【雅虎x LINE】日韓聯手打造Super APP　正面撼擊騰訊阿里

這兩天亞洲科網界傳來一單重磅消息：日本軟銀公司（Softbank）子公司雅虎日本將會與韓國Naver旗下的通訊軟件LINE合併。若雙方成功合併，將共同擁有超過一億名用戶，價值近300億美元的科網巨擘，試圖衝擊本已激烈的亞洲互聯網市場。軟銀和Naver達成這宗合併，固然壯大了自身實力，但也意味着馬上要進入鬥得正酣的互聯網多巨頭大戰。

LINE旗下的卡通公仔系列，俘獲不少亞洲女性用戶的心。（Getty Images）

根據軟銀和Naver的協議，兩家公司計劃成立分別持股50%的合資公司。由該合資公司掌控於上月由雅虎日本更名而成的Z Holdings。而Z Holdings將運營雅虎日本及LINE。

此項交易被視為日韓兩大科企，欲挑戰美國及中國科技巨企併佔世界互聯網版圖的霸權地位。那麼，日韓憑什麼可寄望能抗衡中國互聯網公司，在亞洲市場分一杯羹？

LINE將與雅虎日本進行合併。（路透社）

軟銀牽線 LINE和雅虎互補長短

根據日本媒體報道，軟銀執行長孫正義是這項計劃的重要推手。觀乎雅虎日本和LINE的現有市場佔有及業務表現，這宗「世紀合併」可說是互補長短。

合併完成後，雅虎日本可共享LINE擁有的1.64億用戶及數據資料，加強其搜尋、廣告、電商、行動支付之類的效益；並通過建設大數據庫，再以AI技術為核心作中長期發展佈局。而LINE在軟銀注資下，亦有望改善財務現況。尤其LINE旗下的行動支付LINE Pay表現不達預期，拖累LINE在2019年第三季錄得約57億日圓（約4億港元）赤字。

除了對兩家企業的自身發展，雅虎日本與LINE合體，對現今亞洲互聯網電商版圖的衝擊也是值得期待的。

軟銀執行長孫正義是雅虎xLINE合併計劃的重要推手。（Getty Images）

搜尋引擎僅陪襯 雅虎電商才是主打

首先是行動支付。觀乎世界，阿里巴巴的支付寶（Alipay）與騰訊的微信（WeChat Pay）在此領域基本是發展得最成熟，在龐大的中國市場獨佔鰲頭。而中國的行動支付使用率高達86%，為全球之首。

而軟銀及雅虎日本共同擁有、去年秋天面世的PayPay擁有近2,000萬活躍用戶；LINE Pay的回報收益雖未如理想，但它本身在日本的活躍用戶擁有超過3,500萬，是佔有日本市場份額的頭兩大行動支付服務。

日本智能手機使用率雖然已極高，但手機支付市場發展較為緩慢。(Getty Images)

但鑑於日本市場仍受現金支付主導，電子支付或者未能在短期內擴充，往海外發展自然是雅虎-LINE合體後的出路。

雖然LINE於韓國市佔率不高，但在台灣、泰國及印尼的東南亞市場，卻是LINE除日本之外的重點核心發展範圍。譬如在台灣，截至去年底的月活躍用戶高達2100萬，全台滲透率超過9成。LINE在泰國也擁有約4400萬用戶，佔全國人口約6成。所以，在這個起步點上，LINE要攻下東南亞行動支付市場的優勢，不比阿里巴巴或騰訊少。日韓若希望阻止中國兩大龍頭壟斷東南亞市場，LINE的龐大用戶優勢，將會是重要武器。

阿里巴巴早已是亞洲電商之霸，後起之秀要怎樣才能趕上？（Getty Images）

另外還有連帶的電商服務。雅虎日本上月推出網上商城PayPay Mall，加上在9月份時公布將會併購日本最大網上時裝零售企業ZOZO，其打造「日本亞馬遜」或「日本阿里巴巴」的野心已十分明顯（當然日本樂天（Rakuten）在電商領域上也是強勁對手）。配合PayPay互相導流，加上雅虎日本本身的媒體廣告業務配合，便順理成章成為一間結合O2O、廣告、金融科技的科網巨企。

配合LINE擁有的過億用戶人數優勢，雅虎-LINE聯盟打造類似微信的「Super App」的夢想也近了一步：一個手機應用程式，囊括即時通訊、行動支付、網上銀行、新聞資訊、娛樂等各方面服務。

阿里巴巴與騰訊的全方位互聯網生活鏈

已經穩坐亞洲電商首席的阿里巴巴和騰訊，創造了「Super App」的世界風潮，成為全球唯一可與美國矽谷體系「FAGA」（Facebook、Amazon、Google、Apple）匹敵的互聯網體系。早前經歷WeWork上市流產一役之後，軟銀執行長孫正義今次企圖在中美主導的互聯網經濟體系之中，殺出一條血路。

但它是一條未明的漫漫前路：這次雅虎-LINE的日韓互聯網聯盟，首先衝擊的，必定是同以亞洲市場為目標的阿里巴巴及騰訊。然而，它們的領先優勢，雅虎和LINE即便結成聯盟也實難超越。

支付寶已入主歐洲市場, 計劃於未來五年協助1000萬商戶，觸及2億消費者。(路透社)

先說阿里巴巴，它本身已具備龐大規模的電商架構系統（包括C2C的淘寶網、B2C的天貓），配合支付寶、雲端科技及其他創投業務（例如購票服務大麥網、高德地圖等），打造了一條全方位的互聯網生活鏈。這伴隨着十年來中國互聯網革命的優勢，為阿里巴巴在中國數碼世界打下根基。

騰訊的旗艦通訊軟件微信則擁有約11億的活躍用戶，除了即時通訊、行動支付、新聞推播等，同時也有朋友圈、官方訂閱號等社交平台功能，幾乎完全覆蓋用戶的日常社交習慣。

微信支付已成中國民間不可或缺的手機應用。（VCG）

阿里巴巴與騰訊本身固然是爭得頭崩額裂的中國科企巨擘，但中國用戶結合使用兩家公司各自的「Super App」，從而形成的互聯網生活鏈，正是中國互聯網系統的特色，也是優勢所在。中國上十億擁有智能手機的網民數字，本身便是阿里巴巴和騰訊的「底氣」，但終究有其極限飽和的上限，於是越洋打入其他亞洲地區，包括矢志進入的周邊東南亞國家自然是下一階段目標。

至於主宰日本創投命脈、勢及全球的軟銀，以及韓國最大網絡服務公司之一的Naver，少不免要與這對中國互聯網雙雄碰上頭，僅是時間問題。雅虎-LINE聯盟藉着軟銀的龐大財力，加上LINE本身立足日本、台灣、泰國等地的過億用戶，未來會否成為阿里巴巴和騰訊全面進軍亞洲計劃的強力挑戰者？在一步不能失的科網創投戰場上，這次世紀合併可說是日韓科企挑戰中美壟斷的互聯網產業的一場豪賭。