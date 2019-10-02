中美談判波折不斷　姆努欽何以成特朗普左膀右臂？

中國國務院副總理劉鶴將於10月11日至12日訪問華盛頓，同美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）會晤。

美國總統特朗普（Donald Trump）執政近三年來，內閣及幕僚人事變化不斷，幾乎刷新了前任們的記錄。但是，有一人的地位幾乎沒有被動搖，那就是姆努欽。今年聯合國會議和多個國際外交場合，姆努欽都是少有的一直形影不離的特朗普幕僚。而和他同一時期進入白宮的「同事們」，大多要麼被特朗普開除，要麼被迫離職。有的至少也是發生職位變動，有的也是重新回到競選團隊，為特朗普效力。

姆努欽是特朗普政府中地位相對穩固的一位內閣要員。（Getty）

早在特朗普執政一週年時，特朗普人事更換頻率就已經打破了百年記錄。截止今年9月，特朗普已經更換了三位幕僚長、三位國安顧問、三位國土安全部部長。三年來，特朗普政府已經有66名幕僚離職。其中，被開除或被迫辭職的幕僚共有21位。

姆努欽擔任財長以來，幾乎沒有什麼大的爭議，反而在對華貿易戰中遊刃有餘地平衡着與特朗普的關係，並且能夠協同和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）等強硬派之間的關係。到目前而言，他最大的任務就是協同萊特希澤，負責好同其他國家的貿易談判。中美貿易談判則是重中之重。

姆努欽也是特朗普政府內部少有的明確表示不會辭職的幕僚。他之所以能夠在特朗普政府堅持到現在，和以下三個方面因素有關。

首先是忠誠度。特朗普非常看重幕僚的忠誠度。

姆努欽自特朗普競選時就加入了特朗普團隊，擔任財務主席，被提名後藉助共和黨在參議院的絕對優勢，成功任職。加上姆努欽同華爾街的聯繫，商人出身的特朗普基本上能夠和姆努欽找到共同話語。特朗普競選的時候和他上台之初，就認定商人能夠更好地運作政府，僱傭最優秀的人。而優秀的人就包括姆努欽這樣的華爾街之人。

在和萊特希澤的職務分工中，姆努欽也在經濟外交層面把握着平衡。（Reuters）

其次，美國財長一般不會身陷政治鬥爭。

這就如同防長很少牽涉政治站位和政治鬥爭一樣，近幾十年來財長辭職大多和政治鬥爭沒有直接關係。財長是美國總統內閣成員，也是國安會成員，在總統繼位順序中排名第五。從2003年開始，美國財政部長的部分設計國安和防衛的職權被轉移到了新成立的國土安全部，比如美國海關和特勤處等執法機構，開始純粹負責財政和金融事務。

在過去20多年，在被迫辭職的財長中，有的是因為自身爭議辭職，有的是因為和總統不合而辭職。比如，小布殊（George W. Bush）時期的第一位財長奧尼爾（Paul Henry O'Neill），就是因為在減税問題上和小布殊分歧嚴重而被迫辭職。奧尼爾當時也因為宣稱小布殊過早希望入侵伊拉克而遭到批評。接替奧尼爾的史諾（John William Snow）後來也是因為個人債券利益衝突而被迫辭職。在2006年中期選舉慘敗的幾個月前，小布殊讓保爾森（Hank Paulson）接替身陷困境的斯諾出任財政部長。保爾森後來成為小布殊政府最關鍵的內閣成員。

和萊特希澤相比，姆努欽整體對華立場較為務實和温和。（Reuters）

奧巴馬（Barack Obama）時期的蓋特納（Timothy Geithner）算是一位強勢的財長，但也曾在美國國際集團AIG巨額分紅事件中面臨辭職壓力，最後在奧巴馬的力挺下堅持了下來。尤其在對人民幣匯率操縱問題上，蓋特納政治立場強硬。

姆努欽到目前為止還沒有任何爭議，也沒有任何辭職傳聞，特朗普也沒有對他公開表現出不滿。在2018年中期選舉之後的人事變動，以及之前幾個關鍵的人事洗牌的節點，姆努欽都不在其列。即便有辭職的呼聲，也是希望姆努欽不要為特朗普效力。比如，2017年特朗普上任之初，姆努欽的300位耶魯校友寫了一封聯名公開信，要求他辭職以抗議特朗普「種族仇恨「的言論。

最後一個最重要的因素則是他懂得權變，不牽涉政治，自然會明哲保身。

姆努欽曾在特朗普執政初期同白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）夫婦形成政治同盟，一同應對白宮內部的激進勢力，在對華關係中也扮演着積極温和的角色。即便是中美貿易戰中，姆努欽也曾多次反對加税，尤其反對將中國列為匯率操縱國。但他的反對都沒有讓特朗普感到厭倦。姆努欽最終都能站在和特朗普一條戰線。

在中美貿易戰談判中，姆努欽立場由温和轉向強硬，再由強硬轉向務實，都是和特朗普本人訴求變化息息相關。即使從阿根廷習特會後，特朗普將經貿權力偏向貿易代表萊特希澤，姆努欽似乎也沒有什麼怨言，反而能夠協同彼此立場，一同和中國的談判帶頭人劉鶴打交道。今後姆努欽權力地位如何變化，也要看貿易談判的結果。他和萊特希澤形成的貿易談判「雙人組」基本上會是一榮俱榮，一損俱損。這是當前姆努欽最佳的政治處境。

當然，特朗普頻繁更換人事，也導致他填補空缺方面顯得比較吃力。現在，排名前六位的內閣大員，除了副總統外，其他職位都有變動，即便是蓬佩奧（Mike Pompeo）也是由中情局局長調任國務卿。如果財長地位發生變化，必然會引發特朗普貿易談判團隊的一次洗牌，談判必然會推到重來。這也是面臨連任競選的特朗普繼續倚重萊特希澤和姆努欽等人的原因之一。