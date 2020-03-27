【約翰遜染病】歐美防疫的最高警報

3月27日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），再一次證明在病毒面前，毫無尊卑貴賤之別。

G7、G20、聯合國安理會常任理事國，這些都是英國先進、發達、重要的象徵。傳承悠久的國民保健署（NHS），作為世界上為數不多的國民免費醫療服務之一，常年來都是英國國民的驕傲，乃至被香港、新加坡等多地所參鑒。這些原本都是英國能夠游刃有餘地應對疫情的有利要素。

可是，縱然上天給你一副好牌，也會因傲慢而受到教訓。

3月10日，英國衛生副國務大臣多里斯（Nadine Dorries）3月10日宣布確診染病。而多里斯5日曾在唐寧街10號出席由首相約翰遜舉行的三八婦女節活動，並於翌日開始感到不適，出現乾咳、發熱等病徵。可是，當各界都擔心首相是否有被感染時，3月11日，唐寧街10號卻給出了「約翰遜不會接受病毒檢測，因為他沒有出現症狀，且他在該場活動中一直與多里斯保持超過專家建議的2米距離」。

▼疫情下的英國

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緊接着的幾天內，約翰遜政府又幾度拋出了「群體免疫」的提法，指出待得英國六成以上人口形成免疫力，社會便可「群體免疫」，因此打算待病毒在社會自然感染，而將政府防疫重心放在減緩病毒傳播速度。可想而知，該倡議立刻遭致各界批評，科學家、媒體、社會輿論皆痛批約翰遜政府輕視病毒危害性，低估了大量人士感染會對國家醫療體系帶來的壓力，置國民安全於不顧。而後，約翰遜政府雖然採取更嚴格的措施，但較之其他國家又總是慢上半拍。

再然後，近兩周的發展世人都看到了：截至3月27日，英國已然有11,000餘人確診新冠肺炎，死亡人數逼近600——而根據BBC統計，直到3月26日，英國僅檢測了104,866人。NHS逐漸難堪重負，英國政府終於緩緩意識到事態的真正嚴重性，而此時英國國民已然處在原本可被避免的窘境之下。

而今，英國首相的確診，更是最直接的「現世報」，在揭示了英國政府嚴重防範失誤的同時，也讓人更深刻地認識到傲慢和輕敵的代價。

新冠肺炎：若然約翰遜無法繼續工作，外相藍韜文（Dominic Raab）將成為「指定倖存者」（Getty）

在這場百年不遇的疫情面前，各國都在以自己的方式予以應對，這是可以理解，也值得被尊重的。面對各國現況，我們需要的是同理心和理解的心態，相扶互助，共渡難關。對於那些短視的、政治化的、輕視科學的行為，我們在反復督促他人之同時，也應一再自省，從而跟上隨時變化的疫情。

回望過去數月，歐美從主流媒體到政府到民間，皆對迫近的危機缺乏重視，疏於防備，甚至不排除其潛意識裏「這是窮國和你們亞洲人的病，與我們發達國家文明社會無關，即使傳入，我們亦可從容應對」的心態。而今，新冠病毒終於讓人看清這種盲目自信與無知。

從這個維度來看，或許約翰遜的確診，對英國乃至整個西方世界也都會是件好事，一位人人熟知的領導人確診，能讓大家都提高重視程度。也盼望約翰遜首相在康復之後，能夠認真負責地應對疫情，擔起其作為首相對國民的責任，也擔起英國作為G7、G20、聯合國安理會常任理事國成員對世界的責任。