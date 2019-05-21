當Google「閉門逐客」　華為需要在操作系統上一鳴驚人

路透社5月19日透露，Google公司已經暫停與華為部分業務往來。華為受到影響還是因為技術問題受制於人。而這次，是操作系統。

在特朗普（Donald Trump）政府將中國電信企業華為列入實體禁令之後，路透社5月19日透露，美國科技巨頭Google已經暫停與華為部分業務往來。對此，Google中國公司回應稱：「我們正在遵守這一命令，並審查其影響。」

根據路透社的消息，華為以後只能使用公共類型的Android操作系統，無法獲得Android操作系統的更新。使用Android操作系統的華為智能手機將不再自帶Google Play Store、Gmail電郵、YouTube視頻以及Chrome瀏覽器等Google程序，而需通過自行下載，且很可能無法使用所有通過Google Play Store付費的服務。至於已在使用中的華為手機用戶則依然可以使用Google相關下載及更新服務。

谷歌對華為業務的影響不可低估。（法新社）

簡單來說就是，接下來，華為只能使用Android的公開版本，而無法訪問Google的專有應用和服務。華為的下一款Android手機將無法安裝Google應用。

Google的行動對中國境內的華為手機影響不大，因為大部分Google的應用程序在中國國內都被禁止，由中國國內的騰訊和百度等提供。華為在中國之外的業務則很容易受到影響，尤其是華為的第二大市場——歐洲。

Google對華為的出手針對性很強，是要對華為在海外的市場設定限制。對此，華為5月20日回應稱：「Android作為智能手機操作系統，一直是開源的，華為作為重要的參與者，為Android的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為有能力繼續發展和使用Android生態。」

說到底，華為受到影響是因為技術問題受制於人，這次是操作系統。不過，在這一點上，華為也是有所準備的。2012年，華為創始人任正非就曾警告：「我們現在做終端操作系統是出於戰略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Android系統不給我用了，Windows Phone 8系統也不給我用了，我們是不是就傻了？」

華為消費者業務總裁余承東3月曾透露：「我們準備好了自己的操作系統。如果無法繼續使用這些系統（Android），我們就準備開始B計劃。」據悉，華為自己的操作系統名為「鴻蒙」，該操作系統已對Linux大量優化（已開源），並已用於華為手機中（安全部分）。

如果消息屬實，華為有自己的操作系統無疑可以擺脫被動的局面，更為重要的是，這也將改寫手機操作系統被美國壟斷的格局。

華為在走向全球的同時，仍要提升自己的核心競爭力。（視覺中國）

在目前的智能手機市場上，Google的Android系統和Apple的iOS系統基本壟斷了全球的手機操作系統。Apple的iOS系統僅供自家使用，不向其他手機廠商開放。因此，Android系統是中國手機廠商的唯一選擇，華為以及中國的小米、vivo、OPPO等手機均是基於Android系統深度開發。

擁有完全自主知識產權的中國操作系統是中國手機廠商的願望。如果華為此次能夠推出自己的操作系統並能逐步推廣開來，中國操作系統再「看人臉色吃飯」的時代將成為過去。這將是中國手機徹底擺脫外國依賴、真正國產化的標誌。

談到中國手機，中國國內有兩個說法：「缺芯少魂」、「缺芯少屏」。「芯」指的是「芯片」，「魂」指的是「操作系統」，「屏」則指的是「屏幕」。

目前，芯片和屏幕這兩個問題，中國都取得了突破。以華為為例，它擁有了自主研發的7納米麒麟980、昇騰910與昇騰310等芯片。這也是為何任正非5月17日稱「不需要美國芯片」的原因。至於屏幕，以京東方為代表的中國企業也已經能夠生產處高質素屏幕。有數據顯示，2018年中國智能手機自給率達到了67.5%。

三大難題只剩「魂」——操作系統尚未解決。華為已經為此準備多時，但相較於比較成熟的Android系統，「鴻蒙」目前來看仍有不足。華為能否在接下來的時間裏讓其在技術上「更上一層樓」，這將是它證明自己的重要考驗，也是它真正一鳴驚人、給中國手機操作系統帶來變革的關鍵。