【專家有話說】美學者：各國被迫站隊中美　大陸有統一台灣的優勢

美國已進入大選年，所有可能影響大選的議題都受到美國國內以及國際輿論的關注，尤其是近幾年來的中美博弈。縱然第一階段貿易協議，但各界仍然擔憂未來中美關係中的不確定性。 美國哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員及政治和軍事分析中心主任威茨（Richard Weitz）博士近期到訪全球化智庫（CCG），就中美關係現狀及未來發表演講，並與中國學者圍繞中美關係、國際安全等話題展開討論。他指出，世界各國應該從軍事對話機制中汲取有效經驗，並將這些經驗推廣到經濟、文化等領域，促進國家之間的對話與合作，減少國家之間的誤解與分歧。 在會議間隙，理查德接受《香港01》採訪，以下為訪談實錄。

2020年1月4日，特朗普下令斬首伊朗指揮官蘇萊曼尼，隨後引發一系列對峙。圖為伊朗最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊和伊朗總統哈桑·魯哈尼在蘇萊曼尼靈柩旁祈禱。（Reuters）

01：特朗普競選之初提出的口號便是美國優先，有人認為，這反映出一種逆全球化思潮，從特朗普第一任期的執政思路來看，他的確已經在某種程度上改變了現存國際秩序，在你看來，特朗普的思路是什麼？他的優先選項是哪些？

威茨：很顯然，特朗普十分批判現行的國際經濟秩序，可以看到他持續攻擊世界貿易組織（WTO），但是安全方面，如北約，他並沒有選擇離開。他認為當前美國與其他方締結的經濟貿易協議並不利於美國，所以他才會在經濟協議方面有諸多動作。

他尤其認為，現存的國際經濟秩序對美國不公平，這個秩序是在美國的強大影響力之下建立起來的，基於此中國、日本和歐洲等國家和地區的經濟迅速恢復元氣，但是這些國家卻沒有像美國一樣承擔相應責任。

01：你如何評價特朗普的做法？

威茨：我很高興看到他並未真正採取競選時所表現出的激進立場。他沒有允許韓國和日本擁有核武器，也沒有瓦解北約。我對經濟領域的了解並不多，但是我也同意特朗普的看法，當前的貿易秩序中確實有很多結構性問題存在。

01：2020年伊始，特朗普下令暗殺伊朗指揮官蘇萊曼尼的行動，讓中東地區局勢再度陷入緊張對峙，儘管雙方在戰爭邊緣懸崖勒馬，但結合美國從中東撤退的大趨勢來看，這場衝突會加速美國撤出嗎？

威茨：很難，美國確實已經開始了從中東撤出的進程，尤其特朗普上台之後，更想盡快從敘利亞、伊拉克和阿富汗等地區後退。不過，他讓整個過程看起來相對温和，並沒有一步到位。可以看到，美國在阿富汗的駐軍減少了很多，但仍然保留了部分。在敘利亞也同樣如此，撤軍的大趨勢會持續下去，如果有一天所有美軍撤出伊拉克，我並不會感到意外，但這個時機並不是現在，美國也不會在伊朗的壓力之下加快撤出。

所以總的趨勢是減少駐軍，而且這個趨勢會持續下去。如果所有的美軍撤出伊拉克，我並不會感到意外，但不是現在，也不會是在伊朗的壓力之下撤出，特朗普並不想把軍隊一直留在那裏。

01：很多學者認為，美國在中東的戰略後退也在某種程度上代表了美國在中東影響力的下降，對此你怎麼看？

威茨：現實情況相對來說比較複雜，美國的影響力在中東每個國家都情況並不一樣，可以說特朗普上台以來，美國與以色列、沙特阿拉伯以及阿聯酋的關係更好，這也意味着美國在這些國家的影響力是上升的，但在敘利亞、黎巴嫩這些國家的影響力則處於下降態勢。

所以，評估美國在中東的影響力應該具體到某個國家，因為有些國家喜歡特朗普政府，有些國家並不喜歡，比如土耳其。

01：不少觀察人士認為，可以通過美國如何處理與伊朗的關係來理解美國未來對朝政策的大概走向，很顯然，在美伊衝突中可以看到，戰爭是底線。據此如何看待未來的美朝博弈。

威茨：其實，我對於特金會能實現感到十分意外，與金正恩見面，並不是智庫或者幕僚的建議，是特朗普自己的決定。但是顯然，兩次特金會的成果並不明顯，朝鮮無核化的進程幾近停滯，很難判斷接下來局勢會如何走向。

我認為朝鮮和伊朗可能都在等待美國大選的結果，伊朗或許認為，如果特朗普連任失敗，新上台的美國總統可能會更好打交道一些。而朝鮮則會猶豫，如果與特朗普政府達成協議了，若特朗普落敗，協議在下一任政府那裏是否是還有效。

總結來看，各方在接下來一年大概率會持觀望態度。我個人對美朝達成協議的前景並不樂觀，因為美國不會完全撤銷制裁，而朝鮮也不願意按美國的要求實現無核化。未來最好的可能還是保持現狀，但我擔心朝鮮會恢復試驗核武器從而加劇兩國關係的對立。

中國伊朗局勢上可以起到更多的積極作用，讓伊朗不要尋求發展核武器。我認為中國正在逐漸恢復對朝鮮的影響力，所以在朝鮮無核化進程中也可以施加一定影響。

01：中美在1月15日達成了第一階段談判協議，為持續近兩年的貿易戰按下暫停鍵，但從從更長期的視角來看，中美的衝突對立也是隨着特朗普上台加速，中國在某種程度上也在等待美國大選的結果嗎？在你看來，民主黨會如何處理對華關係？

威茨：或許是出於同樣的理由，如果特朗普連任成功，未來對中國很大概率會採取強硬的對華政策，而這也可能會導致衝突。民主黨其實更難判斷，民主黨內會有一部分人支持特朗普的強硬政策，也會有部分人反對。民主黨對香港、新疆等問題對中國批評較多，但是會對在諸如環保領域與中國合作持更開放的態度。

01：也有觀點認為，民主黨對於中國而言可能會是更難相處的對象 ，如此前提到，民主黨更關注人權等意識形態較為濃厚的領域，從此前美國國會通過《香港民主人權法案》也可以看出這一點。無論未來美國是哪一方執政，中美關係長期惡化的趨勢不會改變，對此你怎麼看？

威茨：是的，美國將中國看作比俄羅斯還重要的競爭對手。在很多民主黨眼中，俄羅斯仍然是主要對手，中國是潛在的朋友，但共和黨則恰恰相反。可以預見的是，未來這種分歧還會持續下去，兩國的競爭也會繼續。

在經濟方面，中國可能會發展出很多出鉅頭公司，如華為，美國則會在更高的層面尋求與中國脱鈎，但中層的貿易交流會繼續。

在安全方面，台灣問題、南海問題以及武器控制等會是難以協調的領域，中美同樣也會圍繞新疆、香港等問題產生爭議，我不確定這些問題會如何影響美國的對華政策。

經貿問題比較棘手，因為美國的很多要求都涉及到中國的國內政策。例如，美國希望谷歌進入中國市場，但這與中國的互聯網管制政策有所衝突，中國在這些方面也不會妥協。

01：中美兩國之外，全球其他國家或者國際組織漸漸有了一種擔憂，認為隨着中美競爭加劇，全球體系可能分裂成兩個相互獨立、彼此競爭的世界，地緣衝突不斷，其他國家甚至被迫選邊站。對此你怎麼看？

威茨：如果這種情況發生，我認為泰國、緬甸等國家會選擇中國，澳洲很大概率會選擇美國。

不過，絕大多數國家並不願意在兩國之間選邊站，他們會尋求平衡，與中國進行貿易往來的同時，也依賴來自美國的投資。

至於歐洲，會在某些方面不同意美國的政策，以此尋求與中國的聯繫。

01：一直以來，在中國周邊國家中有這樣一個觀點：「經濟上靠中國，安全上靠美國」，中美的長期競爭對這些國家意味着什麼？

威茨：這就是類似於澳洲這樣的國家所面臨的現實問題，它們的主要安全夥伴是美國，經濟夥伴則是中國，對它們而言，處境會越來越難。

01：各界習慣於用「修昔底德陷阱」來描述中美關係的變化，而產生這種變化的重要動因是中國的迅速崛起。近些年來也可以看到，隨着中國國力不斷增加，中國在國際事務中的影響力也不斷上升，最重要的一個標誌是「一帶一路」倡議的提出，以及對多邊合作的推進。對此你怎麼看？

威茨：我同意這個觀點。中國的經濟會持續增長，同樣，中國的影響力還會持續上升。

如果民主黨上台，美國對多邊主義的興趣會相對更大一些。不過，中國並不是在所有領域都奉行多邊。在網絡治理上，中國的態度非常傳統，中國的國家網絡由政府控制，不希望外部力量過多觸碰中國的內部事務。

特朗普正努力改變國際的經濟秩序，美國試圖讓經濟貿易更加平衡的努力不會停止，不過，我不認為美國會像圍堵蘇聯那樣圍堵中國，而是會採取更為綜合的政策。

即便民主黨上台，中美競爭的大趨勢不會改變。民主黨或許會在氣候變化等領域與中國合作，也不會使用關税武器，但是對中國總體的施壓策略不會改變。

01：台灣地區領導人選舉的結果已經出爐，蔡英文以大幅領先的優勢成功連任，普遍認為，美國在與中國的競爭中常使用台灣牌，這次選舉將對未來造成什麼影響？

威茨：美國依舊會對台軍售，中國大陸也會持續表達不滿，我認為現狀不會有太大改變。中國將2050年作為統一的最後期限，所以大陸有足夠的時間等待，等待蔡英文卸任。

01：在中國大陸有觀點認為，大陸在統獨問題上並不掌握時間優勢，認為近些年來台灣推行的「去中國化」很成功，認為台灣島內的民意發生了很大變化，對大陸的認同感愈來愈低，認為隨着時間拖下去，統一的希望更渺茫，甚至會加劇原有問題。

威茨：我不確定兩岸關係是否會繼續變壞，但美台雙方的確在加強關係。儘管蔡英文贏得了連任，但她總有離任的一天。從未來幾十年的視角來看，中國的影響力還會持續上升，所以時間還是在大陸這一邊。