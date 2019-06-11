美墨談判對中國的警示：協議不一定是終點

從美墨協議達成的過程來看，協議似乎並非終點，關稅威脅始終伴隨其中。中國政府如果答應重啟談判，就要看清楚美國的施壓手段和國內政治現實。

美墨6月8月達成一項貿易協議，使得特朗普原本在6月10日對墨西哥所有商品加徵關稅的計劃「被無限起暫停」。第二天，也就是6月9日，美國財長姆努欽（Robert Mnuchin）在日本出席二十國集團財長會議時，呼籲中國能夠跟進，回到談判桌，最好能回到之前談判條件的基礎上完成協議。

表面上看，姆努欽似乎是在借美墨貿易協議，向中國伸出橄欖枝，但如果觀察美墨此輪貿易協議達成的經過來看，美墨達成協議尤其特殊性，模式根本無法在中美之間複製。即便中國政府響應美國需求，恢復談判，也要從美墨貿易談判的過程，或者協議達成的方式，看清楚美國的施壓手段和國內政治現實。綜合來看，主要體現在以下三個方面。

第一，拿不相關議題捆綁貿易談判。

無論是中美貿易談判，還是美墨貿易談判，都有一個所謂的執行機制的問題，也都有加徵關稅的威脅，而且是特朗普單方面撕毀協議或抬高要價，然後迫使對方答應美國要求。提高關稅一直是特朗普的優先選擇。這種威脅手段同樣適用於歐洲和日本。只不過，特朗普使用的籌碼不一樣。

特朗普之前曾寄望通過和習近平的會晤解決中美貿易問題（新華社）

對於墨西哥而言，最大的籌碼就是「非法移民」問題，也就是將邊境安全與美墨貿易談判相互捆綁，迫使後者做出讓步。對於中國而言，特朗普的籌碼之一就是華為禁令或孟晚舟案。雖然努欽在6月8日再次強調，會在貿易談判中區別對待華為問題，但特朗普總統之前曾明確說過，可以將華為問題納入貿易協議。

無論是美墨「非法移民」問題，還是中美「華為事件」，都是特朗普勒索對方讓步的手段。

第二，美國國會對中墨的差別對待。

對於特朗普將非法移民問題或邊境安全問題同美墨貿易談判捆綁，威脅對所有墨西哥商品加徵關稅，美國國會很多共和黨非常反對。很多聯邦共和黨參議員一直反對向墨西哥加徵關稅，認為這種關稅只會傷及美國自己的企業和消費者。一些共和黨人甚至醞釀議案，阻止特朗普對墨西哥商品加關稅。

但是，對於中美貿易談判而言，美國國會反對加稅的聲音並沒有這麼大。相反，很多國會議員，尤其是民主黨領袖，公開支持特朗普總統對中國保持強硬，擔心急於達成的貿易協議出賣美國的利益。這也是特朗普出於內部需要繼續和中國打關稅貿易戰的原因之一。

第三，協議達成前和達成後依然變本加厲。

美國《紐約時報》說美墨協議1個月前就談好了，但特朗普政府官員出面否認。不過，從協議的結果來看，美國官員也不得不承認，他們最後還是尋求在原來的墨西哥承諾上，追加更多來自墨西哥的對美承諾。比如，墨西哥承諾：在邊境部署新的國家衞隊防守邊境。墨西哥之前作出過這種承諾，只是在特朗普重啟關稅威脅後，墨西哥為了消除這種威脅，承諾增加這部分守衞力量。

美國財長努欽（左一）並沒有展現出任何示軟的姿態，依然強調關稅的必要性（視覺中國）

可以看出，特朗普在美墨貿易談判中，一直在施壓墨西哥採取「進一步行動」或「做出更多承諾」。

美墨貿易協議達成後，特朗普並沒有排除繼續加徵關稅的可能。

根據美墨聯合宣言，兩國在此次協議達成後還要談90天，繼續討論更多強化美國邊境的舉措。6月9日，在為自己取消對墨西哥所有商品加徵5%關稅時，特朗普再次警告墨西哥，說「如果因一些不可知原因導致合作失敗，我們總會重新回到之前對我們非常有利的關稅立場」。

也就是說，從美墨協議達成的過程和經驗來看，協議似乎並非終點，關稅威脅始終伴隨其中。特朗普仍然有反悔和撕毀協議的可能性。但美國以施壓墨西哥的方式施壓北京，不一定會奏效，畢竟中國和墨西哥是特朗普面對的兩個非常不同的貿易戰對象。這從以上三點也可以看出。

如果特朗普要想在6月底二十國集團領導人峰會間隙會晤中國領導人習近平，中國政府也要考慮這種會晤的必要性和效果。特朗普說，他將在和「習主席」會晤後決定是否對中國繼續加徵關稅。換句話說，習特會後中國依然有可能面臨美國的關稅威脅。

所以，對於是否答應舉行這種會晤、如何或何時重啟貿易談判，中國政府也需要做好預判及風險評估。