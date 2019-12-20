【10-19十年回顧】 歐洲篇（下）：無力感充斥　歐盟如何找回榮光

如果關於難民的討價還價已令歐盟撕裂難以挽回，隨之帶來的民粹主義浪潮更席捲全歐，令支持歐洲一體化的力量更為勢弱。

上文：【10-19十年回顧】歐洲篇（上）：危機成常態 歐盟經歷十年低潮

以德國為例，在難民危機爆發前的2013年，極右另類選擇黨（Afd）僅在聯邦大選中獲得4.7%選票，但在2013年已以12.6%席次躋身國會第三大黨。至於今年的兩次地方選舉，另類選擇黨更擠下基民社民兩黨，成為第二大勢力。在鄰近的法國，國民聯盟領袖勒龐（Marine Le Pen）亦於2017年躋身第二輪總統大選。

日益撕裂的歐洲

難民問題引發民眾反感，令支持收容的主流政黨潰敗，尚可理解。但在不少國家，單是對難民的恐懼已可令右翼勢力穩坐釣魚台。同收容180萬難民的德國相比，匈牙利、波蘭及捷克三國都拒絕歐盟制定的「難民配額」。匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）更將此作為鞏固支持率的機遇，除宣誓「無論是一次性難民配額，還是永久性配額，匈牙利都會拒絕。」，更將歐洲300處難民居住人數較高的地區劃為「危險區」，呼籲國民避開。

匈牙利總理奧爾班在本國支持率高企，去年4月成功連任總理.(AP）

除了難民問題，歐盟成員國也在不同問題上同布魯塞爾唱起反調。波蘭不忿布魯塞爾干預該國司法制度。西歐的荷蘭不願加入「歐盟共同預算」，南歐的意大利在「一帶一路」問題上同德法兩國唱起反調。至於法國總統馬克龍的「北約腦死亡論」，更令深處同俄羅斯對峙前線的波蘭和波羅的海國家不滿。今年7月，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）更僅以383:327的微幅優勢通過歐洲議會任命，創下歷史記錄。

面對日益撕裂的歐盟，不同政治人物看法迥異。一貫中庸的德國總理默克爾堅持溫和漸進路線，希望在既有機制下強化歐盟中央權限；以改革派自居的馬克龍主張歐元區同其他國家採取「雙軌制改革」，在西歐核心國家先行推動統一財政及軍事整合；至於波蘭等國則主張歐盟應定位為經濟聯盟，不應在外交、內政議題上過多干預成員國立場。但任何一種改革方案都有無可規避的短板。

放下無力感 直面將來

低氣壓籠罩之下，若問起歐洲人，如今和本世紀頭十年最大的差別是什麼，不少人想必都會說出「希望」二字。相比起經濟欣欣向榮的上一個十年，過去十年歐元區沒有一個季度GDP增幅高於1%，成長已陷入停滯。相比起社會和諧的上一個十年，難民危機、國家衝突亦充斥着歐洲大陸。當然，即使同其他發達國家想必，如今的歐洲仍屬富裕和諧；但令人們難過的是同過去生活的落差，以及束手無策的無力感。

歐洲央行仍維持負利率以期催谷經濟。（VCG）

不過，任何國家或地區的發展都不可能一帆風順。強如美國在二戰前夕亦遭遇大蕭條，越戰失利後不少人更篤信其終將在同蘇聯冷戰中敗下陣來。中國即使在改革開放後，也因六四事件遭遇西方世界封鎖，國內亦掀起反改革思潮，險些令改革開放無以為繼。固然，無論是18世紀的西班牙，19世紀的荷蘭，20世紀的英法，都在其國力達到巔峰後逐步失去優勢地位。但今日歐盟5億人口,經濟產值全球第一的體量固然不可與上述國家類比。

如今歐洲發達國家的「成長停滯」有其歷史必然性：第一次工業革命展開時，但凡人口規模破萬的城市，都有能力製造蒸汽機，搭上順風車。進入19世紀的電氣時代，諸如汽車、煉油等事業已集中於個別巨頭手中。冷戰時，代表當時最高工業水平的航天業，只能由美蘇兩國政府灑巨資先得以發展。

事實證明：科技發展水平愈高，便需要更龐大的國家和市場體量支撐。面臨產業進一步升級，單一歐洲國家已不再有能力支撐起處於工業鏈最上游的高科技產業。而面對中國高科技產業崛起，及美國越來越侵略性的貿易政策，如今的歐洲國家，只有強化合作這「華山一條路」。

經濟領域以外，歐盟亦可發展為歐盟諸國面對地緣風險的保護傘。特朗普上台前，諸多歐洲企業均慾搶佔剛剛開放的伊朗市場；無論是空中巴士、或是石油企業達道爾、電子企業西門子都同伊朗方面簽訂價值數百億歐元的大單，但最終卻因美國退出核協議重啟對伊制裁折戟。不可否認，如今歐盟尚無「牙力」同中美等大國競逐國際影響力，但過去兩三年歐盟明顯加強外交政策協調，同日本、中國深化關係，主張建立獨立安全力量呼聲越來越大。可以說，歐盟正放下過去「與世無爭」的浪漫，努力將自己化為世界「第三極」。

下一個十年，歐盟會成為什麼樣子，恐怕沒有人能知道。但至少，他們並沒有坐以待斃。