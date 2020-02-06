【武漢肺炎】何須批美國？外交部需展示更多大國氣度

按照中國國家衛健委、各省市區衛健委、各省市區政府及港澳台官方渠道公開的數據統計，截至香港時間2月4日24時，「武漢肺炎」（2019-nCoV）疫情已然有24,538例確診病例，造成493人死亡，治愈人數則為906人。

其中，中國內地及港澳台之外，全球各國確診175例，死亡1例，治愈9例。假定各國病例人數不發生爆發式增長，當下2019-nCoV疫情還未算嚴重，這也是世界衛生組織（WHO）一再表示「沒有理由恐慌或恐懼」的事實依據。

不過，考慮到中國內地疫情依舊未有回落的趨勢，國際社會的關注與擔憂也就是情有可原的。

國際輿論的肯定與恐慌

在這過程中，國際社會尤其是在互聯網平台上，一再出現質疑中國處理不當的言論，其中部分言論是偏頗且沒有事實基礎的。這既是出於恐慌，亦是出於該類群體對中國的負面形象。這是可以理解，並短時間內無法改變的。而至於那些完全惡意的捏造與誇大，又或是「事不關己」的風涼話，則是需要被抵制，乃至管制的。

然而，國際社會的反應亦不都是負面的。

國際主流媒體、各國政府，乃至國際組織，依舊本持着理性而積極的態度評判2019-nCoV疫情。個別國家政府針對疫情管治所落實的一系列人員流動管制措施和指南，亦大抵出於保護國民及防治疫情傳播的初衷。這些都是值得肯定的。

而在民間企業界，根據中國社會科學研究院統計，截至2020年2月2日，已有188家外資企業向中國捐贈10.96億人民幣，美國、中國香港、印尼、韓國、英國的企業捐贈額暫居前列。其中，美國企業共捐款近2.8億，香港企業共捐款1.8億多，印尼企業共捐款1億多，韓國及英國企業均共捐款逾8,200萬。

以上都是事實，也是值得肯定的。不過，中國與美國政府近幾日的表態，則又是另一個情況。

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中美官方表態中的齟齬

美國方面，總統特朗普（Donald Trump）屢次表示「相信中國的習主席」，其政府向中國提供了「巨大的幫助」等等，卻受到中國外交部再三重複「美方多次表示願向中方提供援助，希望有關援助早日到位」的反駁；商務部長羅斯（Wilbur Ross）和國家經濟委員會主席庫德羅（Larry Kudlow）分別於1月30日和2月4日受訪時表示疫情的出現「有助於加速工作機會迴流美國」，疫情對美國的商業投資和生產可能有利，引發極大爭議；而聯邦參議員科頓（Tom Cotton）一方面以「中國政府一貫喜歡隱瞞」為由，認為疫情確診人數肯定不止中國官方公布的數字，另一方面也鼓吹「病毒乃洩漏自武漢病毒實驗室」等陰謀論，更是令人咋舌。

對於美方官員的這一系列言論，中國方面多次表態，尤其是外交部新聞司司長、發言人華春瑩。除了反駁特朗普「我們向中國提供巨大幫助」的表態，幾乎是在說「特朗普空有表態沒有行動」以外，華春瑩還針對一系列美國政府的限制性措施做出了再三表態。

譬如，當世界衞生組織於1月29日宣布將2019-nCoV定義為全球突發公共衞生事件（PHEIC）後，美國也宣布進入公共衞生緊急狀態，將對中國疫區湖北的旅行警告由疫情開始後的第三級升至最高級別四級，告誡美國人不要前往中國。華春瑩第一時間表示，「在世界衞生組織呼籲各國避免採取旅行限制」之時，美國此舉「太不厚道」。

此外，外交部發言人還表示，「根據世衛組織2月3日發佈的疫情報告，全球除中國外共有153例確診病例，不到中國境內病例的1%，而2009年美國H1N1流感蔓延到214個國家和地區。正是由於中方的努力，才有效防止了疫情向其他國家蔓延」。「事實是，根據媒體報道，2009年甲型H1N1流感死亡率高達17.4%」，「此次在中方的不懈努力下，目前中國境內新冠病毒疫情死亡率約2.1%，遠低於以往其它疫情。」

圖為美國現任商務部長羅斯，他在1月30日的發言引發了北京的不悦，也招來美國媒體撻伐。（新華社）

做好自己 不必處處批美國

面對當下的情況，諸如羅斯、庫德羅等人「疫情對美國有益」的說法，無疑是值得批評，且異常短視的，疫情在對中國經濟造成莫大損失的同時，各國都會感同身受。縱然美國政制決定了公職人士必須為了維持曝光度和個人形象，而講一系列「選民願意聽，卻未必正確」的話，但此時也更應該竭力與中國和各國一起攻克病情。在這一點上，美國企業給美國政府起到了良好的典範。很顯然，美國企業比美國政府更清楚地明白美國與中國利益相連的現況。

不過，這是美國政府的問題。美國政府官員的短視，並不能為中國官員處理不當的開脫理由。應該說，近幾日中國外交部在疫情問題上針對美國的表態，是很不妥的。

首先，以美國援助為例。中國外交部一再表示美國政府口頭宣稱的援助並未到位。對此，外界較難獲取到實情。但是，即便外交部說法屬實，也有避重就輕的嫌疑。

眾所周知，美國社會政治經濟由市場力量為主導，在此次援助疫情的過程中，美國對華援助無疑也會以私企為主體，此時外交部只揪住「美國政府的援助未到位」不放，不提美國企業，尤其是美國在華企業的大力援助，這難免有些「小雞肚腸」。

其次，縱然有人無端質疑中國政府對2019-nCoV處理不當，中國外交部又何必以2009年甲型H1N1流感的案例反批？該流感感染面廣，致死率低，本就不可與2019-nCoV同日而語。而外交部發言人更是列舉了媒體的錯誤報道：2009年甲型H1N1流感致死率遠沒有17.4%那麼高。按照美國疾病管制及預防中心（CDC）數據，從2009年4月15日美國首個確診病例算起，至2010年3月中旬，共導致5,900萬美國人染病，26萬5千人住院，1萬2千人死亡。美國當年並未如中國今年這般詳細記錄確診人數，但即便參考此次中國計算致死率的標準，致死率也應該是4.5%，而非17.4%。

退一步講，美國政府在防疫方面的工作做得確實不如中國，事實上美國當下也正經歷十年來最嚴重的流感，入冬以來已經造成至少12萬人住院，6,600人死亡。而國際輿論對美國疫情的報道和質疑，也確實遠高於各界就2019-nCoV質疑中國的程度。這是出於多方面原因，包括對中國長期存在的偏見和質疑。但是，中國外交部在這種情況下「揭短」美國，並不會提高國際社會對中國的認可，甚至會有損中國嘗試建立的「大國形象」。

正如上文開篇所列數據所顯示，此次中國政府在處理2019-nCoV疫情時，縱有初期的嚴重失誤，尤其是湖北省及武漢市政府於12月和1月上旬中旬期間的應對手段，但如今確堪稱亡羊補牢。在這種情況下，各界亦應認識到國際社會尤其是西方社會，原本就因制度、文化、歷史和意識形態差異，而對中國有近乎苛刻的要求，乃至時常演變為無端偏見，這是客觀事實，卻也是當下現實——面對這種情況，類似外交部近幾日的這種「抱怨」和「揭短」，都是沒用的。

毅然決然地推動自身疫情防制措施，向國民及國際社會透明且即時地傳達疫情，對所有伸出援助之手的有官方坦然表示感謝，這就是最合適的處理方式。其實無論是經濟改革、國家治理、軍改吏治，還是疫情防制，難道不都是這個道理？只要自己做的夠好，就不怕他人評說。

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