本似乎有必要在美國保證日趨不穩定的情況下，改善同俄國關係，並藉機解決歷史問題。

只不過，錯過的機遇總是不易重現。當普京面對國內壓力，亦不得不選擇「硬起來」的時候，安倍似乎挑戰重重．