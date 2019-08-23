【專家有話說】與中美貿易戰絲絲相扣　白宮眼中的香港是什麼？

一如外界預期，中美上海談判沒能為中美貿易戰再次降温，中美博弈已然向着金融戰、貨幣戰的趨勢發展。雖然美國方面很快宣布推遲對中國3,000億美元出口商品加徵關税，對華為的禁售令也再次推遲90天，但特朗普近日又在公開場合表示「不想與華為做生意」，並最近明確將香港亂局與中美貿易談判相掛鈎。中美談判的前景變得更加複雜與不確定。 《香港01》記者為此專程採訪多國學者，就貿易戰、中美戰略博弈前景等相關話題與他們展開對話。本篇訪談對象為中國社會科學院美國研究所副研究員，魏南枝。

01：在經歷加徵關税、人民幣匯率浮動、美國將中國列入「匯率操縱國」等一系列動作後，中美經貿牽頭人日前通電話，隨後美方表示對3,000億美元中國出口商品10%的關税暫緩加徵，近日還將對華為的銷售禁令再次延後90天。你認為美方的態度傳遞了什麼信號？

魏南枝：據估算，暫緩加徵關税的商品規模約佔比59%，主要集中於電機、電氣設備及零件、機械器具及零件、玩具、鞋靴、服飾等商品，暫緩加徵關税一定程度上與聖誕節有關。但一定要看清楚的是，作為美國來說，貿易戰背後是大的國家戰略與小的國內政治氣侯不斷互動、碰撞、調整的結果。

貿易戰首先服務於美國大的國家戰略。過去常說中美貿易是兩國關係的壓艙石，現在反而變成兩國衝突的焦點之一，這其實是美國國內不同資本集團的博弈延伸到國際關係上的結果。支持特朗普的資本集團主要是軍工資本、能源資本等本土性質更強的資本。而更具有全球屬性並更受益於全球化的，則是高科技資本以及跨國金融資本等。

美國長期給中國貼上「專制」或「威權」等標籤，對華採用「接觸+遏制」雙管齊下的政策，以前更看重「接觸」，現在更看重「遏制」，這也說明美國政界普遍認為過去這些年對中國的「接觸政策」是失敗的。

這種變化背後的原因很多，其中的重要因素是中國一方面保持了國力持續增長、經濟總量已經超過美國的63%，且並沒有因為美國的「接觸」而如其所預期的那樣發生根本性體制變化。

所以，美國對華採取「遏制」戰略方針不是短期行為，即便特朗普無法連任，也許美國在具體如何「遏制」中國的方式上會有變化，但整個態勢不會因為誰主政白宮、哪個黨成為國會多數黨而發生改變。

與此同時，貿易戰也會服務於美國的「小政治氣候」，畢竟貿易戰是「殺敵一千，自損八百」，而特朗普最大關注點是美國股市表現和民意支持率等，且旨在謀求連任。雖然特朗普反覆宣傳「增加的關税都是中國人承擔了」，但從長遠看美國的消費者還是會承擔（至少）一部分，這是客觀事實。所以在貿易談判中間，美國會不斷「變臉」。

所以，貿易戰同時服務於美國大戰略與美國國內小政治氣候，這會是一種常態。

貿易戰給中國帶來的影響並沒有想象中那麼大。圖為中美上海談判期間，美國代表團車隊前往談判所在的酒店。（Reuters）

其實貿易戰並不少見，只是中國人不習慣。美歐之間、美日之間，長期以來有各種形式的貿易戰。中國也需要慢慢適應，因為「全球化」已經不是過去20多年來那樣正面的詞彙，西方大國民間「反全球化」的情緒，隨之上升為美國等政策層面的「去全球化」。中國是全球化的受益者之一、主張「優化全球化」，未來中國會經常成為貿易戰的攻擊對象。

在這個意義上，我認為中美貿易戰對中國來說也有積極方面，能讓中國熟悉如何應對不同形式的貿易戰，同時也讓中國人能夠更全面客觀地認識世界與了解自己。貿易戰剛開始的時候，不少中國人都有點恐慌，「中國崩潰論」、「中國投降論」一度很有市場。經過這一兩年的測試，很多中國人發現「好像也還行」，當然中國會有很大的壓力，會碰到很多困難，但不至於翻盤或完全墜入經濟崩潰。所以這也是「不打不相識」，（對中國來說）既認識對方也認識自己，也會更好地調整自己。

01：「中美將進行持久的貿易戰」基本上已經成為全球輿論共識。不過在全球化遭遇危機與挑戰，以及中美關係開始轉向競爭為主的背景下，中美貿易戰與此前歐洲、日本等地區或國家與美國的貿易戰，性質一樣嗎？

魏南枝：第一，這涉及如何看全球化的問題。全球化的聲譽有一些受損，但是它的趨勢並沒有得到根本性扭轉，最大的幾家全球性大公司2019年的市值超過了絕大部分的主權國家的GDP，不少跨國資本的利潤還在膨脹，這是從數據上可以看到的事實。

第二，如果說中美貿易戰和美日、美歐貿易戰有什麼區別，歐洲、日本與美國打貿易戰的時間（歷史）更長，中國才剛開始。歐洲、日本還有一個顯著的特點，它們的經濟結構與美國呈現出很高的同質化趨勢，也即它們互相之間貿易戰可打的東西相對較少；而中國與美國之間經濟結構的互補性特別強，所以有很多領域都是潛在的貿易戰領域，「可供打貿易戰」的領域很多，但同時對彼此乃至世界市場造成傷害的程度會更大，這一點勿須懷疑。

第三，美歐、美日之間的貿易戰就是單純的貿易戰，但是美國與中國的貿易戰背後，如美國一些官員表態所彰顯的，存在着兩種制度之爭甚至不同文明之爭，博弈的層面要更豐富。

比如中美貿易戰還沒有正式打起來，技術戰先開始了，從中興事件到後來的華為；金融戰目前其實已經開始了；包括最近香港的亂局，美國暗中推動「顏色革命」與其貿易戰的步驟以及金融戰的步伐等，都是相互配合、絲絲入扣的。何況特朗普政府發佈的《國家安全戰略報告》和《2018年美國國防戰略報告》等已經明確將中國定位為「戰略競爭對手」或「戰略競爭者」，另外還有美國國務院原政策規劃主任斯金納（Kiron Skinner）的「文明衝突論」等。

所以中美貿易戰的殘酷性、全面性、體系性、持續性乃至於美國試圖將對手打翻的這種決心、力度、強度、速度，確實與它同日本、歐洲的較量不一樣。

針對香港亂局，中國政府多次譴責美國，並使用了「近似『顏色革命』」的說法。（Reuters）

01：你提到了貿易戰與香港亂局之間的聯繫，最典型的表現是，特朗普此前還在Twitter上說「很多人都因為香港正在發生的事情而指責我，我實在不明白為什麼」。但沒過兩天又在公開講話中明確將香港問題與中美貿易談判掛鈎。

魏南枝：以我對特朗普個人特點和做事方式的解讀，相較於傳統美國政客操弄意識形態，他這個人對實現交易（deal）的興趣更大，香港議題會是他用於中美貿易談判的籌碼。

中美貿易戰也罷，香港最近發生的一系列抗議行為也罷，其實是對中國人的一次「重新教育」，更加了解美國的雙重標準邏輯，也更加了解美國政治體制。不少中國人以前覺得美國總統很厲害，權力很大，其實並非如此：美國聯邦和州之間，聯邦政府的各個部門之間，國會與總統之間，甚至包括總統團隊內部一些不同成員之間，他們之間的利益博弈是非常明顯的。不過有一個基本在於，美國一整套政治制度的各個機構，都是由其戰略目標指揮，「各司其責」地共同服務於國家利益和資本利益。