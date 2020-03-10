【新冠肺炎】中國的疫情防控不需與美國比下限

中國之外的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻。3月10日，中國國家主席習近平數月來首次前往武漢，釋放出湖北疫情緩和的明顯訊號。 可是隨着中國日增確診病例數量大幅下滑至兩位數的情況下，中國之外的新增數量呈現爆發的局面。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）3月9日表示，在中國的8萬多例新冠病毒確診病例中，有70%已經康復並出院，疫情正在中國走向結束。但在其他國家並非如此，「該疫情構成大流行的威脅已經變得非常真實。」

危局之下亂象頻發，政府成為各國民眾抨擊的對象，尤以美國檢測費用高昂、檢測能力不足、物資短缺、民眾恐慌性搶購最為突出。美國有線電視新聞網（CNN）批美國政府應對疫情準備不足。《華盛頓郵報》抱怨政府不力已引發民眾恐慌。美國隱瞞疫情更是成為火爆互聯網的討論話題。

當看到美國、韓國、意大利等國家手忙腳亂應對疫情時，一些中國人開啟了回擊模式。當初嘲笑中國信息不公開透明的國家，現在的信息公開透明度正被本國民眾抨擊。當初立刻宣布對華停航的國家不僅未能阻止病毒由他國流入，現在自身也遭遇愈來愈多國家同等封鎖對待。當初忙着問責中國政府的西方媒體終於調轉過頭問責本國政府了。疫情防控不力的國家比比皆是，發達者猶如美國不如中國的地方也很多，中國一兩個月前備受各方批評有點冤。

彭斯領導美國的疫情防控工作，他一上任就「控制」疫情信息發佈，要求美國衛生部門官員學者「統一口徑」，聲明發布前需向他彙總。圖為彭斯3月5日舉行新聞發佈會。（AP）

當國際上一些肯定中國防疫舉措的聲音出現後，一些中國人開啟了自豪模式。中國互聯網上要他國「照抄中國作業」的鼓譟聲甚高。

毫無疑問，中國的疫情形勢已經好轉，中國基於強大的動員能力、組織能力有效控制了疫情。但必須說明的是，這並不是中國可以展現優越、求表揚的時機。其他國家做得差並不等於中國做得好。中國不該在同其他國家比誰更差中獲得優越感。

中國對疫情的反思不應該隨着國際疫情的嚴峻而轉移或者結束。不能忘記的是中國付出了沉重的代價，中國一開始疫情應對不力是事實。一開始，蜂擁到醫院的病患得不到及時救治，上千條鮮活的生命就這樣逝去，曾經美滿的家庭支離破碎。中國應該反思如何能夠避免更多悲劇發生，如何儘可能縮短從人等床到床等人的時間距離。

許多室內場館關閉後，3月1日日本橫濱人聚集在公園玩耍。（AP）

李文亮事件的深刻教訓是中國需要完善疫情預警機制，為說真話提供更多的空間和氛圍。飽受民眾質疑的各種荒腔走板的官僚言論背後是嚴峻的政治生態治理問題。

各國國情不同，造成亂象的原因自然不同，盲目橫向對比沒有實際意義。無論他國做得如何，以「為人民服務」為宗旨，以「人民對美好生活的嚮往」為奮鬥目標的中共，在執政過程中只能力求做得更好。

疫情防控初期中國民怨沸騰，並非中國民眾冤枉了政府，更不是無視國際社會平均水平的苛求。中國的不足不會因為他國做得更差而消失。中國民眾對中國政府的要求不會因為他國政府做得更差而降低。

中國政府、官方媒體的自我評價，第三方對中國抗疫努力的評價，無論好壞，都不能直接等同於中國民眾的心聲。人心自有一杆秤，中國民眾的評價才是檢驗防疫成果好壞的唯一標準。