中國最新金融開放11條公佈　西方媒體為何無聲

繼中國國務院總理李克強在7月初的夏季達沃斯論壇上宣佈中國金融開放即將加速，中國國務院在7月20日推出11條金融業對外開放措施。

這11條措施涉及到中國債券、理財、保險、證券、基金、期貨等多個市場的開放。其中一些領域涉及外資股比限制開放提前，更多領域直接允許和支持外資圈子或參股在華設立公司和子公司，並提出進一步為境外投資者製造便利。

外界關注點的偏移

李克強最初宣佈金融開放加速，引起外界不小的反響，西方立即把他的演講的要點搬上頭條。而當具體的開放措施公佈，西方關注的熱度卻有所下降，對措施細節的解讀也少之又少，主要的幾個評論説法有幾個。

法新社認為，中國採取這些措施很可能是由於國內經濟增長需要刺激。結合7月中國公佈的上半年經濟增長數據的進一步減速，不少西方媒體認為，中國加速金融業開放和刺激增長有關。類似的，美媒彭博社則認為，北京的政策制定者正在為控制經濟風險而採取行動。

李克強宣佈金融開放加速，曾引起不小的反響。（新華社）

而中國經濟增速放緩又和貿易戰相關，因此這些措施也被看作是緩衝貿易戰影響，實現中國開放承諾的一部分。法新社、福布斯新聞網（Forbes）都對此有所指向。日本經濟新聞網直接指出，北京的最新措施很可能是為促進中美貿易談判。

另外，儘管外界都認為這將是中國吸引外資的一次重要機會，但是也看到了其中的風險。比如《華爾街日報》刊文《中國正在開放的新市場是投資者不應該進入的》，該文描述中國正在動盪的債券市場，並以5月份中國包商銀行被政府接管為例説明政府對市場的巨大影響，提醒西方投資者應當警惕。

總的來説，西方輿論更多關心金融市場開放之後的回報率和風險，以及正在平行發生的中美貿易戰和貿易談判，而並沒看到金融開放11條措施背後的三個深層意涵。

包商銀行被中國政府接管，讓外界對中國債券市場更為懷疑。（VCG）

金融開放11條的三個指向

首先，此次金融開放不止是市場的變化，更意味着中國金融行業的進一步改革。

長期以來中國的金融行業都給外資設置了較為嚴格的門檻，這種做法是在中國經濟孱弱的情況下，國家希望保護自身的市場和資本。這種做法具有兩面性，在保護自身的同時也無法充分的利用市場競爭。

金融行業的開放是改革開放2.0的一部分，改革和開放相互依存促進，開放不止給行業帶來活力，更是要促進金融業的改革。當外資比例被打破，外資機構進入更多領域帶來更大競爭，也會促使金融行業加快供給側改革，加強防控風險的能力、促進市場規範的完善，同時加強政府對金融業的監管能力。如李克強所説，金融行業越開放，金融監管會越來越規範。

第二，此次金融行業開放，是人民幣國際化部署中的重要一步。

11條金融開放內容之中，有3條針對債券市場的信用評級、投資以及承銷牌照，提前了對證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的取消，並且支持外資圈子設立或參股貨幣經濟公司。

人民幣國際化在近年來不斷深入，金融市場的開放會促進這一進程。（AFP）

債券、貨幣、證券市場進一步敞開，指向的是資本項目的開放。隨着中國金融市場不斷和世界融合，加之「一帶一路」項目的促進，全球範圍內的人民幣服務也不可避免的增多，擴大人民幣的使用。

近十年以來，中國正在一步步推進人民幣的國際化。截至2018年，中國已與近40個國家和地區簽署了雙邊本幣互換協議，多個人民幣離岸中心出現，與25個國家與地區的銀行簽署的人民幣清算協議。環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）在2018年把人民幣位列全球第五大支付貨幣。

最近幾年，人民幣的使用已經從跨境結算、清算、即期兑換等基礎產品，擴展到貸款、債券投資和衍生品的領域，人民幣國際使用正從以貿易為主轉向以資本金融為主。此時，金融市場的進一步開放，會促進這個進程的加快。

第三，進一步來説，作為改革開放2.0的重要部分，金融開放的長遠意涵多於短期效益。

的確，這次開放的背景，有貿易戰、有中美之間的結構性矛盾爆發，也有中國經濟增速在國內改革和外部壓力下的放緩。但是，這也是中國經濟體量發展到今天的必然道路。

今天中國提速金融領域的開放，並不是短期內面對經濟放緩和貿易戰而做出的決策，而是經濟發展達到了一定階段，開放競爭帶來的利好比衝擊更大。從外商直接投資量在中國逆勢持續逆勢增長的情況就可知，資本對中國第二輪開放是相當期待的。

與其關注這一波開放的短期紅利是否值得投資，不如放眼長遠。40年前的改革開放，僅出口貿易這一項帶來的紅利，直到現在還在為中國經濟的發展提供支撐。第二輪的金融業以及其他服務業的開放，如果中國能夠再度提高使用外資的能力，優化發展方式，增長抵禦外部風險的經驗，那麼對經濟的作用又會有多大？這些正是外界忽略的，也是金融開放最重要的意涵。