中國的承諾讓人疲勞嗎

中國國家主席習近平11月5日在第二屆進口博覽會（簡稱進博會）發表演講。他說，去年進博會上宣布的中國擴大對外開放5方面舉措、對上海提出的3點進一步開放要求，一年來已經基本落實。去年進博會期間舉行的雙邊活動中，同有關國家達成的98項合作事項，其中23項已經辦結，47項取得積極進展，28項正在加緊推進。「我們是一個守信的國家，我們說出來的話都是要算數的」。

他還提出了「繼續擴大對外開放五項措施」：繼續擴大市場開放，繼續完善開放格局，繼續優化營商環境，繼續深化多邊合作，繼續推進共建「一帶一路」。

習近平的高調表態，輿論普遍認為演講就堅定反對保護主義和單邊主義，主張消除貿易壁壘，進一步開放發出了清晰信號。但值得注意的是，在進博會期間訪華的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）呼籲中國鞏固對中國市場的開放。

進博會召開前夕，歐盟駐華使團11月1日就進博會發表聲明，稱歐盟歡迎進口博覽會為歐盟成員國及歐盟企業帶來的新商機。歐盟歡迎中方關於中國堅持改革開放的承諾，但也认为存在「承諾疲勞」的風險。

習近平和法國總統馬克龍11月5日抵達上海，出席中國國際進口博覽會開幕式。（AFP）

聲明指出，歐盟歡迎像進博會這樣的貿易博覽會為歐盟成員國和歐盟企業帶來的每一個新的商機。歐洲委員會去年參加了進博會，支持歐盟企業。來自參會歐盟公司的反饋顯示，許多公司增加了銷售額或遇到了新的潛在買家——歐盟希望2019年進博會也將如此。

聲明稱，進博會也是絕佳機會來處理限制中國商業機會的障礙，從而確保商業行為的可預測性和持久改善。這在不確定的世界中特別重要。歐盟強調迅速、有效和實質性改善中國商業環境的重要性。前面還有許多工作要做，而且確實存在承諾疲勞的危險。

聲明的附件中更新了一些關鍵的市場準入壁壘，其中許多是歐盟在2018年第一屆國際進口博覽會上提出的。聲明說如果能夠解決這些問題，就能發出一個信號，那就是合作與對話能夠帶來具體的成果。

歐盟歡迎習近平主席在今年六月大阪二十國集團會議上提出的中國堅持改革開放的主張。中國歐盟商會(EUCCC)最新發布的《中國歐盟商會2019/2020年建議書》強調了結構性改革的重要性。世界銀行與中國國務院發展研究中心的聯合報告也強調了結構性改革對中國的重要性。歐盟一直相信，如果中國在實踐中兑現這一承諾，歐洲和中國企業將迎來更大的機遇。關於雙方計劃在2020年達成的歐中全面投資協定，歐盟敦促中國表現出更大的雄心和真正的努力，以實現再平衡和公平競爭。歐洲聯盟做好了充分準備，以便能夠共同落實我們領導人作出的承諾。

據悉，聲明的末尾羅列了諸多歐盟認為的中國存在市場壁壘的情況，包括對外商直接投資(FDI)的限制；補貼和國有企業的作用；知識產權保護和執法；公共採購和政府採購協定；標準、合格評定和認證要求；根據國際商定的標準調整植物、動物和食品的進口條件，取消繁瑣的審批程序，並確保持續的海關便利化；避免因新的不必要的檢查要求而產生的額外行政負擔、延誤和費用，這將構成新的技術性貿易壁壘；減少中國網絡安全體系造成的壁壘；特別是在密碼學、VPN使用、跨境數據傳輸和本地化要求方面；確保第五代移動通信網絡的市場準入公平競爭環境。

歐盟駐華使團的邏輯是歡迎進博會召開，但中國在消除貿易壁壘進一步開放方面仍然需要改進，而且舊的問題沒有得到解決，新的壁壘已經形成，中國的承諾可能會讓歐盟感到疲勞。

眾所周知，中國的開放肯定不只是多買其他國家的產品這麼簡單，隨着改革開放的深入，無論是中美貿易談判還是歐盟此次的進博會聲明，所指都是最核心的中國結構性改革問題。

11月5日，習近平在上海出席中國國際進口博覽會開幕式時揮手致意。（AP）

歐盟提出承諾疲勞的問題一方面是因為中歐在諸多領域存在經濟利益的分歧，另一方面是因為中國的改革步伐沒有完全滿足歐盟的要求。

在觀察人士看來，任何國家的經濟改革都涉及主權，中國現在的改革和開放是按照自己的節奏推進的，不以外力為轉移。因此，歐盟和中國對於開放和改革的態度存在反差很正常。歐盟的疲勞更多的是牢騷和施壓，通過渲染中國推高貿易壁壘，來為日後的中歐經貿談判做鋪墊。

可以看到，此次進博會，17個歐洲國家參加國家展，法國、意大利、捷克、希臘均是今年進博會的主賓國，德國、意大利、法國、英國、瑞士參展企業展覽面積位列前十位以內。去年的進博會英國、匈牙利、德國、等歐洲國家作為主賓國均設立了獨具特色的展館。

一邊指責中國可能存在承諾疲勞的風險，一邊是歐盟國家對於搶佔中國市場的熱情高漲。一邊是口頭的指責，一邊卻用腳投票。

2019年上半年，全球跨國直接投資總規模連續三年下降，從2015年的1.9萬億美元降到2018年的1.3萬億美元，是金融危機以來的最低水平。

值得注意的是，1月至5月，中國利用外資穩中有升，德國、韓國、日本、英國、美國對華投資分別增長100.8%、88.1%、18.9%、9.2%、7.5%，歐盟對華投資增長29.5%。2018年1月至12月，歐盟28國對華投資新設立企業2,499家，按年增長33.4%，實際投入外資金額118.6億美元，按年增長35%。2018年，歐盟對華投資項目2,425個，實際投資104億美元，按年分別增長33.5%和25.7%。

呼籲中國開放市場，指責中國存在承諾疲勞風險，這看似是歐盟對華不滿，是歐盟在北京舉辦進博會期間給中國難堪，實際上除了些許的對華鞭策作用，其他對中國的作用可以忽略。

今天的中國已經有足夠的國家實力，也有足夠的戰略定力，來穩步推進自身的改革開放部署。現在已經不是可以用炮艦外交打開中國市場，逼迫中國簽訂「城下之盟」的時代了。歐盟有指責的權利，但已沒有改變的實力。

中國的改革開放不是單純為了讓美國或者歐盟滿意，世界重要的經濟體已不只有歐盟也不只有美國，中國現階段的改革開放是否到位的評判標準，也並不是由歐盟說了算。這就是當今矛盾基本盤面的現實。