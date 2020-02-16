病毒與恐怖份子：南北夾擊下的尼日利亞

在新冠肺炎疫情肆虐之際，千里之外的非洲大陸上，也有一國正飽受神秘疾病侵襲，且至今已被奪走15條性命；然禍不單行，病毒之外，此國北部還盤踞着令人聞風喪膽的恐怖組織，該組織發動的恐襲至今已造成1.7萬人喪命。這個被病毒與恐怖分子南北夾擊的國家，正是人稱下個金磚四國的西非石油國－尼日利亞。

難以根絕的疫情

1月29日起，尼日利亞東南部的貝努埃州（Benue State）便陸續出現神秘疾病患者，其症狀主要為頭痛、發熱、嘔吐、腹瀉與身體乏力，且最初4名感染者已在發病後48小時內全數死亡。截至目前為止，已有超過百餘人染病，但確切病因為何，卻仍如墜五里霧中。

而早在神秘病爆發前，尼日利亞便飽受病毒肆虐所苦，例如年年都會捲土重來的拉薩熱（Lassa Fever）。此病最早出現在尼日利亞北部的拉薩鎮，主要感染源為潛藏於囓齒動物尿液或糞便中的拉薩病毒，患者本身的體液或排泄物也具傳染性。而感染者在經歷6到21天潛伏期後，會出現高燒、頭痛、口腔潰瘍、肌肉痠痛、皮膚下出血以及心腎衰竭等症況。

尼日利亞擁有世界第九大的石油儲量，是非洲第一大經濟體，圖為其首都拉各斯。（Reuters）

拉薩熱於1969年開始大流行後，便由尼日利亞蔓延至西非各國，造成該區每年100,000至300,000人染病，年均死亡人數高達5,000人。而今年的尼日利亞也在1月中旬左右，開始了對拉薩熱的年度抗戰。時至今日，已有1700多人感染，70人喪命。但與去年的3,498例感染、171例死亡相比，真正的高峰恐怕還在後頭。

尼日利亞擁有2億人口，為非洲第一，更有五座足以診斷病毒的實驗室，卻還年年被拉薩熱屠戮，甚至無法杜絕黃熱病、腦脊髓膜炎及猴痘的騷擾，癥結還是在於本身的治理問題。

首先，尼日利亞本身的醫療體系十分脆弱，故在非政府組織與外國醫療團前來協助前，可說完全不是病毒的對手。然而醫療團與外資介入當地後，又催生出新問題－尼日利亞過於依賴外國NGO的援助，結果更不願花心力提升本土醫療，也不願盤點統籌醫療網絡與資源，反導致各單位與團體各行其是，平白浪費許多經費與行政、溝通成本。結果病毒戰爆發後，戰線無法統一，能贏全憑運氣。

2014年10月11日，在塞拉利昂首都弗里敦，來自中國的醫護人員護送埃博拉留觀患者進入病房。（新華社）

例如在2014年，致死率高達90%的埃博拉病毒（Ebola）肆虐西非，帶走利比里亞、幾內亞、塞拉利昂三國11000條人命；當年的尼日利亞很幸運，剛好在病毒傳染之初，於某座實驗室驗出了埃博拉，也恰好政府願意出手干預，宣布國家進入緊急狀態，建立緊急行動中心，並積極追蹤疑似案例，因而讓尼日利亞躲過一劫。然而，緊急中心在疫情結束後便停止運作，因埃博拉戰役而初具雛形的醫療作戰團隊也宣告解散，既維持不了醫療體系，沒留下任何遺產。

除此之外，尼日利亞經歷數十年內戰，全國基礎建設元氣大傷，聯邦政府無力顧及國家的衛生治理問題，地方政府又推拖責任，結果就是滿街垃圾無人清理，鼠群數量暴增，恰好拉薩病毒的宿主就是囓齒動物，長此以往，病勢自是越發不可收拾。

然而除病毒外，長期內戰與中央治理失能也為政局埋下另一隱憂，那就是恐怖組織「博科聖地」（Boko Haram）的崛起。

尼日利亞的塔利班

博科聖地成立於2002年，早期活動範圍多在尼日利亞北部博爾諾州的首府邁杜古裏，「Boko Haram」源於豪薩語，意為「禁止西方教育」，故而有人稱其為「尼日利亞的塔利班」。而綜觀其崛起背景，在宗教意識形態掛帥外，還潛伏着民族與經濟的暗流。

2019年4月14日，在女兒被博科聖地聖戰組織綁架五年後，父母和親屬參加了紀念活動。 (AFP)

1960年，尼日利亞自英國殖民中獨立，其宗教民族地景恰好皆為三足鼎立的局面：穆斯林占人口比47%，基督徒約33%，其他土著宗教20%；而在兩百多個部族中，豪薩—富拉尼人、約魯巴人和伊格博人，是該國的三大主體族群。這三大族群長期相互傾軋，爭奪權力、地盤與資源，尼日利亞好不容易擺脱殖民主義，卻又立刻陷入種族政治的泥淖中。

1966年，伊格博人掌控的軍方勢力發動政變，壓制了兩大族群所支持的文官勢力；但不到半年，軍政府便被豪薩—富拉尼人推翻，尼日利亞隨即陷入長達三年的內戰，死傷上百萬人。而正是在此番失序下，軍火大量流出，準軍事民兵如雨後春筍般迸現，成了日後博科聖地的武裝基礎來源。

博科聖地起於尼日利亞北部的博爾諾州，當地並不產油，故經濟發展遠落後於油源充沛的南部，不僅失業率高，基礎教育也不足，青年文盲率高達83%，貪腐之風也相當嚴重。

在此困境下，當地的民族主義與宗教情緒日漸高漲。博爾諾州多住卡努里人，自8 世紀始，卡努里人便建立塞法瓦王朝，經緯多代西非史，直至 19 世紀殖民者到來才宣告覆滅；尼日利亞建國後，卡努里人長年受三大主體族群壓迫，社經地位十分低下，又懷念過往榮光，自然動了改變現狀的心思。

尼日利亞阿達馬瓦州的難民營，裏面多是因博科聖地肆虐而無家可歸者。（AFP）

此外，根據尼日利亞1979年憲法規定，各地得依不同社會習俗、族群概況，自選伊斯蘭教法、現代法律或傳統的習慣法加以實施；而北方以穆斯林為人口大宗，自然偏好伊斯蘭法，恰遇此次國家放行，便開始了大規模的伊斯蘭化進程。

最終，民兵武裝、卡努里民族主義、伊斯蘭化等力道在北部相互交纏作用，成了博科聖地的三大主心骨。自2002年首任領導人穆罕穆德·優素福（Mohammed Yusuf）創立組織以來，博科聖地一路招兵買馬，如今已是稱霸一方的準政治實體，其於勢力範圍內實施嚴格的伊斯蘭教法制，並常南下劫掠，例如2014年的奇博克女校綁架案，當時博科聖地一共擄走276名女學生。即便事後經各方交涉，其分批釋放多名人質，至今也尚有112人生死未卜。

此外博科聖地也與基地組織、伊斯蘭國等建立了合作關係，不僅自稱「伊斯蘭國西非省」，也學到不少恐攻策略，近來其活動範圍已擴及乍得和喀麥隆境內，引得西非各國人人自危。

尼日利亞政府雖有意清剿北方的心頭大患，卻屢屢功敗垂成。主因在於，尼日利亞南北發展失衡，幾大族群又相互奪權，內戰時種下的民兵苦果至今也尚未收拾，博科聖地因而得以在各「三不管地帶」間游轉、壯大。長年下來，其已身經百戰，培養出強大的軍事實力，甚至會與周遭的恐怖組織共享情報，羸弱的中央政府根本不是對手。

自打第三世界解殖後，許多國家都出現類似的困境－部落傾軋、宗派主義、發展不均、地方武裝崛起，其雖闖出殖民地的欄圈，卻又一腳踏入「失敗國家」的泥淖。現今的尼日利亞，南有病毒肆虐，北有博科聖地盤距，兩大現象暴露着治理失能的危機。這個國家雖有世界第九大的石油儲量，是非洲第一大經濟體，但中央失能與分配不均，卻導致其發展之路註定蒙上陰影。