【專家有話說】朝韓共同聯絡辦公室　朝方撤出而復返全因特朗普

上周五（3月22日），朝鮮政府在未說明原因的情況下，宣布撤回朝韓共同聯絡辦公室中所有朝方工作人員。 不過，部分朝方工作人員已於周一（3月25日）返回朝韓共同聯絡辦公室。根據韓聯社報道，韓朝雙方工作人員於周一舉行例會，雙方在協商以後將繼續照常運作。 為何朝方會撤離朝韓共同辦公室？又為何朝鮮工作人員時隔三天後再度返回開城？ 對此，韓國權威朝鮮問題專家、世宗研究所研究企劃部本部長鄭成長向《香港01》投稿，分析朝鮮近期舉動的背後，所折射的對外政策走向。 原標題：【評論】朝方人員返回朝韓共同聯絡辦公室：未來朝鮮對外政策展望 譯者：孫素青

22日上午，朝鮮單方面撤回開城朝韓共同聯絡辦公室的朝方人員，時隔三天，朝方部分人員又再次返回聯絡辦公室。

上周五，朝鮮要求朝方人員撤離聯絡辦公室，此舉是為了傳達對外，對韓相關政策的某種方針。

3月19日，朝鮮駐華大使池在龍，朝鮮駐聯合國代表金星以及朝鮮駐俄羅斯大使金亨俊等朝鮮10余名駐外外交官緊急回國，向他們傳達了某種方針。3月23日，池在龍、金星等離開朝鮮是出於同一原因。

朝鮮外務省副相崔善姬3月15日在平壤舉行記者會時表示，朝鮮領導層在不久後將作出決定，即是否會繼續與美國的無核化對話，朝鮮是否會推遲核﹒導彈試驗。

位於開城工業區的韓朝聯絡辦公室於2018年9月開幕。（視覺中國）

在下達重要決定前，朝鮮認為有必要事先召集主要國家的大使，向他們傳達朝鮮領導層的立場。

美國財務部宣布實行對朝制裁6個小時後，朝鮮宣布撤回朝方在朝韓聯絡辦公室的朝方人員。韓國時間23日上午，特朗普總統在Twitter上朝令夕改，已經下達指示撤回對朝鮮的追加性制裁，或許正因為此，朝方人員才返回了朝韓聯絡辦公室。

當然這次事件可以部分解釋成是「特朗普效果」，崔善姬副相發表無核化對話再討論的發言後，朝鮮主要駐外國家的外交官又緊急回國，比起朝方人員的撤離與再次返回，更重要的原因是向這些外交官傳達朝鮮領導層的新立場。

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月22日

再次返回聯絡辦公室的朝方人員的對韓態度並未變得強硬，從這一點看未來朝鮮還將繼續與美國的有條件對話，但朝鮮手中可能還有擾亂國際社會對朝政策的措施，比如發射人工衛星等。

如果朝鮮在不久後發射人工衛星，並確認被正常啟動的話，國際社會會譴責朝鮮，即朝鮮以發射衛星為借口進行洲際彈道導彈發射試驗，卻很難采取強烈對朝制裁措施。

但是美國會強烈應對朝鮮的衛星發射，美朝關係會惡化，朝鮮半島軍事緊張局面可能會進一步高漲。

因此韓國政府需要加強與朝鮮的溝通，對於朝鮮以後的動向應該備好多種方案，並與美國進行緊密合作，有必要進行提前應對。