圖斯克：「地獄留位俾脫歐派」　歐盟對文翠珊心已死？

「我一直很好奇，那些心中連一絲執行計劃也沒有的脫歐派，在地獄裏為他們預留的特別位置是怎麼樣的。」歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）周三（6日）與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面後如是說。 當記者會正要結束時，瓦拉德卡更被錄得對圖斯克說：「你這樣說，他們在英國媒體上會給你很多麻煩。」圖斯克點了點頭，兩人相視而笑。圖斯克及後更在社交媒體上重推他的「落地獄」言論，似乎恐怕外界未有足夠關注。 文翠珊周四（7日）將出訪比利時布魯塞爾，要求重啟愛爾蘭邊境問題的談判。在圖斯克言論的陰霾下，此行恐怕凶多吉少。

脫歐派地獄論 演變成神學笑話？

此等非外交性的言辭，當然惹來極大反響。唐寧街首相府就請圖斯克反思他的用詞，是否有助脫歐進程。保守黨疑歐派大老里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）更指圖斯克在神學上並未到聖湯瑪斯阿奎那（St. Thomas Aquinas）的層次。

文翠珊在一連兩日訪問北愛爾蘭後，將於周四出訪比利時布魯塞爾。（路透社）

不過，有歐盟官員就向英國廣播公司（BBC）記者澄清，圖斯克所指的「地獄位置」是供脫歐派死後使用，而非現在就要用，似乎想澄清當中的神學誤解。

一向「鬼馬」的歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）也加入討論打圓場，說他唯一知道的地獄，正是他的主席工作。

歐洲議會脫歐事務負責人費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）卻落井下石，指：「路西法也不會歡迎他們，因為見過他們對英國的所作所為，難保他們不會釀成地獄分裂。」

「花生事」不說，其實自上月29日英國國會通過「為愛爾蘭邊境補底方案（backstop）尋找替代方案」的修正案後，眼見文翠珊出爾反爾的轉軚，歐盟似乎已逐漸對英國脫歐進程心死，而且更有立場愈加強硬之勢。

周三的記者會結束後，愛爾蘭總理瓦拉德卡（左）離場時，似乎正因圖斯克的地獄論而偷笑。（路透社）

文翠珊出爾反爾 歐盟堅守立場

一直支持英國留歐的圖斯克就指出，現實情況是英國執政保守黨及在野工黨都不容留歐選項，而且英國的留歐派也是一盤散沙，沒有有效領導。

另外，愛爾蘭總理瓦拉德卡雖然說對進一步討論持開放態度，卻是現有補底方案的脫歐協議已是歐盟可接受的「最佳方案」，堅持不改愛爾蘭邊境方案的立場。

其實歐盟自2018初以來的立場一直未改：任何脫歐協議都要有補底方案，以作避免愛爾蘭島上再起硬性邊境關卡的後備安排；而且，為確保補底方案的有效性，在另有更佳安排前，補底方案不能有限期，而英國也不能單方面退出。

文翠珊的關鍵執政盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP）黨魁范愛玲（Arlene Foster），一直堅持要廢除補底方案。（路透社）

文翠珊在去年11月向歐盟爭得將英國全境（而不只是北愛爾蘭）也留在英歐關稅同盟的安排後，就一直支持此方案；歐盟也壓下部份國家對英國的讓步要求，讓歐盟27國一致通過方案。上月29日，文翠珊卻為爭疑歐派支持而突然轉軚，如今離脫歐大限不足兩個月，歐盟當然大為震怒。

歐盟對脫歐不存希望？

在最近的一份為無協議脫歐作準備的歐盟立法案中，歐盟就特意稱位處地中海出口的直布羅陀（Gibraltar）為「英國皇家的殖民地」，完全漠視英國的主權。

另外，本周初歐盟代表在與疑歐派就愛爾蘭邊境的替代方案展開討論後，就指歐盟早在2017年底就為無協議脫歐開始準備實是明智之舉。其對英國脫歐心死之意，已是溢於言表。

直布羅陀之爭：「直布羅陀巨巖」是當地最具代表的地貌，故此當地也有「The Rock」之稱。（視覺中國）

雖然發表完「地獄論」的圖斯克仍表示希望文翠珊能在愛爾蘭邊境問題上提出「可實行」的保證，不過愛爾蘭邊境問題基本上是一個邏輯上不可解的死局，他此番言論似乎是出於「食花生」的好奇，多於對脫歐進展真的心懷希望。

文翠珊在「地獄論」的陰霾之下出訪布魯塞爾，預計只會重提早已被歐盟否決的替代選項，似乎只會是凶多吉少，甚至會自取其辱。