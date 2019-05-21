【Google禁華為】中國外宣應認清自己的三類聽眾

中國官媒過時的言辭和說法，早已無法滿足中國各類人群對信息獲取的需求。就目前而言，中國官媒應該要面向的是三類「聽眾」。

中國通訊巨頭華為在近段時間又成為了各大輿論的頭版頭條。

華為創始人任正非5月21日在華為總部接受中央廣播電視總台的採訪。在採訪中任正非表示，美國的「90天臨時執照」對我們沒有多大意義，我們已經做好了準備。他還說，美國政客目前的做法低估了我們的力量，華為的5G是絕對不會受影響，在5G技術方面，別人兩三年肯定追不上華為。我們也能做美國芯片一樣的芯片，但我們還是願意繼續買。

就在任正非接受訪問的前兩天（5月19日），路透社報道，Google母公司Alphabet已停止與華為的業務合作。除了開放源代碼授權的服務以外，所有軟硬件轉移和技術服務都遭到終止。

這意味着華為將失去對Google旗下Android操作系統更新的訪問權限，使華為在中國境外的智能手機業務陷入困境。搭載Android的新版智能手機也將無法使用熱門服務，包括Google Play Store，Gmail和YouTube等應用程式。 直到目前為止，Google並未就此事做出過多的表態。

任正非並未對美國打壓華為而擔憂，反而對華為的5G技術十分自信。（蓋帝圖像）

消息傳出立即引來中國國內輿論的關注。

中國官方社交媒體《新華視點》5月19日連發多篇批評美國文章，包括「逆流之舉 損人害己」、「貿易戰不能解決問題，只能導致兩敗俱傷」、「美國的臉說翻就翻，很不體面！」等。中共黨媒《人民日報》5月19日也發文稱，外國人能造，中國同樣能造！不少網民更表示要「封殺蘋果」。



值得注意的是，中國官方媒體的表態反而激起了部分輿論的反彈。很多中國自由派人士斥責中國公司不爭氣，拿不出性能強如Intel、Qualcomm的芯片，也沒有微軟、Google那樣的核心操作系統，華為還沒有從2018年中興（ZTE）的事「長教訓」。

其實，中美之間的糾葛，與「長不長教訓」並無關係。無論是中興也好，華為也罷，並非因為「不夠韜光養晦，沒有發育完全就高調行事，才招來教訓」，而是中國發展到一定水平，以至於其企業在部分領域對美國企業乃至整個產業造成切實的挑戰與威脅，所以才激發了美國的遏制與打壓。



基於這樣的形勢，被惡意針對的中國本應在輿論之上佔據優勢，事實上在西方各大主流網站相關報道的留言區中，也確實呈現出「質疑美國，為中國說話」的輿論環境。但中國除了「俠客島」等部分微信公眾號以外，絕大部分官媒的宣傳相較之下就頗為笨拙，似乎並未將這項優勢發揮作用，主要原因在於他們「講不好故事，說不好道理」。



從中國官媒以往的操作方式看，基本都是遵循着「譴責美方」、「貿易戰不能解決問題，只能導致兩敗俱傷」的過時說法和空話。這樣的宣傳顯然已經不能滿足中國各類人群對信息獲取的需求。

谷歌率先中止了與華為的業務合作。（法新社）

就目前來看，中國官媒應該要面向的是三類「聽眾」。



其一，普通民眾。對於內地普通民眾而言，中美摩擦和貿易戰距離他們的生活似乎尚遠，他們難以切身體會或了解中美之間發生的情況到底意味着什麼。大部分人知曉的是，美國正在經濟、科技上對中國進行全面施壓。這部分的民眾對中國充滿信心，中國官方媒體需要在宣傳方式上把握好「度」，否則極易出現民粹情緒，甚至可能會出現被「民粹主義」綁架的情況。

其二，知識分子、自由派人士以及中高收入人群。中國官媒如今採用的敘述方法和宣傳手法，基本無法得到該群體的認可。對於這一部分群體而言，他們對中國官媒現行「愛國綁架」的宣傳方式異常反感，他們需要的是冷靜的分析視角、說明目前中美之間的摩擦與形式到底如何，實事求是而理性的分析才是說服和安撫他們的最好方式，而「憤怒地指責美國」只會適得其反，引起該部分群體的反感與不滿。



其三，而另一個官媒真正需要針對的對象，則是海外聽眾。就目前中國官方媒體宣傳方式看，這一群體並不在中國官媒受眾的名單之中，這是重要短板。

要知道，這是一場關乎全球的中美貿易戰，這更將成為一場關乎全球命運的中美摩擦。當全世界都聚精會神地關注著兩國的舉動時，「中國聲音」的缺失，只會令人們無法進一步對中國原本正當的訴求感同身受。

更有甚者，中國若不能很好地發出自己的聲音，自有別有用心、或沒能真正理解中國立場的人，會為中國來「述說」。這也只會加深全球聽眾對中國的誤解。

再者，講好中國的聲音，還能有效幫助中國渡過這場與美國的貿易摩擦。當美國大選臨近，中國倘若能實事求是地將貿易戰對中美兩國的實際損害傳達給美國民眾，讓他們認識到真正的中國並非部分輿論中那樣「邪惡而不公」，這或許能成為頗為重要的輿論導向因素。

中國需要更多地考慮到海外聽眾對中國官方聲音的訴求，更應該考慮如何利用輿論手段讓世界理解中國。要知道，信息戰場將愈發重要，「踏踏實實做好自己這份工」已經不能為你贏來應得的報酬，如何讓人們認識到你的價值，認識到你的訴求，這種宣傳手段將變得愈發重要。