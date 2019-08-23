66架F-16戰機售台　特朗普撬動中美貿易僵局的籌碼

美國國務院國防安全合作局（DSCA）8月20日發佈公告，正式就售台66架F-16V戰機（總價值80億美元）的軍售案通知國會。美國國會有30天的時間提出意見。 考慮到美國國會兩黨的支持，這一軍售案通過幾乎毫無懸念。

特朗普（Donald Trump）政府分別在2017年6月、2018年9月、2019年4月和7月批准了四次對台軍售案，但此次是其上台以來規模和金額最大的一次，也是中美建交40年來規模最大的一次。

同時，此次軍售案非常敏感，是自1992年以來美國首次對台大規模出售先進戰鬥機。多年來，包括F-16在內的先進戰機被中國視為美國售台武器的「紅線」，小布殊（George W. Bush）政府時期2006年就因為擔憂引發中國激烈反應最終拒絕了台灣採購F-16戰機的要求。

特朗普政府剛剛在7月批准對台軍售案，時隔不到一個月，他再次祭出台灣牌。有美媒4月透露，特朗普政府內部曾默許暫停向台灣出售F-16V戰機，直到美中達成貿易協議後再做後續的研判。7月29日，《紐約時報》稱，多名接近特朗普的經濟界人士向他建議暫緩批准對台軍售。中美貿易協議尚未達成，為何此時特朗普轉變態度、力推對台軍售？

台灣問題一直是美國用來制衡中國的籌碼，到了特朗普政府時期同樣如此，比如2017年的那次對台軍售，特朗普是希望藉此施壓北京在朝核問題做出更多的努力。2018年以來的幾次軍售，特朗普將台灣問題與貿易問題捆綁，以此來要求北京讓步。

中美7月31日結束談判之後，何時再次舉行面對面磋商仍未確定。（AFP）

相比於此前，特朗普此次的動作更大，對中美關係的衝擊更為嚴重。在分析人士看來，他是藉此來撬動當下中美貿易談判的僵局。

中美7月31日結束最新一輪貿易談判之後，特朗普8月2日宣布，自9月1日起對中國價值3,000億美元的產品徵税。之後，8月14日，美國貿易代表辦公室宣布對3,000億美元加税清單中部分商品暫緩加徵關税至12月15日。外界多有分析認為，這是美國對華示好的表現。8月18日，美國商務部宣布將延長對中國電信企業華為的「臨時通用許可證」三個月，作為美中貿易談判展現誠意的姿態。

但北京並不為所動。8月6日，中國商務部宣布暫停購買美國農產品。在美國作出暫緩加徵關税後，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，中方並沒有作出讓步。美國方面不斷釋放中國副總理劉鶴可能在9月訪美的消息，北京並未證實。也就是說，北京仍要看近期劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話的成果再做決定。

面對北京的不積極接觸、不妥協態度，特朗普是焦慮的。一方面在於貿易戰對美國經濟的損害正在顯現出來。8月14日，美債收益率曲線倒掛。歷史上，這種情況出現是經濟衰退的重要信號。特朗普不斷強調的「美國經濟沒有受到傷害」正在被現實打臉。

另一方面，隨着大選臨近，特朗普急需要一份可以拿得出手的貿易成績單，可中美回到5月談判之前的內容（按照美國的說法，雙方已就90%的內容達成共識）已非易事。中美達成貿易協議仍任重而道遠。

特朗普求「變」的心理會促使他在對華問題上採取更多動作。可以看到，在香港問題上，一開始他強調「這是中國的內政」，現在，他將這一問題與貿易協議掛鈎。而在台灣問題上，從一開始的暫緩到7月到8月兩次批准對台軍售，特朗普的轉變是要刺激北京行動。只是，中國強調香港和台灣問題涉及主權和核心利益時，特朗普的這些舉動能否真的打動北京呢？