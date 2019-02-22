美國禁絕華為或碰壁　特朗普軟化立場戴定頭盔

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「我要美國在競爭中勝出，而不是透過阻擋目前更先進的科技取勝。」特朗普周四（21日）在社會媒體上如是說。雖然他沒有點名華為，卻似乎有向華為「鬆綁」之意。

同日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）似乎跟車太貼，來不及煞掣，在特朗普慢車轉向之際，蓬佩奧卻受訪警告盟國，指如果他們使用華為，美國就「不能再跟他們合作」。

態度如此矛盾，背後到底有何玄機？

美國近月以來一直以國家安全的理由，去呼籲盟國放棄使用華為。在上周末的慕尼黑安全會議上，美國副總統彭斯（Mike Pence）使在盟國代表面前，點名指責中國電訊公司的國安問題，呼籲盟國要保持警覺，並拒用此等公司的通訊設備。

英德壓上公信力挺華為

言猶在耳，英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）的總監馬丁（Ciaran Martin）於周三（20日）卻公開聲明，指英國安全機構絕對有能力處理華為的風險。

NCSC對華為軟件工程中的網絡安全保護，卻大有批評，認為華為必先再加改進，才能取信英國機構。面對此等與國家安全的政治考量不相干的批評，華為亦表示會多花20億美元去改進華為產品以符合英國政府的要求。

同時，德國方面也傳出消息，指不少部長級員都認為要開放讓華為參與德國的網絡建設。

根據《華爾街日報》報道，早前德國國安機構在美國協助下進行的一項調查，並沒有發現證據證明華為有能力以其通訊設備暗中盜取資訊。

蓬佩奧一直以「取消國安情報合作」威脅盟國封鎖華為，此刻是否跟車太貼，趕不上特朗普的轉向？（路透社）

由於英德對此等科技設備的安全審查公信力甚高，也給美國的傳統盟友理據去反駁禁絕華為的要求。

盟國紛紛敷衍應對　美國「食白果」

目前，除了澳大利亞、新西蘭、日本等國對美國呼籲較為積極之外，其他歐洲國家似乎也傾向走「英國模式」──嚴謹審查華為設備，卻繼續開放市場。

連與美國唇亡齒寒的加拿大，也沒有禁止華為。華為在周四（21）就宣布會加大在加拿大的研究開發投資。

其他發展中國家不說，連與美國關係緊密的印度，也不願緊跟美國對華為的禁制。有印度電訊業者就表示，業界都認為美國的作為只是「外交政策」上的問題而已，暗示對華為在國安層面上的指控只是枱面上的理據。

在美國連番施壓下，絕大多數盟國最多只是敷衍應對，美國除了以「中止情報合作」作威脅外，似乎也玩不出其他花樣。

美國多次呼籲盟友棄用華為5G設備，但英國有意不拒絕華為繼續參與該國5G通訊事業。英美之間的分歧不但會造成兩國關係緊張，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂。（路透社）

免費宣傳　又損美國影響力？

目前特朗普所擔心的，就是如果美國繼續強硬施壓，最後卻以失敗告終，封鎖華為不成，又給華為做了免費宣傳，更將對美國國際影響力的觀感造成重大打擊。

美國的國際影響力，其中一大部分其實也是來自全球各國習慣性、先入為主的認為美國很強──例如美國對違反其單邊制裁的機構，一直只是採取「殺一儆百」的策略，卻極有阻嚇力；事實上，若大家都集體違反，美國根本不可能有力應對。因此，對其國際權力觀感的打擊，同時也是對美國影響力本身的打擊。

對特朗普本人更重要的是，如果他把籌碼都全盤壓上去封鎖華為，此番敗仗更將讓他本人面目無光，在國際場合上也難以抬起頭見人。

華為目前正準備在奧地利維也納成立首家中國境外的旗艦店。（路透社）

特朗普的下台階？

特朗普此番軟化立場，也許是要先為他自己和美國先戴好頭盔，高舉「以競爭而非封鎖取勝」的大道理，先領好道德光環，再放任下面的官員向外國繼續嘗試施壓，看最後有無成功之機。

若然美國真能成功說服其他國家封鎖華為，特朗普就可以從下屬手上搶來勝利光環；就算失敗，特朗普此次表態也鋪好了下台階──他，甚至美國政府，本來就沒有存心要封殺華為，當然沒有失敗之說。

不過，話說回來，此番解讀也許是過分強調特朗普的戰略思維。實際上，他的言論也可能是他又一次的「一時興起」而已，以至於連平日對他立場跟隨地最貼近的蓬佩奧，這回都難免「失策」。

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