美國5G芯片與國產平台之爭 中美夾縫中的越南自有選擇

當地時間9月17日前後，某些東京、倫敦的分析人士突然認定河內方面似乎已「加入美國的陣營，聽從美國總統特朗普（Donald Trump）的建議，禁止中國華為通訊公司提供的第五代移動通信技術（5G）電信設備」。一時間，有關越南各大電信公司在未來如何選擇5G設備的話題又被翻炒了一通。

畢竟，面對權威媒體給出言之鑿鑿的結論，任何人都會有幾分心虛。不過，任何粗通英語、越語的讀者只要稍稍查詢一下從2019年5月以來的報道結果，都不難發現東京或倫敦的權威人士們可能武斷了。

越南在技術、設備上的想法，恐怕不僅僅限於「使用中美設備」這一簡單層次。由於河內仍在尋求「工業4.0時代」下的「自主知識產權」產品。這使得他們在硬件、軟件上都逐漸有所追求，甚至希望在短時間內拿出一個令越南人滿意，且不被外國控制的「越南製造」。

越南的選擇不只是美國

目前，越南有條件採用5G通訊設備的主要有三家公司，即越軍電信（Viettel）公司，越南郵政電信集團（VNPT）以及越南移動通信（MobiFone）公司。其中越軍電信實力最為雄厚，在全越南九千萬電信用戶中，約有六千萬人選擇越軍電信的服務。因此，該公司在5G設備上的選擇也基本上成了越南的選擇。

越軍電信不僅僅是一家商業機構，其現任總裁黎登勇是越軍少將，其前任總裁阮孟雄少將已被擢升為越南通信傳媒部部長，這使得越方從2019年5月至今對於「使用什麼設備建設越南5G網絡」這一問題諱莫如深：它不僅僅是商業決定，也包含了某種政治安排。

為此，越南通訊傳媒部就在6月時謝絕了採訪邀請。7月時，越軍電信也謝絕了美國記者的提問。直到8月下旬，美國記者才從黎登勇口中得知越方會使用美國高通公司的芯片以及另一家美國公司的設備。

但黎登勇還是強調，越軍電信只是「暫不考慮與華為合作」，而這一點和美國是否反對華為公司無關：這只是因為越方暫時無法從技術層面上徹底檢驗華為設備及相關技術的可靠性。事已至此，有關越南「加入美國陣營」的猜測就可以休矣。

事實上，越南各家企業在5G通信和物聯網的應用上都只是先進行試驗。越南郵電集團等公司在2019年5月因技術問題，甚至不得不將5G通信試驗拖延到9月後。至於越軍電信在河內敷設的5G物聯網，它甚至主要是為2020年世界一級方程式賽車（F1）大獎賽河內站的臨時賽道服務。其具體通信網絡要到2022年後才考慮進一步拓展。至此，從5G這一領域上看越南的所屬陣營不免顯得有些遙遠。河內的需求顯然也不會流於站隊選邊。

中越經濟的實際體量固然讓越南商人接受現狀，但越南人也因此更期待見到越南具備獨立知識產權的「越南製造」了。（視覺中國）

河內的獨立訴求

越南對於通訊、網絡等核心技術為外界所掌握的局面是不滿的。河內方面尤其希望在某些特別領域能有突出的「國產」優秀成果。而就這一點來說，越南其實是不想站在中美任何一邊的。

資料顯示，越南2018年6月12日通過《網絡安全法》，並從2019年1月1日實施該法案後，就要求Google、Facebook和其他高科技公司必須將數據存儲在越南國內。藉此確保其「信息主權」。面對越南當局無法對美國公司旗下的通訊軟件、社交網絡展開信息審查的局面，越南自行研發的社交網絡、社交軟件就得到了官方的有力支持。

截至2019年9月，越南政府已經相中了一個合適的合作對象，即越南VNG公司開發的即時通信類社交軟件Zalo。Zalo的功能和華語地區使用的「微信」接近，支持發送文本信息與視頻消息，同時也附帶了包括政務發佈、翻譯、叫車之類的小程序。到2019年7月，這一社交軟件在越南全境已經有四千萬活躍用戶。

在2019年6月的一次民調中，有專家發現，Zalo已經成為僅次於Facebook之外，越南人認可度最高的社交軟件。到7月，越南中部多個省份甚至選擇使用Zalo進行政務發佈與公開。根據越南通信傳媒部的統計數據顯示，越南人每天平均使用Zalo約為2小時7分鐘，僅次於臉譜的3小時33分鐘。這一指標距離建立一個「滿足越南國內網絡用戶需求的獨立生態系統」就已經相當接近。

一個真正的越南製造

當然，Zalo身後VNG公司的中國血統仍然讓河內方面有所顧忌。VNG公司本身有30%來自中國騰訊公司的股份，Zalo在推廣初期的市場推廣有微信越南版戰略退出的成分。加之VNG名下的越南電商網站Tiki也有中國京東公司「戰略投資」的部分。這就讓越方一方面全力支持越南人研發的Zalo，另一方面也希望扶植一個真正「根紅苗正」的「越南製造」。

不過，社交網絡軟件、平台等軟件的研發與推廣也有相當的難度。譬如越軍電信在2016年推出的Mocha社交軟件至今只有450萬用戶，很多越南網民只用它借越軍電信提供的免費流量看直播。越南此前推出的Hahalolo、Biztime等交友、財經類社交網絡也只給外界留下了資本熱錢趟渾水的惡劣印象。至於在2019年7月推出，號稱要在三年內贏得五千萬用戶的Gapo，更在上線當天直接宕機。

幸而，也就在2019年8月21日，越南第二大網絡媒體巨頭VCCorp公司公布了其代號「蓮花」（Lotus）的「本土社交網絡平台」計劃。該公司歷經一年籌備，募集了1.2萬億越南盾（約合5,160萬美元）的開發資金，還得到了以阮孟雄為首的河內技術官僚們的支持。這讓不少越南人驚喜不已。

到9月16日，該平台正式發佈，以越南人民報網、越南快報、VTV（越南國家電視台）、年輕人報、青年報在內的23家越南知名媒體便第一時間進駐，另有681名越南影視明星、網絡紅人也受邀註冊。儘管該網站及應用程序仍待完善，但其「蓮花是越南人開發的社交網絡」的口號無疑能滿足越南民眾的自尊心，以及河內方面對於可控制的新聞社交平台的需求。

的確，就「越南製造」這個命題來說，越南當前能滿足的領域可能極為有限。因為也就在2019年6月以來，越南各界已經因為借「日本先進技術」、「越南製造」出售廉價中國工業品的「阿三祖」（Asanzo）公司傷透了心。但越方也正是因為如此，才會對真正的「越南製造」報以信心。當河內已經在自己的信息主權和安全等領域有所突破時，這意味着越方即便暫時不能立即在尖端領域形成技術，但他們終究已經找到了一條在貿易戰中自保的手段。