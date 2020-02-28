【美國塔利班和解】想當年　我們曾在阿富汗一起反蘇聯

阿富汗有句諺語：「不要攔下別人的驢」，意在勸人不要多管閒事。然而綜觀整段阿富汗近代史，其骨皮皆烙滿列強幹預的印記。

這些列強滿懷雄心而來，意欲改變阿富汗的政治圖景，卻都躲不過帝國墳場的詛咒，紛紛陷入進退不得的內戰泥淖，最後只好認賠殺出。如此窘境，前有英國與蘇聯涉足，今則有美國掙扎其中。

自70年代以來，美國在阿富汗扶植聖戰勢力，促成塔利班的崛起，以及極端勢力擴散；911事件後雙方交惡，美軍也於當年入侵阿富汗，雙方纏鬥19年，卻都沒能消滅對方。隨着特朗普（Donald Trump）近來拋出簽署和平協議的計劃，這段塵封的往事也逐漸浮上台面。

美國何以介入阿富汗

說到美國對阿富汗的執着，還得從冷戰的對峙談起。當年美蘇競擴勢力範圍，美國為防堵共產勢力進入南亞與波斯灣，遂擇定阿富汗做為反共前線，不僅總統艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）親自於1959年12月飛到此處，進行國事訪問；美國政府也啟動了金援計劃－從1950年代至1978年親蘇聯政變為止，美國共對阿富汗政府提供超過5億美元的貸款、贈款與農產品，用以協助當地發展，提升治理能力。

特朗普政府據信將與塔利班簽訂和平協議。圖為其在2019年感恩節突訪駐阿富汗美軍基地之景。（AP）

然而當時的中亞還算蘇聯後花園，美國如此大動作介入，自會令蘇聯芒刺在背，轉而強化反擊力道。於是在1965年，蘇聯於阿富汗成立阿富汗人民民主黨（PDPA），並策動其於1978年發動薩烏爾革命（Saur Revolution），成立社會主義政權，改國號為阿富汗民主共和國。然而，蘇聯對於遙控傀儡政權還是不安心，乾脆直接在1979年把坦克開到首都喀布爾（Kabul）街頭，正式入侵阿富汗。

事情發展至今，美國此前的投資可謂盡皆東流。但其不願放棄，於是也同蘇聯有樣學樣，在當地扶植代理勢力。然而這次，美國看上了一種極為特殊的群體－反叛的伊斯蘭聖戰者組織。當年蘇聯在阿富汗主打共產主義，也推行世俗化教育與土改，導致許多宗教領袖瞬間沒了話語權及土地；此外新上任的社會主義當局領導人為穩下時局動盪，遂開始對前朝遺老進行大清洗，當中自然包含許多保守派宗教領袖。新仇舊恨加起來，逼出一群誓言與蘇聯不共戴天的宗教民兵，正好給了美國見縫插針的機會。

於是自1979年始，美國中情局便啟用颶風行動（Operation Cyclone），資助當地聖戰士，以擾亂蘇聯統治。其先是在1979年投入了69萬美元，又在1980年代追加至每年3000萬美元，更在1987年將金額提高至每年6.3億美元。最後蘇聯於1989年狼狽撤軍，阿富汗爆發內戰，美國仍持續金援聖戰士至1992年，可謂中情局有史以來時間最長、資金最多的秘密計劃。

蘇聯入侵，大為影響阿富汗的近代史走向。圖中的阿富汗男孩正從蘇聯時代的坦克殘骸上躍下。（Reuters）

然而這份計劃光憑美國也無法成事。所謂冷戰，並非只是美蘇對峙，還有盟友的選邊與效忠。颶風行動中，美國出了大部分的金錢經費，也規劃了整體的訓練教程、宗教教材及作戰計劃，但真正執行作戰訓練的卻是巴基斯坦三軍情報局（ISI），一來巴基斯坦與美交好，二來其也不願蘇聯勢力南侵，故而提供場地與專業訓練人員。自1979至1992年，巴基斯坦共培訓超過10萬名聖戰士，成員中既有阿富汗人，也包含不少阿拉伯人與巴基斯坦人，其正好透過鬆散的巴阿邊境管制，源源不絕地湧向中亞戰場。

除巴基斯坦外，其他國家也身涉其中。身懷石油鉅款的沙特慷慨解囊，投注了不少資金；英國的秘密情報局（M16）也協助派遣特種部隊的軍訓教官；中國則因中蘇交惡之故，選擇站到了美國這邊，透過新疆向阿富汗輸出軍火與烏茲別克族的戰鬥人員，以換取美國的新式軍火，好抵禦蘇聯勢力。

然而這項計劃最終雖趕走蘇聯，卻為阿富汗留下永久的後遺症－伊斯蘭極端勢力坐大，最後間接導致塔利班崛起；而這些過程中受美動員的「盟友們」，唯有英國遙居海外不受影響，其他例如沙特、巴基斯坦乃至中國，皆在一定程度上受極端伊斯蘭勢力反嗜，形成內政與外交上的宗教治理危機。而美國自己，則在與塔利班的纏鬥中，深陷戰事泥淖而不可自拔。

兩名阿富汗婦女，圖右為塔利班統治時強制所有婦女穿戴的波卡罩袍。（AFP）

既是恩人也是仇人

1989年蘇聯自阿富汗撤軍後，各地軍閥群起圍攻中央，導致社會主義政權在1992年垮台。然而和平卻沒有到來，軍閥們雖組成聯合政府，卻內部派系糾紛不斷，結果最後反把大好江山拱手送塔利班。

而說起塔利班，真可謂由美國一手催生。1994年，在阿富汗東南部的坎大哈省（Kandahar），有位出自霍塔克（Hotak）部落的底層普什圖人－奧馬爾（Mohammed Omar），其對於蘇聯撤出後的軍閥亂政、政治腐敗、世俗統治大感不滿，遂憑自己身為宗教學者的號召力，創立了宗教武裝集團。結果短短几個月內，便吸引到上萬名難民與聖戰士加入，其核心幹部皆曾參與美國颶風行動，自然將當年在巴基斯坦受訓那套移植進來。這對草創的塔利班而言，簡直如魚得水。

舉例來說，當年塔利班用以培訓兒童的暴力教科書，便是美國之前送至巴基斯坦的教材，書中盡是揀選過的好戰伊斯蘭教義、聖戰思想、武器使用說明與士兵圖像，意在培養孩童的反蘇聯、反現代化意識形態。在軍事優勢與意識形態雙邊加持下，塔利班逐漸由一盤散沙，脱變為一支令人聞風色變的勁旅。

美國駐軍阿富汗19年，並屢屢同塔利班交火，引發無數軍民傷亡，圖為駐阿富汗美軍遺體返國之景。（AP）

其於1994年建立組織，卻已在1995年就佔領阿富汗31省中的16省，更於1996年攻入喀布爾，宣告成立阿富汗伊斯蘭酋長國；原先的中央政府則被驅趕至東北，組成所謂軍閥們的「北方聯盟」。但即便僅剩彈丸之地，軍閥們仍不願槍口對外，而是繼續內鬥，結果就是塔利班幾乎併吞了90%的阿富汗。

在此期間，國際雖承認羸弱的北方聯盟為唯一合法政府，但塔利班無疑是阿富汗的實質統治者，其於各地實施極為嚴厲的伊斯蘭法，要求婦女穿戴全罩式蒙面罩袍（Burqa），並極力打壓女權、禁止婦女接受教育。除此之外，由於塔利班成員多為普什圖人，故其執政後屢屢迫害諸如烏茲別克、哈札拉人等少數民族，更下令炸燬巴米揚大佛，種種反人道、反文化的行徑，實令國際反感至極。

然而美國對此反而睜隻眼閉隻眼，原因在於，其選擇了雙邊押寶，既支持軍閥、又因害怕軍閥坐大失控而暗助塔利班，雙方的曖昧關係總共持續5年，這才有了一面倒地翻轉。2011年，美國遭受911恐怖攻擊，布殊政府以塔利班窩藏元兇本拉登（Osama bin Laden）為由，率軍進攻阿富汗。雖說其成功推翻塔利班政權，並扶植了新過渡政府，卻也從此駐軍阿富汗，步上當年的蘇聯後塵，鎮日與聖戰勢力交火，造成無數軍民傷亡。

對塔利班而言，美國既是促其崛起的恩人，也是將其拉下神壇的仇人。如今其雖退守至阿富汗南部，卻仍統治全國4%的領土，行動力更擴及其餘66%的區域。在如今阿富汗的3000萬人口中，就有高達1500萬的人口是生活在受塔利班定期恐攻的區域中。倘若此次美塔真能籤成和平協議，美國成功撤軍，僅憑現今羸弱的中央政府，恐怕很難遏止塔利班的再起。

因戰亂而流離失所的阿富汗普什圖難民。（AP）

底層失語的悲哀

阿富汗的悲劇在於，地緣戰略位置註定此處將不斷易主，但底層人民的民族、信仰、意識形態、經濟利益、苦難意識分野卻過於駁雜，導致任何崛起的內外勢力都難以代表整體，故而總有一群人，要被迫當成為失語的一塊。

以塔利班為例，除了聖戰思想外，其也代表一定程度的民族主義與階級要求。阿富汗是個多民族國家，普什圖人雖佔了38%-42%的人口多數，卻算不上具政經優勢的主體民族，坎大哈省當地又多為貧窮的普什圖部落。而在當年軍閥混戰的亂局下，早期的坎大哈剛好沒有任何代表性武裝，因此只能被各路軍閥輪流劫掠，處境艱辛；故以普什圖為多數的塔利班宣布起事後，當地人多視其為揭竿英雄，拯萬民於水火。

此外塔利班的統治雖殘酷，但其嚴刑峻法也確實阻絕了某些陋習。例如阿富汗的軍閥、財主普遍有強迫弱勢男孩成為性奴隸的孌童（Bacha Bazi）傳統；而塔利班強力取締此事，自然受到許多底層人民擁戴。然而其對女性與少數民族的殘害，卻又如此真實。

對阿富汗這塊淌血大地而言，美國與塔利班其實扮演了類似的角色。美國作為最現代化的國家，卻為了達到自身戰略目的，將反現代化思想灌輸給阿富汗的下一代，以解放社會主義暴政為名，成為另一種形式上的壓迫者，又在雙方翻臉後，舉兵入侵；塔利班則要求普什圖民族主義、宗教復興、反軍閥暴政，雖確實解放了某些受迫群眾，卻也手染鮮血、屠戮無數。

如今美國萌生退意，塔利班則摩拳擦掌；但未來的阿富汗，即便少了美塔鬥爭，人民的失語仍要持續，苦難的日子，仍要在都市與山谷間，無盡的徘徊。