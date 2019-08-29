【中美貿易戰】劉鶴與商務部先後放話　中國為9月赴美設前提

中國商務部8月29日的例行記者會上，發言人高峰對時下中美貿易戰的一番說辭，在與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴8月26日「重慶講話」遙相呼應的同時，亦透露出了一些新跡象。 此前7月31日中美在上海進行第12輪貿易談判後，達成了「8月期間兩國官員密切溝通，為9月中方赴美談判做準備」的共識。 而今劉鶴與商務部的先後表態，已然為「9月中方赴美會談」設下了一個前提。

在7月底的「上海會談」後，目睹兩國還將進一步對談的「會談結果」，各界雖然未對中美貿易戰抱以過高期望，但也沒想到會在接下來的一個月內迅速加碼。

先是美方團隊回國向特朗普匯報後，後者於8月1日宣布對此前未加徵的價值3,000億美元中國輸美貨品加徵10%關税；再是中國於8月23日就此作出反擊，對同等比例的美國輸華商品（價值750億美元）加徵5%或10%的關税；而後是特朗普翌日再度向本已加徵關税的價值2500億美元中國輸美貨品，以及8月1日宣佈加徵的3000億美元那部分，皆提高關税5%至30%和15%。中國尚未對特朗普這一輪關税做出反制措施。

在這期間還夾雜着兩國的其他衝突：人民幣8月3日對美元「破7」後，特朗普怒批中國操縱匯率，而後美國商務部亦不顧自身對「匯率操縱國」的定義，強將該名號標與中國。而諸如美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）等人，也於8月下旬的G7峰會上表示，「雖然特朗普總統與習近平主席的個人友誼依然穩固，但是兩國已經在貿易和金融領域成為敵人」。

而相較於美方對中方高調的指責，中方表態則一貫低調。唯有今日劉鶴及商務部發言人的表態可供人嘗試分析北京的盤算。可幸的是，兩人的表述也確實為觀察人士提供了一窺究竟的細節。

首先，劉鶴8月25日在重慶出席第二屆中國國際智能產業博覽會時的講話，主要針對中國經濟現況，強調「中國經濟正在從高速增長向高質量發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，我們有充滿活力的微觀基礎，有充足的宏觀政策工具，我們能夠確保經濟發展基本面的良好態勢」。

而在涉及中美貿易戰的領域劉鶴「重慶講話」的核心內容可被總結為：中國歡迎美國企業來華投資，中方會繼續為此營造更好的經營環境，而中國願與美方政府以冷靜態度通過磋商解決問題，反對貿易戰，貿易戰升級不利中美，不利世界，與此同時，中國經濟活力依舊，中國政府有「充足的宏觀政策工具，能夠確保經濟發展基本面的良好態勢」。

簡單講，劉鶴這番話的意思就是，「我們不想與你打貿易戰，因為這不利於你我。但你若非要打，我也隨時奉陪，且我絕對比你更能撐」。

而商務部29日的表態也基本延續了此態度：「中方堅決反對貿易戰升級，願以冷靜的態度通過磋商與合作解決問題」，貿易戰升級不利於中美、不利於世界，「中方的反制手段充足」，「希望美方拿出誠意和實際行動，與中方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上推動中美經貿問題妥善解決」。

不過有趣的是商務部額外的一些表態：「在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國輸美商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級，中方正就此與美方嚴正交涉」。

綜合劉鶴與商務部的表態，我們可判斷，北京除了在向美國釋放一貫「談，大門打開；打，隨時奉陪」之立場的同時，也在針對「當前形勢」表示，若想我方人員在9月期間飛赴美國進行對話，那麼這一輪9月談話「應該討論的問題」就是取消美方擬在9月1日開始徵收的針對3,000億美元中國商品的15%關税（其中部分早前被特朗普推遲至12月15日開始落實），以及10月1日開始擬由25%加徵至30%的針對2500億美元中國商品的關税。

這可謂是中國在為中國團隊9月赴美對談設下前提。若是綜合美國財長姆努欽8月28日接受《彭博社》採訪時「我們確認中方團隊會來美國談判，但不保證在9月期間」的表態，就更可以確定這應該是中方當下的態度。

所以說，面對當下時局，中國在經歷了一年多的對談和互徵關税後，已然放下任何對美國的樂觀預期，在保持冷靜頭腦，持續呼籲「反對貿易戰，願意談話」的同時，也已經表明態度：白宮你若想打貿易戰，我隨時奉陪就是，且我一定比你更能撐；至於9月是否赴美對話，也就看你的誠意了。