【新冠肺炎】中國承認遲報漏報誤報　這不是美國想要的答案

4月17日，中國頗為罕見地公開將武漢市的新冠肺炎（COVID-19）疫情數據進行了訂正。

截至4月16日24時，武漢確診病例核增325例，累計確診數訂正為50,333例；武漢死亡病例核增1,290例，累計確診病例的死亡數訂正為3,869例。

訂正後中國總體確診人數為82,692例（82,367例+325例），中國累計死亡人數上升至4,632人（3,342例+1290例），死亡率為5.6%，武漢市死亡率為7.69%。

4月13日特朗普在白宮新聞發佈會上播放新冠病毒相關視頻。（AP）

此前，特朗普（Donald Trump）等政要多次公開批評中國錯誤處理了新型冠狀病毒疫情，導致疫情成為仍在延續的世界性大災難。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）4月16日表示，他認為中國領導人在武漢發源的新型冠狀病毒疫情問題上誤導世人，信息不透明。他也不相信中國領導人現在是在實話實說。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月15日晚上在接受霍士電視台採訪的時候表示，在過去的幾天裏，他與世界許多國家的外長進行了交談，他們都認為中國當局負有瞞報疫情導致疫情從中國傳遍全世界、導致成千上萬人死亡，重創世界經濟的責任。

雖然無法確認到底哪些國家的外長同蓬佩奧站在一起，但值得注意的是英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）4月16日指，新型冠狀病毒肺炎疫情過後，會要求中國解答一些從疫情帶來的疑問。

英國內閣辦公室部長高文浩（Michael Gove）此前在接受英國廣播公司（BBC）採訪時稱中國當初沒有及時通報情況。他說：「去年12月中國就出現首個新冠病毒病例，但來自中國的報告並沒有清楚地說明疫情的規模、特質和傳染性。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月16日在接受英國《金融時報》採訪時被問到中西方應對疫情孰優孰劣的問題。馬克龍說，這沒法比較。在民主國家信息自由流通，民眾可以批評他們的政府，而在威權國家真相是被隱瞞的。鑑於這些區別，（各自）所做的選擇以及中國現在的狀況。不要天真地認為，中國就應對得更好。「我們不知道真相。很明顯，有很多事情發生了，我們不知道而已。」

4月16日法國總統馬克龍（左）與七國集團領導人視頻會議上發表講話。（AP）

而幾乎與此同時，中國國家主席習近平4月16日同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話。習近平說將疫情政治化、標籤化，不利於國際合作。普京稱一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑中方的做法不可接受，「指責中國未及時地向國際社會公布這一危險感染病的信息是適得其反的」。

基本上，美國官方政要已經認定中國隱瞞疫情。英法認為中國一開始通報信息不及時，並且需要進一步傳遞疫情信息解釋情況，不認為中國應對得好，但也沒有說中國應對得差，更沒有認為中國對疫情負有責任。俄羅斯直接將站在了中國一邊，反對將疫情政治化。

無論是否承認，疫情政治化都正在發生。中美之間的互相指責本身是政治鬥爭，英法的立場符合貿易戰以來歐洲不站在中國對立面亦不扮演美國幫腔者的中立角色，俄羅斯站隊中國也是一直以來的現狀。

中國4月17日公開訂正疫情數據，並承認因當時醫療資源擠兑、收治能力不足等客觀原因，存在數據遲報漏報誤報現象。這是頗為罕見的。卻也不是美國想要的答案。

2月24日，世衛組織專家艾爾沃德（Bruce Alyward）表示「（中國採取的措施）可能是有史以來最具雄心、最敏鋭和最嚴格的疾病防控措施。」（新華社）

按照訂正後的中方數據，美國確診人數仍然是中國的7.9倍，死亡人數是中國的7.2倍。歐洲七個疫情最嚴重的國家，平均死亡率都在10%以上，遠超中國，遠超武漢。為什麼歐美確診人數遠超中國，死亡率遠超中國？美國給出的答案是世界衛生組織（WHO）不作為，中國數據不透明、存在瞞報的情況。

美國將苗頭指向中國、指向世衛，一是為自身疫情嚴峻、應對不力脱罪。二是通過否定中國防控成果、否定多次稱讚中國的世衛，削弱中國影響力，損害中國形象。因此不管中國公布什麼，修訂什麼，美國都不會相信。

不過，其他國家相信中國數據與否，這並不重要。中國訂正自身疫情數據，是因為疫情防控告一段落後，已經有餘力重新核查疫情，將漏記的案例計入。這是為了更好地了解自身疫情，更好地為國民負責，也是正常的社會治理流程。勇於訂正本身，已經贏得了中國民眾的諒解。

隨着交流的深入，英法等國對中國數據的疑惑可能會解除。歐洲國家不會公開認可中國，但沒有政治化中國疫情的主觀動機。至於部分美國政客相較於關心自身疫情，更願意耗費時間質疑中國數據，這是美國的事。