美國禁絕華為或碰壁　特朗普軟化立場戴定頭盔

「我要美國在競爭中勝出，而不是透過阻擋目前更先進的科技取勝。」特朗普周四（21日）在社會媒體上如是說。雖然他沒有點名華為，卻似乎有向華為「鬆綁」之意。 同日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）似乎跟車太貼，來不及煞掣，在特朗普慢車轉向之際，蓬佩奧卻受訪警告盟國，指如果他們使用華為，美國就「不能再跟他們合作」。 態度如此矛盾，背後到底有何玄機？

美國近月以來一直以國家安全的理由，去呼籲盟國放棄使用華為。在上周末的慕尼黑安全會議上，美國副總統彭斯（Mike Pence）使在盟國代表面前，點名指責中國電訊公司的國安問題，呼籲盟國要保持警覺，並拒用此等公司的通訊設備。

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on......... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

....something that is so obviously the future. I want the United States to win through competition, not by blocking out currently more advanced technologies. We must always be the leader in everything we do, especially when it comes to the very exciting world of technology! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

英德壓上公信力挺華為

言猶在耳，英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre，NCSC）的總監馬丁（Ciaran Martin）於周三（20日）卻公開聲明，指英國安全機構絕對有能力處理華為的風險。

NCSC對華為軟件工程中的網絡安全保護，卻大有批評，認為華為必先再加改進，才能取信英國機構。面對此等與國家安全的政治考量不相干的批評，華為亦表示會多花20億美元去改進華為產品以符合英國政府的要求。

同時，德國方面也傳出消息，指不少部長級員都認為要開放讓華為參與德國的網絡建設。

根據《華爾街日報》報道，早前德國國安機構在美國協助下進行的一項調查，並沒有發現證據證明華為有能力以其通訊設備暗中盜取資訊。

蓬佩奧一直以「取消國安情報合作」威脅盟國封鎖華為，此刻是否跟車太貼，趕不上特朗普的轉向？（路透社）

由於英德對此等科技設備的安全審查公信力甚高，也給美國的傳統盟友理據去反駁禁絕華為的要求。

盟國紛紛敷衍應對 美國「食白果」

目前，除了澳大利亞、新西蘭、日本等國對美國呼籲較為積極之外，其他歐洲國家似乎也傾向走「英國模式」──嚴謹審查華為設備，卻繼續開放市場。

連與美國唇亡齒寒的加拿大，也沒有禁止華為。華為在周四（21）就宣布會加大在加拿大的研究開發投資。

其他發展中國家不說，連與美國關係緊密的印度，也不願緊跟美國對華為的禁制。有印度電訊業者就表示，業界都認為美國的作為只是「外交政策」上的問題而已，暗示對華為在國安層面上的指控只是枱面上的理據。

在美國連番施壓下，絕大多數盟國最多只是敷衍應對，美國除了以「中止情報合作」作威脅外，似乎也玩不出其他花樣。

美國多次呼籲盟友棄用華為5G設備，但英國有意不拒絕華為繼續參與該國5G通訊事業。英美之間的分歧不但會造成兩國關係緊張，更可能導致西方情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）分裂。（路透社）

免費宣傳 又損美國影響力？

目前特朗普所擔心的，就是如果美國繼續強硬施壓，最後卻以失敗告終，封鎖華為不成，又給華為做了免費宣傳，更將對美國國際影響力的觀感造成重大打擊。

美國的國際影響力，其中一大部分其實也是來自全球各國習慣性、先入為主的認為美國很強──例如美國對違反其單邊制裁的機構，一直只是採取「殺一儆百」的策略，卻極有阻嚇力；事實上，若大家都集體違反，美國根本不可能有力應對。因此，對其國際權力觀感的打擊，同時也是對美國影響力本身的打擊。

對特朗普本人更重要的是，如果他把籌碼都全盤壓上去封鎖華為，此番敗仗更將讓他本人面目無光，在國際場合上也難以抬起頭見人。

華為目前正準備在奧地利維也納成立首家中國境外的旗艦店。（路透社）

特朗普的下台階？

特朗普此番軟化立場，也許是要先為他自己和美國先戴好頭盔，高舉「以競爭而非封鎖取勝」的大道理，先領好道德光環，再放任下面的官員向外國繼續嘗試施壓，看最後有無成功之機。

若然美國真能成功說服其他國家封鎖華為，特朗普就可以從下屬手上搶來勝利光環；就算失敗，特朗普此次表態也鋪好了下台階──他，甚至美國政府，本來就沒有存心要封殺華為，當然沒有失敗之說。

不過，話說回來，此番解讀也許是過分強調特朗普的戰略思維。實際上，他的言論也可能是他又一次的「一時興起」而已，以至於連平日對他立場跟隨地最貼近的蓬佩奧，這回都難免「失策」。