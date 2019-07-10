【中美貿易戰】北京一再強調的「戰略定力」究竟是什麼？

中美貿易談判於周二（7月9日）重啟，而中國國家副主席王岐山則於一日前罕見出席世界和平論壇，側面回應貿易戰對中國的挑戰，強調戰略定力和自信。 中美貿易戰一年多以來，北京一再強調「戰略定力」，這究竟是什麼意思？

7月9日，中國國務院副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steve Mnuchin）進行通話，中國商務部部長鐘山參加。中美貿易談判在G20大阪峰會之後正式重啟。

當前，雖然G20大阪習特會讓中美貿易戰暫停升級，雙方對關稅的加徵也偃旗息鼓，但是這並不能說明局面就一定會趨於樂觀。中美之間對於貿易協議上的種種分歧顯而易見，美國對下一輪的談判結果的預期也比之前更為保守，特朗普身邊的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）近期還表示談判的「質量比速度更重要」，可見談判任重道遠。

7月8日，中國國家副主席王岐山在2019年清華大學主辦的世界和平論壇開幕式講話，側面對中美貿易戰進行了回應。他表示，中國將堅持做好自己的事，以戰略定力和自信應對外部環境的不確定性，堅定走和平發展道路。「戰略定力和自信」，其實就是中國一貫對待貿易戰的態度。

王岐山講話談到中國的戰略定力和自信，這也是中方一直所強調的態度。（路透社）

如此背景下，北京近來對貿易戰的幾度表態則是越發堅定。

北京三度強勢回應貿易談判

在王岐山的這次講話之前，中國商務部已經兩次回應了關於中美貿易戰的問題。

7月2日，中國商務部召開專題新聞發佈會，發佈了中國在今年1月至5月使用外資的情況，數據顯示在全球跨國投資連年下跌的情況下逆勢上漲， 實際使用外資3690.6億元人民幣（1人民幣約合0.15美元），同比增長高達6.8%，海外資本並沒因為貿易戰「撤離」。

習近平在G20峰會上表示中國有信心「走好自己的路」。（新華社）

商務部綜合司司長儲士家表示，面對複雜的國際經貿環境和國內複雜的改革任務，商務部全力「穩外貿、穩外資」，不能將所有問題和困難都歸咎於中美經貿摩擦，不能把企業外遷與經貿摩擦直接掛鈎。

7月4日，商務部的例行記者會上，中方亮出對中美談判的「底牌」。發言人稱，如果雙方能夠達成貿易協議，必須全部取消美方對中國產品加徵的關稅，同時希望美方能落實承諾，儘快停止動用國家力量打壓中國企業的做法。

同時，對於中國購買美國農產品的承諾，商務部並沒給出具體的計劃。英媒路透社報道稱，中方之有在最終達成全面協議的前提下才能確定採購農產品的承諾。

敦促美國對華為「放行」，以取消全部關稅為明確條件進行貿易協議的談判，這些都讓中方的回應看似比此前更為「強硬」。

美國對華為公司的圍堵，揭示了中美博弈的本質 。（視覺中國）

中美矛盾的本質

中國選擇如此應對貿易戰，來源於對中美貿易戰背後矛盾本質的認知。

中美之間存在結構性矛盾，這是中國崛起令全球政治震動的必然結果。中國實力的上升，美國影響力的相對下降，令美國乃至以美國為中心的西方世界都為此感到焦慮。

美國對中國科技公司華為的打壓就是最好的例證——這絕不只是有關美國的國家安全，而是從前沿科技、信息掌握上，美國對中國上升實力的不適應，也是科技上兩國之間的結構性矛盾。美國要在科技上把握全球的主導權，在經貿、地緣層面也是如此。

而貿易戰背後是全球格局正在變化的事實。以西方經濟和政治制度，乃至意識形態和文化體系，都在這場變化之中面臨挑戰。

正因如此，中方才知道，無論是「硬碰硬」還是「投降」都不是解決問題的方法，因為無論讓步與否，美國也不可能真正「放過」科技領先的華為，更不可能主動放棄遏制中國的戰略，特別是在特朗普政府已經將反華情緒煽動起來之後的現在。

對中國來講，中美關係需要穩定，但是無論如何繼續自身的發展才是最重要的。在這個過程中，戰略定力的作用就凸顯出來，怎樣在不斷升級的矛盾中，不隨美國起舞加劇局勢的緊張，同時維護自身權益，還將是對中國長期的考驗。