【美國塔利班和解】協議之後　阿富汗的新爭鬥

阿富汗戰爭之後，美國聯軍與塔利班相鬥18年有餘，如今終於看到和解的曙光。美國總統特朗普（Donald Trump）計劃在2月29日與塔利班簽署和平協議，以減少阿富汗地區的暴力衝突。如若此次協議順利，這無疑是阿富汗和平進程的重要里程碑。

此次協議能夠順利達成，主要是基於以下兩方面考量。

首當其衝的便是特朗普的選舉需求。美國已經進入了大選年，特朗普來說目前當務之急便是締造一個又一個外交成果為自己政績添彩。推進阿富汗的和平進程於他而言是一份不錯的外交成績單。

美國的阿富汗戰爭是美國有史以來歷時最長的戰爭，甚至比最年輕的一批選民還要「年長」。大部分美國人民早已對這場沒有勝利的戰爭厭倦不已。特朗普此前就曾多次表示要結束阿富汗戰爭，撤走在阿富汗駐守的美國士兵。為了兌現諾言能拉攏人心，又為自身政績添彩，特朗普如今與塔利班簽署協議可說是最為合適的時刻。

其次，美國撤兵是塔利班的「夙願」。塔利班一直認為，阿富汗問題久拖不決的根源在於美國的軍事幹預，所以長期以來，塔利班一直要求外國軍隊或完全撤出阿富汗，或設定撤軍日期。如今，美國有意要撤，此份協議的簽署無疑是塔利班的一大「戰果」。

虛偽骯髒的政治操作

然而，這份特朗普與塔利班皆大歡喜的協議，卻又無處不顯得諷刺而虛偽。

美國方面，此前為幫助阿富汗政府對抗塔利班，美國及其盟國的軍人在一場一場的戰爭中負傷流血，身殘喪命。如今，昔日「邪惡的敵人」突然化身為「和平的夥伴」，那麼軍人們過去18年來所為的又是什麼？當人們感歎於美國軍人日漸凋零的士氣時，這種充滿了「交易的藝術」的政治操作，不就是罪魁禍首嗎？

至於塔利班，為了爭奪政權，多年來不斷在阿富汗挑起衝突，致使國家發展停滯，歷次發起恐襲，草菅人命。如今見到美國即將離開，便擺出「和平談判」的形象，甚至厚顏鮮恥在《紐約時報》發佈文章，聲稱自己心繫和平及平民性命，世上又豈有這等無恥之輩？

可是，這種骯髒虛偽至極的政治操作，又確實一次又一次地在全球各地上演。而今，無論是特朗普還是塔利班，都是為了一己私利，可憐的猶是那承受了數十年戰爭苦難的阿富汗人民。

阿富汗反政府武裝塔利班4月2日宣布開始發動代號為「勝利行動」的春季攻勢。阿政府軍與塔利班之間的衝突日益激烈。（新華社）

華麗的協議 狼狽的退場

除了在推進和平談判的手法拙劣，美國此次的退場方式並不光彩。要知道，美國2001年就以無力方式將塔利班政權推翻後，並沒有將塔利班的勢力完全控制，反而讓阿富汗政府與塔利班形成了戰爭僵局的局面。

2017年11月，駐阿美軍司令、陸軍上將尼科爾森（Gen. John W. Nicolson Jr.）承諾，聯軍未來兩年內將控制全國至少80%人口的地區。萬萬沒想到，塔利班的勢力範圍越打越大。2019年年初，阿富汗重建特別監察長在一份報告中指出，阿富汗政府軍控制該國53.8%的領土、63.5%的人口，剩下的均由塔利班掌握或爭奪，最終形成了雙方長久的軍事對峙狀態。

要知道，美國在這場戰爭上的投入超過了2萬億美元，即便如此，美國聯軍還是未能在軍事上佔據巨大的優勢，這足以說明美國在阿富汗問題上的戰略 「失敗」 。而在沒有軍事優勢的條件下願意與塔利班進行和談，這不僅是美國對塔利班做出退讓，更是他承認自己失敗的最直觀體現，以最 「狼狽」 的姿態退出阿富汗戰場。

阿富汗塔利班武2019年4月19日在阿富汗首都喀布爾製造了襲擊。（新華社）

阿富汗畢竟不是「越南」

若特朗普和塔利班簽訂協議之後，按照接下來的進程，應是由阿富汗政府和塔利班進行新一輪的談判，並簽署全面的和平協議。不難判斷，雙方談判的焦點定是在各自領地的分治權之上。

從上文可知，目前阿富汗和塔利班的軍事控制區不相伯仲，阿富汗政府即便在美軍的幫助下也沒有在軍事上佔領優勢。在這樣的條件下，美軍撤離阿富汗之後，阿富汗政府將陷入塔利班的軍事「威脅」之下，雙方的軍事衝突不會完全停止。

當然，阿富汗畢竟不是「越南」，在此深耕數十年的美國，也不能容忍塔利班在簽署協議後繼續胡作非為。無論是與印度、巴基斯坦、中國、俄羅斯等國配合，又或是以經濟制裁為備用手段，相信美國將有後需約束方式。

而塔利班也知曉，若想執政並長期掌權，那麼務必需要提供秩序，與各個披着政黨外衣的部落軍閥達成和解，方可重建國家，發展貿易。而在此過程中，美國及其他大國的政治及經濟助力是不可缺少的關鍵。

雖然和平協議的簽訂可能無法給阿富汗國內的亂局帶來真正的和平，由各軍閥組成的現政府也還會與塔利班有一段時間的權力搶奪。但美國的退場終究是件好事，告別了外力的影響，阿富汗也終於能再次着手自身的問題。