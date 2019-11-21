中美不可能將貿易談判與香港局勢綁定

11月20日，美國國會正式通過了《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），遞交總統簽署。而在19日，副總統彭斯（Mike Pence）便表示，假如香港的示威演變成暴力對待，華府將難以與中國簽定貿易協議。

一面是動蕩的香港局勢，一面是依舊存在變數的中美貿易談判，二者再度被美國官方的話語中捆綁在了一起。但貿易談判和香港局勢這兩個議題，也就僅僅是在美方部分人士的話語中被捆綁在一起而已。中南海和白宮是不可能將中美貿易談判與香港局勢綁定在一起的，中美貿易談判的推進並不受香港局勢所影響。

需要認清的是，《香港人權與民主法案》會走完全部手續，美方斷然會無視中方「勿謂言之不預」的終極警告，因為在今天的香港局勢和中美關係下，美國官員不就此表態便會遭到國內批評。這是今天美國的政壇現況。

在美國國會及白宮全部通過該法案之後，美國各政府部門和組織可以在此基礎上制定一系列具體措施。有些措施和法案本身一樣，只是政治正確的象徵性措施，這類措施是肯定會陸續推出的；有些措施則會具備實際影響，諸如對個別人士的制裁，又諸如不承認香港的自由貿易港地位等，這類有實際影響的措施會否推出，何時推出，則取決於中美博弈的激烈程度。相應的，中方也會採取「象徵性」或「有實際影響」的措施進行反制。

因此，香港問題無疑是中美整體博弈的一部分。但中美貿易談判則是另一回事。

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同中美圍繞香港的攻防陣一樣，中美貿易談判也是中美博弈的一部分，但這兩件事卻不會被綁定。原因很簡單，中美都想達成貿易協議。

對華府而言，加徵關稅、開啟談判的目標，一是為了改變「不公平」的美中貿易結構，這一目標已經可以通過中國加大對美農產品採購，以及中國加速自身的開放型改革而得到解決，縱然圍繞中國改革速度的問題仍有爭議，卻仍屬可分階段克服的爭議；二則是為特朗普提供足夠的「政績」，為選舉政治加分，這一點北京更是很樂意配合特朗普，「將戲演足」。

對北京而言，與美國進行貿易談判的根本目標，則是確保中美關係和平穩定，為中國繼續完成未竟的發展和改革創造平穩的外部條件。至於北京方面「中美共同撤回關稅」的訴求，則只是這個根本目標的表象。為了達到這個目標，北京會加大對美商品採購，也會在符合自身改革規劃的框架內，滿足美國對華改革訴求。

簡而言之，中國從一開始就不想同美國打貿易戰，而特朗普從發起貿易戰之時，想的就是如何漂亮地終止這場貿易戰。兩國都有強烈的簽署貿易協議，終止貿易戰的共識。

那麼問題來了，白宮為了讓中國按照美方訴求進行改革，會不會試圖藉着仍未平息的香港動亂局面發力？想不想要試圖將香港議題與中美貿易談判綁定？肯定是想的。但也就是美方單方面的想法。對北京而言，香港問題純屬內務，而「維護國家主權」是中共最核心的責任。因此一旦美方試圖在貿易談判過程中談及香港，北京即便放棄談判，即使貿易戰持續，乃至中美關係因此惡化，也不會拿主權問題與華府交涉。中方一再重複的「談，大門敞開；打，隨時奉陪」，題中之義便是在此。對此，各界都不應有任何懷疑。

11月21日，中國商務部新聞發言人高峰在例行新聞發佈會上說「中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通」，「中方願與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，力爭達成第一階段協議」之時，這也就意味着美方並未將香港議題與中美貿易談判綁定。

同日，中國外交部發言人耿爽舉行例行記者會。有記者提問，美方已將涉港法案簽署成法，請問中方會採取怎樣措施？會否影響雙方的經貿磋商？對於關乎香港的前半段問題，耿爽保持了中方在此問題上一貫的立場和言辭，指出「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施，予以堅決反制」，「不要低估中方維護國家主權安全发展利益的決心，也不要低估中方貫徹一國兩制方針、維護香港繁榮穩定的堅定決心」。關於中美經貿的問題，耿爽則語氣平和，表示「中方希望美方能夠同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，找到解決問題的辦法，這有利於中美兩國經濟也有利於世界經濟」。

這兩個表態也就意味着美方並未將香港議題與中美貿易談判綁定。

要知道，縱使中美在香港問題上爆發激烈的口頭衝突，縱使中美談判可能會再有波折，縱使中美貿易談判和香港問題都同屬於中美博弈的大背景之下，縱使美方部分人士試圖藉香港局勢在中美貿易談判過程中為美國博來更多收益，香港問題和中美貿易協定都是不可能綁定的。